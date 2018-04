NATO zeigt Bereitschaft für gute PowerPoint Präsentation einen Krieg anzufangen

Boom-Bastig: Die NATO sieht sich ausnahmslos als Verteidiger und Beschützer dieses Planeten! Mit Ausnahme bei den Ländern, die sie noch überfallen möchte. Eine beachtliche Generalprobe für die erwähnte Verteidigungsbereitschaft war offensichtlich diese interessante Giftspielerei von Salisbury. Bei der es interessanterweise noch immer keine Toten gegeben hat. Das zeichnet an anderer Stelle übrigens die NATO aus, dass sie nicht in jedem Fall immer erst auf Tote wartet, sondern auch bereit ist, selbst gleich mit der Leichenproduktion in größerem Umfang zu beginnen.

Rückwärtig betrachtet muss der Hauptzweck des Salisbury-Aktion so eine Art Gesinnungstest für die Kollegen gewesen sein. Es darf gesagt werden, dass der Test ein rauschender Erfolg war. Die Leichtgläubigkeit Das Vertrauen bei den NATO-Partnern, als auch bei den EU-Staaten, ist nachhaltig gegeben. London kann sich also, soweit es den Dritten Weltkrieg herbeizaubern mag, vollends auf die übrigen Beteiligten verlassen. Wir wissen alle wie schwerwiegend das Ganze ist. Dass normalerweise kaum irgend ein Land ohne adäquates Beweismaterial bereit ist, sich auch nur einen Millimeter zu bewegen. Aber hier hat Großbritannien einen großartigen Job gemacht und binnen weniger Tage alles notwendige geliefert.

Inzwischen ist das gesamte vertrauliche Beweismaterial öffentlich geworden, welches dazu geführt hat, in großer Zahl russische Diplomaten aus aller Herren Länder auszuweisen. Bedauerlicherweise wurde das Beweismaterial nicht durch unsere Regierungen öffentlich gemacht. Eine solche Maßnahme hätte man als vertrauensbildend gegenüber der Bevölkerung werten dürfen, wäre dem nicht der Vertraulichkeitsaspekt gegenüber den Kollegen im Wege gestanden (Geheimbeweise, weil es weite Teile der Bevölkerung verunsichern könnte). Leider war die Bevölkerung nunmehr genötigt, bei dem überaus umfangreichen Beweismaterial, auf erste Veröffentlichungen eines Feindsenders zu warten. Und die Fakten gab es dann an dieser Stelle: Skripal-Affäre: Britisches Dokument geleakt – Moskau kündigt Überraschung an … [RT Deutsch]. Wir haben das gesamte, seitens der britischen Regierung ausgelieferte Beweismaterial unterhalb zusammengefasst, lückenlos. Es ist immerhin eine satte Präsentation von sechs Seiten. (Bitte des erste Bild anklicken und dann mit den Pfeiltasten durch die Beweis-Präsentation navigieren).

Wer wollte danach noch irgendwelche Zweifel haben? Bemerkenswert dabei ist, dass der Strang der Ereignisse rund zwölf Jahre zurückreicht. Damit sind sämtliche Kausalketten schlüssig, Zweifel nicht mehr zulässig und die Schuld Russlands eindeutig nachgewiesen. Das wird sofort jeder Mensch einsehen, der mit der Materie überhaupt nichts zu tun hat. Und genauso ist es all unseren Regierungsmitgliedern und den Offiziellen der NATO dann auch ergangen. Den entscheidenden Beweis wiederum haben die Briten auch ihren engsten Freunden vorenthalten. Den haben wir wiederum an dieser Stelle noch ausfindig machen können: Giftanschlag von Salisbury: Britische Polizei findet Putins Ausweis am Tatort … [Der Postillion]. Wir vermuten, dass die britische Regierung dieses Beweisstück wissentlich und willentlich nicht publizierte, weil sie befürchtete, sich damit unglaubwürdig zu machen. Diese Befürchtung war allerdings völlig unbegründet, wie man an der spontanen Reaktionen der so informierten gesehen hat.

Eine völlig neuartige Form von „Russisch Roulette“

Das alles lässt doch sehr hoffen, dass die Wünsche der britischen Regierung bei der nächsten Aktion ebenso spielerisch in Erfüllung gehen wie bei der Skripal-Testversion. Alles sieht derzeit danach aus, als würde man beim „Trio Infernale“ gerade das „Russisch Roulette“ komplett neu erfinden (man beachte die Trommel). Dahingehend steht zu erwarten, das mit der nächsten PowerPoint Präsentation ein weltweiter Friedenseinsatz leicht zu beginnen sein sollte. Vermutlich, um Russland nebst seiner Rohstoffe zu befreien. Anschließend noch zu demokratisieren und ganz beiläufig von diesem üblen Diktator Waldimir Schurkin zu befreien. Eingedenk der anvisierten Ziele gehen wir allerdings davon aus, dass die nächste PowerPoint Präsentation etwas anspruchsvoller gemacht sein dürfte. Wir rechnen wenigstens mit 50-60 Seiten schlagender Beweise für die Schuld Russlands. Wofür genau? Das können wir doch jetzt noch nicht wissen.

Da macht es Sinn, wenn neben den schönen Landschaftsaufnahmen, vom zu befreienden Russland, auch noch ein paar Kaninchen- und Katzenbilder darunter sein. Das erst lässt die emotionalen Wogen so richtig aufpeitschen. Da wird die ganze Welt sofort bereit sein nuklear auf die Bösewichte in Moskau loszugehen. Das wäre dann fast schon der ersehnte Status „Mission accomplished„, zumindest medial. Wie und ob danach die bombastischen Tatsachen vom Himmel fallen, da sollten wir besser vor einer Feierstunde noch ein Weilchen zuwarten. Aber ganz entscheidend ist am Ende natürlich, an den gelieferten Beweisen festzuhalten. Niemals sollte man auf etwaige Gegenbeweise des Feindes hereinzufallen und sich noch viel weniger von der Realität irritieren lassen. Nur so kann das alles planmäßig ablaufen. Ach ja … folgen Sie bitte unbedingt den Lautsprecherdurchsagen und Anweisungen der Regierung.