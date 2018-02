Ausgeglüht wird sie schwarz sein, die SPD

Bonzograd: Deutschland darf aktuell eine wundersame Transformation miterleben. Das Verschmelzen fast aller demokratischen Kräfte zu einer neuen Einheitspartei. Alles natürlich nur zum Schutz von Demokratie, Freiheit und handfesten Werten, um dem Feind von “Rechts” keinen Geländegewinn zu ermöglichen. Jetzt geht es darum, in der kommenden Legislatur, unter harter Vermeidung von Neuwahlen, den Restschwung der Merkel-Junta zu nutzen, das Werk im Zweifel auch gegen die Menschen zu vollenden. Man ist versucht zu resümieren, das es derzeit nur noch um die Verhinderung von Neuwahlen geht! Sonst müssten die “Volksparteien womöglich einen mächtigen Schlag ins Gesicht verkraften.

Amtsbekannt ist, dass die Menschen sowieso nicht wissen was ihnen frommt. Deshalb hat ja das Volk, Entschuldigung, der Souverän, auch entsprechende Vertreter. Das ist auch der Grund warum es generell keine Volksentscheide oder anderweitige Volksbeteiligungen in unserer bestens behüteten Schein-Demokratie geben kann. Der Souverän ist nicht zurechnungsfähig! Dem Pöbel (nach SPD-Gabriel-Lesart: Pack), ist einfach nicht zu trauen. Eine halbwegs verlässlich abgerichtete SPD-Basis soll zum kommenden Monatswechsel dann über das endgültige Schicksal Deutschlands entscheiden. Genaueres wird hier angeboten: SPD-Mitgliederentscheid als letzte Groko-Hürde: Termin steht fest … [Merkur].

Soweit nicht bereits vorsorglich überzählige Stimmzettel gedruckt sind, setzt die SPD-Bonzen-Schweineschar darauf, dass die Basis ihnen weiterhin ihre feudale Machtposition nebst Sitz am Merkel-Futtertrog absegnen wird. Das Versagen der SPD-Basis bei dieser “stillen Machtergreifung” käme somit einem Scheitern der anstehenden Diktatur gleich. Das kann in der aktuellen Regierung niemand ernstlich wollen. Für die aktuelle Funktionärselite geht es um Alles oder Nichts. Das bezieht sich auch auf die unersetzliche Tradition des “Arbeiterverrats“, der ohne die SPD entscheidend an Dynamik verlieren würde.

Die CDU ist eine Partei der Mitte

Parallel dazu sieht sich ja die CDU seit Merkel seit geraumer Zeit mehr in der Mitte als Rechts. Das wird hier erläutert: Merkel plädiert für „Politik der Mitte“ … [FAZ]. Spötter behaupten gar, dass CDU inzwischen mehr links als Mitte ist. Dahingegen ist die SPD mit ihren “maasvollen” Gesetzgebungen soweit nach rechts geschwappt, dass ihr schon so mancher Fan zuruft: “Nazionalhelden”. Kurzum, das ist eine politische Grütze, wie sie Deutschland zuvor noch niemals gesehen hat. Sie wird rein von Konzernlobbys und Machterhaltsbestreben der noch führenden Parteien getragen. Die Träume, Wünsche und Vorstellungen der Wahlschafe haben in einer optimierten Nutzmenschhaltung keinen Platz mehr.

Ausgeglüht wird sie schwarz sein, die SPD

Das sagt uns dann auch schon alles über die Zukunft der SPD. Derzeit sind die falschen Schmiede, die Funktionäre, noch wie die Irren am Hämmern, um ihr eigenes Wohl zu retten. Noch glüht die SPD unten drunter. Wenn die Glut (reimt sich absolut auf Wut) erst einmal erkaltet ist, dann sieht sie schwarz aus, wie die Nacht. Das entspricht dem Wesen von CDU/CSU (allerdings nur geistig), denn farblich gesehen können die inzwischen, einem Chamäleon gleich, jede ihnen opportun erscheinende Farbe annehmen um die Wahlschafe hinters Licht zu führen. Leider reicht es bei denen vom Verstand immer noch nicht dazu, solche Wandlungen binnen einer Legislatur zu erkennen und solchem Treiben ein Ende zu setzen. So bleibt die Wahl-Schafherde eine getriebene und kann sich demnächst nicht einmal mehr den Metzger aussuchen.

Das Ende vom Leid