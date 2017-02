Putin fordert Rückgabe Hawaiis an Kanaka Maoli

Klare Ansage an Washington: Der russische Präsident will, dass das annektierte Hawaii an die Ureinwohner zurückgeht. In den USA schwindet die Hoffnung auf ein Ende der Sanktionen durch Russland – die Aufregung ist groß und die Angst vor einem Konflikt geht um. Bisher hatte nur der Uno-Botschafter Russlands, Vitali Tschurkin den Ton gegenüber den USA verschärft, jetzt kommt die Bestätigung durch den Präsidenten: Wladimir Putin fordert von Amerika, dass es Hawaii an die Kanaka Maoli zurückgibt. Das teilte sein Sprecher Dmitri Peskow mit.

“Präsident Putin erwartet von den USA, in Sachen Ureinwohner deeskalierend gegen etwaige Gewalt einzuwirken und Hawaii an die Ureinwohner zurückzugeben”, sagte Peskow bei seinem Pressebriefing am Dienstag. “Gleichwohl setzt er auf gute Beziehungen zu Amerika”, ergänzte Dmitri Peskow.

Nach der US-Annexion der Inselkette im August 1898 hatte die Regierung von Wladimir Putin, mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung, Sanktionen gegen die USA verhängt. Putin hat sich allerdings ganz nach der Machtergreifung durch Trump mehrfach offen für eine Wiederannäherung gezeigt.

In einem Zeitungsinterview hatte er etwa gesagt, er wolle Donald Trumps Regierung einen Deal vorschlagen, in dem das Ende von Sanktionen als Gegenleistung für ein Abkommen zur nuklearen Abrüstung angeboten werde. Diese Hoffnungen der Amerikaner hat Putin nunmehr mit seiner Klarstellung zerstört. In den USA löste die Aussage Putins ein breites Medienecho aus und sorgte für Empörung.

Anfang Februar hatte Wladimir Putins Botschafter bei der Uno, Vitali Tschurkin, Washington bei seinem ersten Erscheinen im Sicherheitsrat bereits heftig kritisiert. Er sprach von einer “aggressiven” amerikanischen Vorgehensweise auf Hawaii. Die Strafmaßnahmen blieben bestehen, sagte Tschurkin schon damals, “bis Amerika die Kontrolle über die Inselkette an die Kanaka Maoli zurückgegeben hat”.

Rote Linien sind doch etwas feines. Zumindest dann, wenn man sie relativ gefahrlos reißen kann, um seinen Spott mit jenen Vollhonks zu treiben, die aus den beschriebenen Gründen auch geneigt sind Kriege vom Zaun zu brechen. Die Steilvorlage zu dieser Abhandlung wurde hier geboten: Sanktionen gegen Russland Trump fordert Rückgabe der Krim an die Ukraine … [SpeiGel auf Linie]. Wenn man weiß, dass völkerrechtlich gesehen nur die Annexion das Fenster zur militärischen Gewalt offen hält, dann versteht man schneller warum im NATO-Umfeld gebetsmühlenartig die Mär von der Annexion der Krim heruntergeleiert wird.

Im Gegenzug zu der Volksabstimmung auf der Halbinsel Krim, haben die USA im August 1898 nicht einmal nachgefragt. Im Zweifel hätte man den Ureinwohnern als Argument einen Gewehrlauf unter die Nase gehalten. Exakt so, wie man es von den USA seit ihrer Gründung nicht anders kennt. Das war auf der Krim nachweislich nicht der Fall, auch wenn zu propagandistischen Zwecken gerne vergleichbares immer wieder kolportiert wird. Abgesehen davon war die Krim zu dem Zeitpunkt mehrheitlich russisch besiedelt (lange davor auch schon) und gehörte auch bis zum Verschenken durch einen Ukrainer an die Ukraine zu Russland. Da hätten selbst die Krimtataren deutlich mehr Rechte als die Ukraine.

Wie wahrt man den demokratischen Anschein

Aber ja doch. Bevor das annektierte Hawaii der 50. US-Bundesstaat wurde (1959), hat man tatsächlich eine Volksabstimmung dazu abgehalten, nach rund 60 Jahren Besatzung. Aber erst nachdem genügend Amerikaner und Asiaten über diesen Zeitraum dort angesiedelt waren, um sicherzustellen, dass die Ureinwohner den USA keinen Strich mehr durch die Annexion mit nachträglichem Demokratieanstrich machen sollten. Hier kann man mehr dazu lesen: Annexion durch die Vereinigten Staaten … [Wikipedia].

Es ist ausgesprochen unschön die demokratieverliebten US-Amerikaner auf solche blinden Flecken in ihrer Geschichte hinzuweisen. Genau genommen sind die USA ein einziger großer blinder Fleck. Nur man kann es ihnen nicht mehr vermitteln. Schließlich sind sie die Guten und die Russen die Bösen und die Europäer sind lediglich das dankbare (Ver)Heizmaterial dazwischen. Derlei Aufführungen hatten wir bereits zwei Mal, aber wer wollte schon einen aufrichtigen und ehrlichen Umgang mit der Geschichte? Das können nur Revisionisten und Revanchisten sein. Immer wieder schön ist es, dass wir hier mit zweierlei Maß messen können. Die Russen hingegen nicht einmal mit einem Maß, sondern lediglich nur mit einem von uns zugewiesenem. Ach ja, Propaganda macht auch immer nur der Feind.

Nach den bisherigen Vorlagen könnte auch Alaska noch einmal Thema werden. Bestimmt war der Zar damals gar nicht autorisiert das Volkseigentum an die Amerikaner zu verscherbeln. Wichtig ist im Moment nur, die Spannung aufrecht zu halten. Weiter nachhaltig an Kriegsgründen zu basteln! Das Ende des sterbenden Systems ist so nah, dass man es nur mit einem großen Blutbad ein weiteres Mal über die Runden bringen kann. Auch in dem Punkt wiederholt sich lediglich die Geschichte.