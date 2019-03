Mueller-Sonderermittlung muss wiederholt werden

Waschen & Schminken: Die Mueller Sonderermittlung hätte Donald Trump eigentlich zu Fall bringen sollen. So die bisherige wie ambitionierte Planung. Final konnte die Katze allerdings bis heute nicht aus dem Sack gelassen werden, da sich die Experten noch nicht ganz einig ist, ob überhaupt eine Katze drin ist. Aber der Sack ist sehr schön und es steht „Sonderermittlung“ drauf. Nun wird aber die Katze ganz dringend benötigt. Ansonsten besteht große Gefahr, dass die Trump-Gegner der Unglaubwürdigkeit anheimfallen. Um Letzteres zu vermeiden, wird schon regelmäßig und präventiv mit jedem verfügbaren Dreck, seitens der Medien, Demokraten und Trump-Hasser, nach ihm geworfen.

Trump gibt sich zu jeder Zeit größte Mühe, ein würdiges Ziel für alle Dreckwerfer abzugeben. Wenn er etwas perfekt beherrscht, dann das und professionelles „Fettnapf-Hopping“. Man sollte sich allerdings nicht darauf verlassen, dass es ausschließlich seiner Dummheit geschuldet ist, vielleicht hat er die Rolle des „Präsidentendarstellers“ aus echter Überzeugung übernommen. Aber eine medienwirksame Mischung aus Tollpatschigkeit, Dreistigkeit und erhabener Ahnungslosigkeit, kann man ihm wahrlich nicht absprechen. Dafür allein wäre schon ein „Oskar“ fällig. Vielleicht sollte man selbigen gleich noch mit den den Sack stecken, da wäre das Rätselraten noch sehr viel interessanter. Vor allem kennt bis heute auch noch niemand die Mischung aus Katze und Oskar.

Das dem Katzensack innewohnende Veränderungspotential

An dieser Stelle wird ein zaghafter Versuch unternommen, ein wenig Nachschlag zu fordern, weil es womöglich einfach nicht reicht Trump aus dem weißen Haus zu entfernen: US-Medien zu Mueller-Bericht „Eine Abrechnung mit dem System“ … [Der Lügel]. Zwei Jahre lief jetzt des „Muellers-Ermittlungs-Mühle“ und das Ergebnis ging zunächst als großes Geheimnis an das Justizministerium. Somit können aktuell noch Wetten abgeschlossen werden, was in dem Sack enthalten sein wird. Der Phantasie sind in diesem Fall, wie bereits bei den Ermittlungen, keinerlei Grenzen gesetzt,

Hätte Mueller zuvor, seinen großen Ermittlungssack betreffend, in Deutschland um AMtshilfe bei den Schildbürgern nachgesucht, wäre er jetzt fein aus dem Schneider. Dann wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß gewesen, dass auch Licht im Sack steckte. Etwas, was Mueller und die gesamten USA in diesem Fall ganz dringend benötigten. Aber so helle ist eben kein Amerikaner, um so altbewährte und urdeutsche Erfolgsrezepte bei so peinlichen Nabelschauen mit einzubeziehen.

Europa geht direkter mit dem Thema Trump um

In Europa vertraut man, gerade was Trump anbelangt, lieber auf das fachkundige Urteil der neuen Klima-Heiligen und Schutzpatronin aller Klima-Kranken. Die Klima-Greta hat sich zum Fall Trump bereits unmissverständlich positioniert: „Donald Trump ist nur ein sehr gefährlicher Verrückter“ … [Welt]. Insoweit brauchen die Europäer jetzt generell keinen „Mueller-Katzensack“ mehr, um eigenständig zu einer verlässlichen Haltung gegenüber Donald Trump zu kommen. Das ist mit der erwähnten, klaren Ansage bereits alles in trockenen Tüchern.

Da, mangels verwertbarer Ergebnisse aus dem Mueller-Bericht, jetzt vermutlich so etwas wie eine „Null-Handlung“ zu entstehen droht, sei ganz dringend dazu geraten, die Mueller Sonderermittlung einfach zu wiederholen. Allein des Muellers vermutet leere Sonderermittlungssack vermag das zu rechtfertigen. Wichtigstes Element bei dieser Rezeptur ist, dass es keine Ergebnisse braucht, sondern lediglich nachhaltige und wiederkehrende Vermutungen. Das derzeit entscheidende Moment für die USA ist die unbedingte Wiederholung der Sonderermittlung. Selbige sollte wenigstens zwei Jahre andauern und nicht vor der kommenden Präsidentenwahl enden. Ohne diese Wiederholung hätten die Demokraten, die einzige Alternativlosigkeit zu Trump, rein gar keinen Dreck mehr am Stecken in der Hand, um ihn nach Trump zu werfen. Dann wäre die Show einfach nur vorbei und Trump womöglich zum zweiten Mal US-Präsident.