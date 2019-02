SPD brennt lichterloh … jetzt wieder für Malocher?

Asozi-Alien: Ja wirklich, was soll man denn da noch assoziieren. In dem Moment, in dem die SPD bemerkt, dass sie gänzlich überflüssig ist und keine Sau mehr einen vernünftigen Grund finden kann diese asoziale Partei zu wählen, kommen plötzlich die guten Ideen um die Ecke geschossen? Das riecht doch schon wieder nach dem nächsten Wählerbetrug. Wie lange will man einem ausgewachsenen Bock als Gärtner vertrauen, der bereits den x-ten Garten erfolgreich ruiniert hat und sich jetzt für eine neue Garten-Pflegestelle bewirbt? Wissen denn nur die Experten, dass ein ausgeglühtes Eisen am Ende schwarz wird … wie die Union?

Will die SPD doch ums Verrecken ihrem Ruf als Arbeiter-Verräter-Partei auch in Zukunft gerecht werden? Hartz-IV, der jahrelang gehätschelten eigenen Missgeburt will die Partei den Rücken kehren? Behinderte Kinder werden in unserer kaputten Gesellschaft für gewöhnlich erheblich früher abgetrieben und nicht erst wenn sie in die Pubertät kommen. DER LÜGEL schreibt an dieser Stelle: SPD-Abkehr von Hartz IV 💩 Genossen berauschen sich am Linksruck. Aus dem Artikel geht selbstverständlich nicht hervor, welche Drogen zu dem berauschenden Ruck geführt haben.

Eine korrektere Analyse ließe viel zielsicherer auf Panik-Modus statt auf Drogen schließen. Denn es geht um nichts geringeres als Macht, Ansehen, Würde, Posten, Geld und eben all das, was man den kleinen Menschen von der Straße bereits unter maßgeblicher Beteiligung der SPD massenhaft genommen hat. Jetzt, wo der SPD in einigen Bundesländern die Fünft-Prozent Hürde ganz freundlich zuzwinkert, soll der aktuelle Panik-Modus die letzten Kraftreserven mobilisieren? Vertrauen kann man der SPD nach 150 Jahren Arbeiterverrat ohnehi®n nicht mehr.

Alternativen zu Hartz IV

Viel absurder kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Selbstverständlich braucht es bereits seit Jahren eine Alternative zu Hartz IV. Das ergibt sich schon aus der Tatsache, dass die Arbeit als solches für die Menschen immer weniger wird, weil die Automatisierung weiter voranschreitet. Irgendwann wird es für ganz viele Menschen keine Arbeit mehr geben, wenn sie nicht neu verteilt und aufgewertet wird. Weniger Stunden arbeiten und mehr Geld bekommen. Das Modell, welches der Gesellschaft in den 50er und 60er Jahren versprochen wurde. Nur leider geht das mit der von der SPD mitgetragenen „Ausbeutung der Massen“ einfach nicht zusammen.

Die SPD hat den Zug der Zeit in dieser Hinsicht völlig verpennt. Allein die Ansage der Kanzlerin zu diesem Thema hätte die SPD schon vor Scham in Grund und Boden versinken lassen müssen. Debatte über Alterssicherung: Merkel lehnt Heils Grundrente ab … [RP Online]. Interessanterweise war in der jetzigen GroKo, in den vorherigen Legislaturen, Geld niemals ein Thema. Jedenfalls dann nicht, wenn es um Flüchtlinge, Asylanten, Migranten und Sozialtouristen oder den Rüstungsetat ging. Sobald die Sprache auf die Finanzierung derer kommt, die schön länger hier leben, kommt der typische Aussetzer und die flotte Bemerkung, dass uns dafür das Geld fehlt.

Glaubwürdigkeit der SPD ist unterirdisch

Als Resümee muss man festhalten, dass man der SPD nicht einen einzigen Millimeter mehr über den Weg trauen kann. Fest steht bereits heute, dass Schwarz-Rot bei einer kommenden Bundestagswahl keine eigene Mehrheit mehr zustandebringt. Die möchte sich die SPD jetzt mit neuerlichen Konzepten erschwindeln oder erschleichen. Sollte die Partei wider erwarten in der nächsten Legislatur wieder mit an die Macht kommen, kann man bereits heute mit Gewissheit sagen, dass all die vollmundigen Wahlversprechen sofort wegen Geldmangels wieder eingestampft werden.

Aufrüstung, Russland-Hetze, Sozialabbau, höhere Abgaben für das Fußvolk sind immer noch realistischere Konsequenzen, sofern der Wähler es abermals riskiert die SPD an der Macht zu belassen. Unter er SPD genießt der Schutz der immer noch laufenden Umverteilung von unten nach oben hohe Priorität und Schutz. Daran war und ist die SPD maßgeblich beteiligt. Dass das so bleibt, dafür sorgen schon die sie umlagernden Lobbys, die leider nichts mit dem Souverän zu tun haben. Alle Meineide und falschen Versprechungen für die Zukunft helfen rein gar nichts. Der Verrat geht nahtlos weiter. Das weiß auch die SPD-Führung, die im Wege der nackten Posten-Selbstverteidigung den Schwindel um so offensiver betreibt. Vielleicht klappt es ja nochmal.