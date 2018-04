Muss Gott seine 60.000 t Gold verbergen?

Vati-kann: Zwar ist in der Bibel allerhand zum „Goldenen Kalb“ und dessen frevelhafter Anbetung gesagt, aber das muss längst noch nicht der goldenen Weisheit letzter Schluss sein. Womöglich wollte der dort beschriebene Gott lediglich seine gierigen Schäfchen von seinem Schatz fernhalten. Dafür spricht, dass sein leibhaftiger Stellvertreter auf Erden, wohl auch die Verpflichtung übernommen hat, das Zeugs anständig zusammenzuhalten und eben auch die gierigen Schäfchen davon fernzuhalten. Das alles also zum Wohlgefallen des Herrn, dessen Geldgeilheit uns bereits bekannt ist? Ungefestigte Seelen könnten bei dem Goldglanz vom harten Buckeln Dienen für Gott abgelenkt werden. Das macht es etwas verständlicher.

Folgt man einmal einem anderen Pfad, als ausgerechnet dem, den uns besagter Gott in Form der Mainstream-Medien trampeln lässt, kommen unvermittelt ganz andere Gold-Tonnagen des Vatikan ins Gespräch. Hier ist so eine Quelle: Roman Catholic Church has 60,350 Tons of Gold – Not Bad = $2.5 Trillion … [josephpedepoetry]. Das ist schon eine äußerst beachtliche Menge und entspricht dem doppelten der offiziellen staatlichen Goldreserven dieses Planeten. Letztere werden mit rund 30.000 Tonnen angegeben, hier eine Auflistung der größten Gold-Horter: Länder mit den größten Goldreserven (in Tonnen; Stand: November 2017) … [Statista]. Alle zusammen sehen gegen Vatikan, unter Würdigung der hier genannten Tonnagen, wie echte Waisenknaben aus.

Jetzt kann man diese irren Goldmengen des Vatikan, soweit es einem persönlich am Glauben gebricht, zu seiner eigenen Beruhigung in den Bereich der Verschwörungstheorien verschieben. Wir haben gelernt: „Unwissenheit lindert alle Seelenqualen“. Historisch gesehen ist es gar nicht so abwegig, dass der Vatikan über mehr als ein Jahrtausend diesen edlen Stoff in derartigen Mengen in seine Gewalt gebracht hat. Die interessante Mengenangabe stammt aus der Feder eines italienischen Autors, Claudio Rendina. Aus dessen Buch: „Das Gold des Vatikan„. Rechts im Bild das Cover des italienischen Originals.

Vorausgesetzt, die Angaben sind auch nur annähernd zutreffend, würde der Vatikan gut und gerne über 30 Prozent des weltweiten, bislang geförderten Goldbestandes verfügen. Bei 34.800 € pro Kilogramm Gold entspräche dies aktuell einen Wert von rund 2,1 Billionen Euro. Wir können sofort erkennen, dass Gott gerade mal mit Mühe und Not die deutschen Staatsschulden in derselben Höhe begleichen könnte. Betrachtet man Gott allerdings im Rahmen seiner universellen Zuständigkeit, könnte man ihn fast als mittellos bezeichnen. Ein Hartz-IV Antrag könnte positiv beschieden werden. Seine Vertreter gebärden sich ja auch regelmäßig so. Gott sei Dank wissen nicht, wie viel Gold der Typ noch auf anderen Planeten hortet.

Gott, via Vatikan, größter Goldeigentümer des Planeten?

Historisch gesehen soll der Vatikan zeitweise bis zu 60 Prozent des Weltgoldbestandes kontrolliert haben. So soll es sich im Zeitraum vom 14. bis zum 17. Jahrhundert verhalten haben. Natürlich müsste das gesamte Zahlenwerk ein wenig korrigiert werden. Denn der offizielle Goldbestand des Planeten wird aktuell auf rund 160.000 Tonnen taxiert. Irgendwo dazwischen scheint’s also eine Dokumentationlücke zu geben. Oder wir reden jetzt über Schwarz-Gold (ohne rot … zu werden)! Insgesamt ein Volumen übrigens, welches durchaus in einem spartanischen Vorgarten Platz fände.

Trotz des neuen Bier-Papstes muss man hinsichtlich der vatikanischen Finanzen und Vermögensgegenstände nicht wirklich mit einer zunehmenden Transparenz rechnen. Da wird es bei öffentlichkeitswirksamen Ankündigungen bleiben. Der Konzern namens „Vatikan“ wird auch künftig nicht bilanzpflichtig werden. Es wäre ja noch schöner, wollte man Gott zur Bilanzierung zwingen. Aber wie immer bleibt die spannende Frage im Raume stehen, ob wir bezüglich des himmlischen Dienstherrn im Vatikan wirklich richtig orientiert sind oder womöglich einer historischen Täuschung erliegen. Wollte man aufgrund der güldenen Vorlieben rückschließen, käme an sich nur der Mammon als amtierender Dienstherr infrage. Na dann mal Prost-Mahlzeit.