SPD-Giftei: Lieber Niedriglohnsektor erweitern als Hartz IV aufstocken

BRDigung: Rund ein halbes Jahr unmerklicher Regierungslosigkeit sind friedlich wie schadlos am Volk vorübergezogen. Nunmehr formieren sich die ministeriellen Diätierer unter der Reichstagskuppel erneut. Sie bringen gerade wieder alle möglichen und unmöglichen Folterwerkzeuge in Stellung, um dem Souverän knallhart den Weg zu weisen, soweit sie zwischen den Lobby-Partys noch Zeit dazu finden. Folgt man den jüngsten Auftritten der neuen Ministerriege, unter ihnen auch die Sozial-Shrek, geht es aktuell um die weitere, kapitalschonende Demontage des Sozialstaates.

Bereits Bildungsminister Spahn-Ferkel machte mit dem Merkelsatz: „Hartz IV bedeutet nicht Armut„, bei Lobby und Banken überaus beliebt und empfahl sich damit schon für höhere Weihen. Nunmehr darf sich in der knapp reanimierten GroKo auch die SPD wieder frohen Mutes für die extensive Eindämmung des Sozialstaates für Zweibeiner einbringen. An der Funktionsfähigkeit des Sozialstaates für Banken und Konzerne gab es zu keiner Zeit Zweifel. Das frisch in Dienst gestellte neue Flaggschiff für Sozialabbau heißt Franziska Giftei, alias Sozial-Shrek. Sie darf ab sofort im Namen der SPD und unter dem Schutzpatronat der Merkel-Junta jenes Werk vollenden, welches bereits Gerhard Schredder unter der sagenumwobenen Bezeichnung „Agenda 2010“ so verheißungsvoll in die Pro-Fit-Welt gesetzt hat.

Infolgedessen sind die Einlassungen der neuen Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen, Jugend und Sozialabbau nur folgerichtig. Hier im Interview: Giffey: Lieber Arbeit fördern als Hartz-IV-Sätze erhöhen … [Tagesspiegel]. Ohne nun weiter auf ihr umständliches und ablenkendes Geschwurbel beim Tagesspiegel einzugehen, kann man ihre Aussage auf den Ausbau des Niedriglohnsektors eindampfen. Das schließt besonders die weitere, massenhafte Schaffung von Minijobs ein. Auch ihr ist bewusst, dass sie die Situation nicht verbessern wird. Es kann also nur darum gehen, die Menschen weiterhin massiv zu täuschen. Ihnen mit statistischen Tricks zu suggerieren, dass ihr Elend sich drastisch verringert hat, obgleich faktisch das Gegenteil der Fall ist.

Kleine asoziale Nabelschau

Wir können das ganze Elend exemplarisch kurz und knapp anhand dieser Seite darstellen: „Irre Beschäftigungseffekte“, „wirklich tolles Land“: Wenn Ökonomen sich überschlagen, lohnt ein Blick auf die Zahlen … [Aktuelle Sozialpolitik]. Bereits im Jahre 2014, also vor gut vier Jahren, war die Entwicklung am Arbeitsmarkt nicht zu übersehen. Die hat sich bis heute nicht gebessert. Ganz im Gegenteil, die Trendlinien verschärfen sich. Zum Überblick hier einfach vier selbsterklärende Grafiken in der Galerie. Zum Vergrößern bitte auf eine der Grafiken klicken und mit den Pfeiltasten navigieren.

Die Moral von der Geschicht‘: Keine Woche im Amt und schon funktionieren Lug und Trug wie bisher. Wahrlich wahrlich, das bringen nur echte Profis auf die Reihe. Die Tatsache, dass das Arbeitsvolumen abnimmt und trotzdem die Anzahl der Jobs gnadenlos steigt ist natürlich grandios. Eine politische Meisterleistung, die das Bundesverdienstkreuz erfordert. Allerdings nimmt das Lohnvolumen mit dem Arbeitsvolumen ab, das bedeutet weniger Geld für die breite Masse. Vermutlich schrumpft das Lohnvolumen, dank des boomenden Niedriglohnsektors noch etwas schneller. Letzteres wiederum sorgt für optimierte Profite der Konzerne. Jetzt noch die tägliche Dosis parlamentarischer Lebensweisheit obendrauf: wenn es den Konzernen gut geht … geht es uns allen gut. Wer hier jetzt böswillig einen Zusammenhang zwischen der allgemeinen Verarmung, Verelendung und dem Arbeitsmarkt konstruieren will, ist ein böser Leugner aller positiven Arbeitsmarktstatistiken des Bundesamtes für Arbeit.

Die Regierung ist der Maßstab

Die Menschen in Deutschland müssen sich daran gewöhnen, dass das Maß der Dinge die goldene Regierungs-Theorie ist. Jener sozialpolitischer Neusprech, der die im Bundestag für uns alle entwickelt wird. Wenn das praktische Leben sich daran nicht hält, liegt dies nicht mehr im Verantwortungsbereich unserer Politiker, sondern des Souveräns. So müssen die Betroffenen derlei Misslichkeiten schlicht ignorieren und sich einfach an die Statistiken der Regierung halten … und in bösonderen Fällen eben zur Tafel schreiten. Es ist stark davon auszugehen, dass die SPD die Tradition der Agenda 2010 konsequent fortsetzen wird, auch unter dem Protektorat der jetzigen GroKo. Alles andere wäre eine fahrlässige Gefährdung des Wohlfahrtsstaates für Banken und Konzerne. So etwas kann der Souverän, wegen eines möglichen Verfalls des Wohlstandes, einfach nicht dulden.