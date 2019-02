Meinungsvielfalt gegen harsche Presseeinfalt

Deutsch-Absurdistan: Man möchte es gar nicht vermuten wie sehr die Gleichschaltung der Bevölkerung via „omnipräsenter Propaganda-Organe“ bereits vorangeschritten ist. Spätestens, wenn der Durchschnittsmedienkonsument realisiert, dass die Pressefreiheit nicht dadurch gewahrt bleibt, dass ein und derselbe „Quark“ gleichlautend in zig-hundert Medien zu verbreiten ist, darf die erste rote Lampe angehen. Wenn er weiterhin bemerkt, dass der Unsinn lediglich unter einem anderen Label noch weiter unter die Leute kommt, beginnt hoffentlich das große Kopfkratzen.

Interessanterweise scheinen die Verlage immer noch die Illusion aufrecht halten zu können, dass es sich trotz der ewigen Replikation um einzigartigen Journalismus handelt. Das liegt schlicht daran, dass der Medienkonsument meist nur ein oder zwei Print-Postillen zu Gesicht bekommt. Mit Rundfunk und TV verhält es sich grundlegend nicht sonderlich viel anders. Auch sie beziehen sich zumeist auf die immer weniger werdende große Presseagenturen. So entsteht letztlich, dank Rationalisierungs- und Optimierungsdruck innerhalb der Meinungsmach-Konzerne, ein immer flacheres Produkt mit mehr Volumen.

Der Vorteil für die wenigen Eigner dieser Konzernmedien liegt auf der Hand. Konkurrierende Meinungen haben keine solide Basis für eine Verbreitung. So kann man letztlich auch als „Vierte Gewalt“ ganz kommod in der Politik mitspielen. Das war ursächlich nicht so geplant. Aber warum soll man den Bonus für die Pressefreiheit auf Konzernebene bei einer so galanten Fehlentwicklung ausschlagen? Da ist es doch marktwirtschaftlich sinnvoller, den auch entsprechend zu monetarisieren, sprich sich die Pressefreiheit gut durchoptimiert vergolden zu lassen? Hier mal ein unterhaltsamer Einstieg zum Rauschen im Blätterwald:

Pressefreiheit als Wucherpfund

Dass die sogenannte „Pressefreiheit“ längst das Wucherpfund der Konzernmedien geworden ist, macht in diesem Zusammenhang das Grundgesetz nicht attraktiver. Im Gegenteil, es wird langsam verdächtig, wenn es dort im Artikel 5 heißt:

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.

Offenbar wird mit dem Artikel 5 eine total falsche Klientel begünstigt, die es sehr gut versteht richtig Geld damit zu scheffeln. Selbstredend gilt die Pressefreiheit für jedermann. Nur kann sich jedermann einen entsprechenden Verbreitungsapparat leisten. Spätestens seitdem das NetzDG auch die asozialen Netzwerke zwingt, unangenehme Meinungen zu entfernen, um keine horrenden Bußgelder zahlen zu müssen, bekommt die Meinungsfreiheit ein „Gschmäckle“. Auch ist der allgemeine und ungehinderte Zugang zu Quellen längst eine Illusion. Denn die dafür beauftragten Dienste, die öffentlich-rechtlichen Sender, haben eine Zwangs-Gebührenschranke davor.

Pressefreiheit kann in Anspruch nehmen, wer sie bezahlen kann.

Die kleinen, sperrigen Meinungen werden bei den Onlinemedien meterweise von den wohlwollenden und gut geschulten Mitarbeitern zurechtgeruckelt, Nur damit das allgemeine Bild von Freiheit und Demokratie in der Bananen- und Konzernrepublik Deutschland keinen all zu großen Schaden leidet. Wenn das Maßregeln zu komplex wird, werden bestimmte Kommentatoren schon mal dauerhaft „entsorgt“, denn auch die Zensur muss ja noch bezahlbar bleiben. Vornehmlich allerdings, damit unbedarfte Menschen nicht mit unangenehmen Meinungen in Berührung kommen, die zunehmend das kaputte Regierungssystem infrage stellen.

Alles in allem wird so das Bild relativ schnell rund. Die Interessenlagen liegen klar auf der Hand. Kapital, Medien und Regierung ziehen absolut an einem Strang. Der Gegner ist für gewöhnlich das Volk … der Bürger, sprich die Masse Mensch, die das gottlob auch weiterhin wohl kaum rafft. In diesem Konzert kann die Umverteilung von unten nach oben weiterhin ausgesprochen gut gedeihen. Und mit einem ebenso gut sortierten Polizeistaat kann man die Halbwertzeit einer derart unseligen Allianz aus Politik und Wirtschaft gegen die Bürger auch noch um einige Jahre verlängern. Bis eines Tages das Futter so knapp ist, dass man den Leuten erklärt weshalb sie jetzt zu erschießen sind. Einfach weil für die wenigen Reichen auf dem Planeten sonst nicht mehr genügend Reichtum übrig bleibt.