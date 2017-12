Weltweiter UnWohlstand in der Endphase

Elendsplanet Erde: Für gewöhnlich wird immer nur die andere, die schöne Seite des Wohlstands gefeiert. Dort wo sich das Geld bis zur Schamlosigkeit stapelt, um das Ego einer kleinen Schar zu feiern. Bedauerlicherweise betrifft das von Jahr zu Jahr einen immer kleiner werdenden Teil der Menschheit. Deshalb ist es besser sich auf die Kehrseite der Medaille zu konzentrieren, den UN-Wohlstand. Seltsamerweise betrifft der von Jahr zu Jahr immer mehr Menschen und nimmt nicht minder rasant zu. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man von so einer Art Naturgesetz sprechen.

Auch der vor uns liegende Jahreswechsel 2017/2018 kündigt noch keine Entspannung an dieser Front an. Ganz im Gegenteil, wir werden wohl im neuen Jahr die nächsten Extreme bei der Umverteilung von unten nach oben veranschaulicht bekommen. Im Amerika der knappen sozialen Sicherung ist man bei diesem Thema schon weiter fortgeschritten. Obamas Erbe: 44% haben weniger als 400 Dollar in bar … [SMPOPO]. Somit ist fast die Hälfte der Amerikaner nicht in der Lage, einen Notfall zu überstehen, der mehr als 400 US Dollar zur Behebung erfordern würde. Das ist das Vermächtnis des Friedensnobel-Preispräsidenten Obama.

Vergleichbare Tendenzen gibt es selbstverständlich auch in Deutschland. Bereits 2009 war es nicht zum ersten Mal Thema: Nur jeder Dritte hat Reserven … [Boeckler]. Unterdessen hat die Aushöhlung des Sozialstaates noch erheblich an Fahrt gewonnen und die Vermögensumverteilung von unten nach oben geht so rasant wie die Zunahme der US-amerikanischen Staatsverschuldung. Die zeigt bereits deutliche Endzeitsignale. Eine ähnlich brutale Umverteilung befeuert auch die EZB, die noch immer monatlich mit Milliardenbeträgen Schrottpapiere aufkauft, um einer kleinen Elite den rettenden Umstieg in die Sachwerte zu ermöglichen. Auch das sind Endzeitsignale.

Das Ergebnis der UnFairteilung

Solange wir … wie von Sinnen … die Armut in einer Gesellschaft noch immer als das untrügliche Zeichen eines funktionierenden Kapitalismus verehren, sind die Heilungschancen minimal. Umso größer allerdings die Chancen eines gewaltsamen Zusammenbruchs, aus dem wir dann, wie schon in früheren Generationen, rein gar nichts lernen wollen. Dabei ist der Fehler im System schnell zu beseitigen. Nur haben die Nutznießer desselben keine Veranlassung den zu beseitigen. Hier ist der Fehler beschrieben. Die Mehrzahl der Menschen wird gehetzt und getrieben, sodass sie ja nicht die Zeit findet sich um Fehlerkorrekturen zu bemühen.

Und was Deutschland anbelangt, so ist und bleibt Angela Merkel Lobby-Garant dafür, dass diese Entwicklung noch auf den letzten Metern irrsinnig intensiviert werden kann. Sie ist Hüterin der marktkonformen Demokratie. Die unter ihr zur “Christlich A-sozialen Union” umgebaute Partei wird zum neoliberalen Vollstrecker der oben erwähnten kleinen Nutznießer-Kaste. Und wenn wir neben dem Jahreswechsel noch etwas feiern möchten, dann vielleicht ein Stück Erkenntnis und den Mut daran nachhaltig etwas zugunsten der Mehrheit der Menschen im Lande verändern zu wollen. Das allerdings wird mit der abgehalfterten Bundes-Mutti Merkel an der Spitze nicht gelingen. Und genau deshalb verschwindet sie auch in 2018. Allein das ist ein richtiger Grund zum Feiern.