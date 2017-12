Angela Merkel: Altes Schlachtross sucht Schlachter

CD-U_ntergang: Der CDU-Vorsitz scheint in zweiter Generation von Aussitzsqualitäten, Vergesslichkeit und bösartiger Amts-Klebrigkeit dominiert zu sein. Verdingte sich Angela Merkel zur Jahrtausendwende selbst noch als Dolchstößler|in und Kanzlermörder am Altkanzler Helmut Kohl, greifen derzeit schon alle Erinnerungslücken die man benötigt, um diese Gräuel aus dem eigenen Gedächtnis zu verbannen. Allein diese Umstände sind Indiz genug für eine intensive Analyse. Die Parallelen, als auch die Verantwortlichkeiten zum Abgang von Helmut Kohl sind dabei in Erinnerung zu rufen. Der aktuelle CDU- und Regierungsbetrieb kann also nur mit gigantischem Einsatz von Merkel-Schmier aufrechterhalten werden.

Hatte Helmut Kohl seine Erinnerungslücken vorzugsweise oder fast ausschließlich bei den Namen der CDU-Großspender, so sind die Lücken bei Angela Merkel etwas anders strukturiert. Allerdings sind ihre Lücken um ein vielfaches schädlicher für die Allgemeinheit. Dagegen nimmt sich Kohls Spendergehabe wie ein pubertärer Scherz aus. Bei Merkel beziehen sich die Lücken vornehmlich auf die Einwanderungspolitik. Zu der vertrat sie lange Zeit eine ganz andere Ansicht. Die hielt sich zur Jahrtausendwende und über das komplette erste Jahrzehnt dieses Jahrhunderts. Dazu gibt es die Kurzzusammenfassung an dieser Stelle: Merkels wandelbare Meinung zur Einwanderung … [YouTube]. Bedauerlicherweise neigt nicht nur Merkel, sondern auch der getriebene Betrachter immer wieder zu Vergesslichkeiten, sodass man solche Sachen stets in Erinnerung rufen muss.

Nach aktuellem Stand der Dinge hat Helmut Kohl damals nicht gründlich genug hinter sich aufgeräumt und dabei ganz offensichtlich die Kanzlermörderin Merkel übersehen, die ihm entsprechend zum Verhängnis werden sollte. Nicht auszuschließen ist es, dass ihm hier ein Wiedervereinigungs-Kuckucks-Ei ins Nest gelegt wurde, das ist aber ein gänzlich anderes Thema, wozu man vielleicht einmal in die geheimen Zusatzvereinbarungen zum Einigungsvertrag sehen müsste. Wie es aussieht hat Angela Merkel selbst an dieser Flanke erheblich besser vorgearbeitet. Nach aktuellem Kenntnisstand ist innerhalb der gesamten CDU niemand in Sicht der Angela Merkel meucheln könnte. Nicht einmal jemand in Sicht der sie zumindest parteiintern ein wenig vom Sockel zu bewegen imstande wäre. Das alles sind leider keine guten Vorzeichen für Deutschland. Der Angela-Wurm hat sich bereits bis zum Kerngehäuse durchgefressen.

Die Partei muss also laufen lernen

Exakt diese Vorstellung wird für die CDU unter Angela Merkel heute zum ernsthaften Problem. Sie hat nicht nur sämtliche parteilichen Gehhilfen versteckt, sondern auch noch ein Bein der CDU erfolgreich amputiert. Nämlich das des politischen Nachwuchses. Sie erpresst also nicht nur die eigene Partei. Nein, sie erpresst gleich die gesamte Republik mit der “großen politischen Leere“, die sich ergeben wird, sobald man sich von ihr abwendet. Allein das wäre eigentlich ein valider Grund sie sofort zu entsorgen, würde da nicht sogleich die unstatthafte Verwendung dieser bösen Vokabel “entsorgen” die Diskussion darum verhindern. Genau das ist Kalkül.