Hofreiter: Schulpflicht zerstört Zukunft der Kinder

Bad Ballerburg: Gerade bei den Grünen ist die Quote der Überflieger unter den extrem Bildungsfernen überproportional hoch. Es liegen noch keinerlei Studien dazu vor, wie sich die Verbreitung von Nicht- und/oder Unwissen auf die Zukunft unserer Kinder auswirkt. Es besteht allerdings große Gefahr, dass die weitere Verbreitung von UN-Nichtwissen entsprechende Grundlagenforschung zum Thema bereits im Ansatz vereiteln kann. Hier bliebe zu prüfen, ob dies womöglich „Programm“ bei den Grünen ist, welches zum Schutz der eigenen Klientel nicht offen kommuniziert wird.

Das wir allerdings die Zukunft unserer Kinder zerstören, davon ist der Grüne Anton Hofreiter zutiefst überzeugt. Er sieht die Gefahr besagter Zerstörung überwiegend bei der Sonne (also dem Klimawandel), und weniger bei den Grünen selbst. Wobei letzteres vermutlich schneller zu belegen wäre. Von der Sonne ist hinlänglich bekannt, dass ihr Einfluss auf das Klima größer 96 Prozent ist, also fast schon so hoch wie der Anteil der Grünen an der Volksverblödung. Während sich in Gesellschaft und Lehrkörper langsam aber sicher die Gegenbewegung „No Future for FreiDays“ bemerkbar macht, rätselt der Ober-Grüne noch immer was Schulpflicht wohl sein könnte. Er ist offensichtlich der lebende Beweis dafür, dass die Grünen damit noch nie etwas zu tun hatten.

Was ist Schulpflicht?

Um den Faden nicht zu verlieren, ist es ausgesprochen sinnvoll, sich zunächst einmal das Interview mit Anton Hofreiter zu vergegenwärtigen. Es ist quasi ein absolutes „Muss“ intellektueller Hoh(l)heit und Aushängeschild grüner Empfindsamkeit, gepaart mit Roth’scher Überlebenskunst:

Dementsprechend schwierig, um nicht zu sagen pädagogisch anspruchsvoll, gestaltete sich das Interview des Deutschlandfunks mit dem grün-blonden Ur-Ochsen aus der Voralpenregion. Im Interview wurden Anton Hofreiter relativ simple Fragen angetragen, deren tieferen Sinn er überwiegend nicht zu erkennen vermochte, wohl aber seiner implantierten „Grünologie“ treu blieb. Selbst das beherzte Nachfassen des Moderators, vermochte den ziellos auf dem Hof umherreitenden Anton nicht auf die richtige Fährte zu bringen. Stellenweise musste man den Eindruck gewinnen, dass er trotz aller gut gemeinten Schützenhilfe die Fährte auch gar nicht aufnehmen wollte.

Schulpflicht ist eine Ablenkungsdebatte um junge Menschen klein zu machen

Rudolf Steiner dürfte seine helle Freude an den Aussagen des Anton Hofreiter gehabt haben, wenn selbiger feststellt, dass die Schulpflicht die Kleinen klein macht. Da könnte etwas dran sein, zumindest beim aktuellen Schulsystem, aber das war auch nicht Thema des Interviews. Folgen wir einfach den Abstraktionen des grünen Meisters und konstatieren in seiner bewährten Umkehrschlussmethodik, dass die Schulpflicht viel akuter und zeitnäher die Zukunft unserer Kinder ruiniert, als der langsam voranschreitende Klimawandel, der immer noch zu mehr als 96 Prozent von der Sonne verursacht wird. Kurzum, die Schulpflicht hindert die Kinder daran, ihre legitimen Interessen gegenüber der lebensbedrohlichen Sonneneinstrahlung wahrzunehmen. Immerhin sollte der menschliche Anteil an der Katastrophe für eine dauerhafte Aufhebung der Schulpflicht ausreichen, damit sich die Kinder den Untergang der Welt besser verfolgen können.

Wenn demnächst die Kinder, Verzeihung, zumindest die Jugendlichen, gemäß der SPD-Vorstellungen, an die Urne dürfen, weil sie sehr selbstbewusst entscheiden und ziemlich mündig sind, warum sollten sie nicht jeden Morgen aufs Neue darüber befinden, ob sie an dem Tag oder überhaupt zur Schulen gehen wollen? Die Gefährdung der Kinder durch Schule muss dringend in unser kollektives Bewusstsein gebracht werden. Das hat der Hofreiter mit diesem Interview geleistet. Wichtig dabei ist, dem Abstraktionsvermögen des Oberleeres Hofreiter bedingungslos zu folgen. Wer über Schulpflicht reden möchte, muss vorher zwingend mit den Grünen über das Klima reden. Nicht über das Klima in Schule und Bildungssystem, sondern jenes, für den gesamten Planeten.

Nicht nur Anton Hofreiter verfehlt das Thema um Meilen

Der Klimawandel ist in keiner Weise zu bestreiten. Das mach auch kein halbwegs gebildeter Mensch. Den gibt es allerdings mit oder ohne Menschen auf diesem Planeten. Ob ausgerechnet der vom Menschen verursachte Anteil des CO2 (Gesamt in der Atmosphäre 0,038 Prozent und menschlicher Anteil von insgesamt 0,00152 Prozent) den Planeten ruiniert oder nicht, ist durchweg umstritten … außer bei den Gläubigen der Klimakirche. Wichtig allerdings ist die erbarmungslose Vermarktung von CO2-Zertifikaten. Damit sollten sich nicht nur Banken, sondern auch der Planet irgendwie noch retten lassen. Ein Business, dem auch der Vater der Klima-Heiligen Greta stark zugeneigt ist. Deshalb ist es wichtig, dass weltweit die Schüler dafür auf die Straße gehen. Mit entsprechenden Emotionen verkauft sich jedes Produkt sehr viel besser.

Richtig harte Umweltprobleme müssen hinter der CO2-Thematik, die global als Klimawandel vermarktet wird, einfach mal zurückstehen. Sei es der Atommüll auf dem Meeresgrund, die globale Plastikkatastrophe, die systematische Vergiftung von Natur und Lebensmittel und auch die Auswirkungen der Gentechnologie. Das alles sind Marginalien gegen das überwiegend natürlich vorkommende CO2 und die fast 100-prozentige Einwirkung der bösen Sonne auf diesen Planeten. Nur gegen die soeben aufgezählten Dinge sind wir natürlich total machtlos. Vornehmlich, weil die sich si gut wie gar nicht global monetarisieren lassen. Genau genommen „schulstreiken“ wir Freitags für die Abschaltung der Sonne. das wäre zumindes etwas ehrlicher. Als Ersatzhandlung handeln wir dann CO2-Zertifikate. Das wird die Menschen und den Planeten retten, wie schon seit Jahrhunderten zuvor die Ablassbriefe der Kirche.

Verdummungsgebot bleibt bestehen

Das ist der Punkt. Gegen die brutalen Einstrahlung der Sonne auf diesem Planeten sollten wird schleunigst etwas unternehmen. Bleibt zu hoffen, dass allen Beteiligten und UN-Beteiligten alsbald ein ganz helles Licht aufgeht, um die wichtigeren Themen zu erkennen, die es zweifelsohne gibt. Die Sonne, als Angeklagte, vermag uns offenbar in dieser Düsternis weder beizustehen noch zu erleuchten. Sie wird, wie eh und je, den Planten Erde mal etwas mehr und mal etwas weniger grillen … egal wie viel CO2-Zertifikate durch Schulstreiks mehr an den Mann/Frau/Divers zu bringen sind.

Wer dennoch etwas für Mutter Erde tun möchte, sollte sich einfach richtig bilden und nicht ausgerechnet die Bildung durch Streik vereiteln. Besser noch, den eigentlichen Problemen unserer Gesellschaft und der Umwelt richtig auf den Grund gehen. Jene Probleme, die uns in noch näherer Zukunft garantiert umbringen werden, nicht die, die man uns zu diesem Zweck verkaufen möchte. Sieht man Anton mal richtig ins Gesicht, muss man sich fragen, ob die Grünen nicht doch immanenter Teil des Problems sind.