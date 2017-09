Die PARTEI will Nichtwähler-Missbrauch stoppen

Bad Ballerburg: Über Jahrzehnte kennen und beobachten wir das Phänomen des Missbrauchs der bundesdeutschen Nichtwählerpopulation. Die etablierten und im Bundestag seit langem verwesenden Parteien interessiert das allerdings nicht die Bohne. Ganz im Gegenteil. Sie bemächtigen sich quasi rechtswidrig der Nichtwähler-Stimmen und teilen diese einfach völlig undemokratisch nach einem Schlüssel unter sich auf. Dabei beziehen sie sich auf ein Wahlgesetz, was der Nichtwähler auch nicht legitimierte. Das alles also, obgleich die Nichtwähler sie definitiv nicht gewählt haben und das aus gutem Grund. Das kann jeder nachvollziehen, der sich die Zustände in Deutschland betrachtet. Dieses undemokratische Verhalten besagter Parteien im Bundestag schreit zum Himmel und muss schnellst möglich beendet werden.

Ein kurzer Blick auf die schier überwältigende Masse der Nichtwähler verrät uns sofort, dass es sich zuweilen um die größte Gruppe der Wähler in Deutschland handelt, die bedauerlicherweise keinerlei legitime Vertretung im Bundestag hat. Im Jahr 2009 hätte diese Gruppe als stärkste Fraktion locker das Vorschlagsrecht für die Position des Bundeskanzlers gehabt. Dennoch riss die Merkel-Junta wiederholt und völlig rücksichtslos die Macht an sich. Bei der letzten Bundestagswahl 2013 fielen die Nichtwähler, trotz der schweren Traumatisierung, nur leicht zurück und endeten bei 28,5 Prozent, knapp hinter der Merkel-Junta mit ihrer Verbrecher-Union. Das verwundert insoweit nicht weiter, als das die Merkel-Junta den gesamten Propagandaapparat bereits seit 2009 hemmungslos für sich instrumentalisierte. Inzwischen gilt sie aufgrund dieses Kunstgriffs gar als die “Führerin des neuen EU-Reiches “.

Nach aktuellem Stand der Dinge und der propagandistisch bereits seit Jahren kolportierten These einer “Alternativlosigkeit” der Angela Merkel, könnten die Nichtwähler im Jahre 2017 den totalen Sieg erringen, um endlich die notwendige Gegenposition zu dieser Diktatorin aufzubauen. Die Tatsache, dass Angela Merkel sowieso wieder Kanzlerin wird, egal wer nun was wählt, treibt die Nichtwähler zu neuen Höchstständen. Bedauerlicherweise wird all das nichts an dem Missbrauch dieser ohnmächtigen Majorität ändern. Exakt diesem Thema hat sich nunmehr “Die PARTEI” verschrieben. Sie hat das Dilemma vollständig erkannt und mental bis ins Letzte durchdrungen. Als einzige Partei gibt die PARTEI nunmehr dieser Gruppe ein ganz klein wenig Hoffnung, vielleicht doch irgendwann einmal korrekt im Bundestag vertreten zu sein. In jedem Fall will die PARTEI die Passivität der Nichtwähler respektieren.

Besonders beachtlich ist, womöglich die schlachtentscheidende Wahlkampflist und absolute Novität im Bundestagswahlkampf 2017, einen Demotivationstrainer ins Rennen zu schicken. Das schlägt dem Fass den Boden aus. Es könnte, soweit die Wähler anderer Parteien in der Lage wären das geistig nachzuvollziehen, sofort überzeugte Nichtwähler aus ihnen machen, die die PARTEI wählen um sich so richtig Gehör zu verschaffen. Das ist beileibe nicht der einzige Werbe-Spott von die PARTEI zu bieten hat. Es gibt noch viel ehrlicheres Material, sowie an dieser Stelle hier … [YouTube]. Für manchen klassischen Wähler ist das natürlich die totale Überforderung.

Ende der Alternativlosigkeit

Anders als alle anderen Parteien und Menschen in Deutschland, gibt sich die PARTEI ernsthaft der Entmachtung von Angela Merkel hin. Ein Ziel, an das andere Parteien inzwischen gar nicht mehr zu denken wagen. Da wo andere Menschen längst der sogenannten Merkel-Letharigie erlegen sind, kämpft die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (kurz die PARTEI), noch immer für das Überwinden politischer Inhalte und ein nachhaltig FCK-freies Deutschland. Alles Dinge die unter dem Joch der Merkel-Junta nicht vernünftig gedeihen können. Die Krise braucht dringend ein neues Gesicht. Mut zur Ehrlichkeit, darum “Die PARTEI“, denn die ist gut!