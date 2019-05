Die PARTEI wartet zu EU-Wahlen mit brisanter Prominenz in dritter Generation auf

B-Rüssel: Am Sonntag ist es mal wieder so weit. Da werden in der Europäischen Union (ugs. EU … nicht mit Europa zu verwechseln) die Wahlen zum teuersten und nichtsnutzigsten Scheinparlament des Kontinents finalisiert. In den Entwicklungsgebieten dieses Konglomerats durfte schon seit Tagen gevotet werden. Hoffen wir, dass alle erfolgreich ihr Kreuz machen konnten. Die EU ist eine Eliten- und Lobbyvertretung, die sich das gemeine Volk alle vier Jahre erwählen darf. Eine Institution, die dank ihrer vorgeburtlichen Kastration nicht einmal ein Initiativrecht besitzt, um in der EU irgendetwas zu verändern.

Das Parlament darf sich in der Regel nur mit vorgekautem Brei befassen, welcher ihm von EU-Kommission und EU-Rat hingespuckt wird. Das sichert den Einfluss aller anderen Institutionen und hält den strunzdummen Wahl-Bürger maximal draußen. Mit Ausnahme der Verantwortung, moralisch und finanziell, die er übernehmen darf. Dafür darf er allerdings alle vier Jahre ein Kreuz auf einen sehr langen Zettel malen.

Jetzt wird es höchste Zeit, das teuerste EU-Kabarett endlich einmal art- und fachgerecht aufzuwerten. Zumindest der zu steigernde Unterhaltungswert sollte die Anschaffungskosten dieser ansonsten nachgewiesenermaßen nutzlosen Institution rechtfertigten. Dafür kann man beileibe keine Laien gebrauchen und auch die abgeschobenen Nichtsnutze anderer Parteien aus den nationalen Parlamenten, die zumeist ehrenhalber gen EU entsorgt werden, taugen für so einen anspruchsvollen Job nicht die Bohne. Da kommen nur echte Profis in Betracht, die um ihre soziale Verantwortung wissen. Eine Truppe, die weiß warum sie ein bedingungsloses Mindesthirn für alle fordert. Zur Arrondierung ihres Anspruches wartet sie deshalb mit renommierter Erb-Prominenz in dritter Generation auf. Zur Verdeutlichung hier zunächst noch ein kurzer Einstiegs-Leerfilm bezüglich des sagenhaften Einflusses des EU-Wählers auf die EU-Politik:

Es gibt ein Universalrezept

Das Universalrezept zur Aufwertung der angesprochenen Kasper-Bude hat also auch einen Namen und ist auf den EU-Wahlzetteln in allen Bundesländern im vorderen Drittel zu finden. Die PARTEI. Allein der Name ist merh als Programm (Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative). Der Name enthüllt die unbändige Vielfalt, die garantiert, dass niemand durchs Rost fällt oder anderweitig dabei zu kurz kommt. Wer sich nicht freiwillig totlacht, wird garantiert auch nicht erschlagen, soviel Engagement sollte man dann wirklich nicht erwarten. Das können andere Parteien mit anderen Maßnahmen sehr viel besser hinrichten.

Für alle Spaßbefreiten, als auch für die überzähligen alten Menschen mit Hang zur Drittreichs-Nostalgie, hat sich Die PARTEI diesmal richtig aufgestellt. Die Kandidaten sind Pogrom und bürgen für ungehemmte und spannende Unterhaltung im EU-Kolosseum, wo man um nichts mehr als ums große Nichts ringt. Das Feld wird hier stilecht von hinten aufgerollt. Heß, Keitel, Eichmann, Bormann, Speer und Göbbels sind die Vorhaut von Krieg und Bombe. Und nach dem angerichteten „Semsschrott“ kommt dann der „Sonnenborn“ und wird die gesamte Union erhellen, verzaubern und Heil machen. Das ist endlich mal ein klares Storyboard, wie wir es seit Gründung des Vereins noch nie gesehen haben. Die Chance auf Erlösung für uns schlechthin. Und so sieht das ganze jetzt in der am Sonntag frei wählbaren Realität in Bayern aus (Die Heilszahl 13 kann in anderen Bundesländern leicht nach unten oder oben verrutscht sein):

Nachdem jetzt auch die Grünen bei ihrer überaus gelungenen Demontage der GroKo-Parteien (CDU/CSU und SPD) mit ihrem Influencer aufgeflogen sind („Die Zerstörung der CDU“ – oder: Der FakeVlogger … [Tertium-datur]), dünnt sich das Feld der spaßbereiten Akteure weiter massiv aus. Dem Logo nach handelt es sich bei der soeben zitierten Enthüllungsseite um ein satanisches Medium, da ist dann logischerweise die Nähe zu CDU/CSU und SPD nicht zu leugnen. Auch oder gerade, weil der kleine Blauhaar-Rezo sehr viele Male in seinem Video den Kopf richtig genagelt hat, oder so ähnlich, wird verständlich, dass er jetzt zerlegt werden muss. Sowas kann Die PARTEI nicht passieren, weil die generell alle gekauft sind. Dafür geben sie aber auch immer bereitwillig Auskunft wer sie gerade gekauft hat. Im Moment sind gerade alle noch zu kaufen. Die Käufer scheinen irgendwie verunsichert zu sein.

Wenn der Wähler jetzt nicht endlich hergeht und sich diese Jungs und Mädels kauft (für die Kohle, die er ohnehin schon los ist), dann bekommt er gewohnheitsmäßig nur Schrott für sein Steuergeld ins EU-Parlament gestellt. Wer will das verantworten? Mit dem Wahlzettel in Kombination mit seinem Steuergeld (über das er für gewöhnlich eben nicht verfügen darf) kann sich der Bürger nun für eine qualitativ hochwertige Verarsche auf EU-Ebene entscheiden. Wer es versäumt jetzt „Die PARTEI“ zu wählen, hat auch in den kommenden Jahren bezüglich der EU nichts zu lachen. Exakt dieser Umstand muss heute jeden Wähler massiv aufschrecken.

Insoweit ist Die PARTEI heute nicht nur für Arbeiter, Reiche und Tierschützer wählbar. Nein, selbst Nostalgiker, Rechte, anständige Nazis, Linke, Liberal-Populisten und sogar parteilose Pappnasen finden hier ihre neue politische Heimat … mit einem einzigen Kreuz. Sie können sich guten Gewissens für mehr Qualität bei der Unterhaltung durch das EU-Kabarett zu Brüssel und Straßburg entscheiden. Der Zugewinn liegt auf der Hand. Offener, ehrlicher, kuschelweicher Filz im Lifestream mit gesteigertem Unterhaltungswert ohne Versteckspielchen. Immer alles auf offener Bühne, also ein glaubhaftes Schauspiel für den aufgeklärten EU-Bürge®. Deshalb rufen wir an dieser Stelle offen dazu auf nur Die PARTEI zu wählen, denn die ist gut. Nur das garantiert, dass der Sems(sch)rott endlich EU-Kommissar spielen darf und der Sonne(n)born uns dann final den Abgang von diesem Planeten versüßt, wenn wir schon mit überhöhter Geschwindigkeit aus der nächsten scharfen Kurve der Milchstraße rausfliegen.