Haben sich die G7 beim Preisdeckeln verhoben?

Planet der Irren: Wenn irren menschlich ist, dann sind Irre es selbstverständlich auch. Mit den G7 haben wir vermutlich mustergültige Exemplare dieser Gattung beim Preisdeckeln erwischt. Zugegeben, zunächst sollte es lediglich darum gehen einen wirtschaftlichen und systemischen Gegner in die Knie zu zwingen. Die Rede ist von Russland, weil es sich gerade nicht nach dem Willen der westlichen Wertegemeinschaft verhält und meint eigene Interessen haben zu dürfen, wie der werte Westen selbst. Das ist natürlich ein großer Irrtum, denn außer der westlichen Wertegemeinschaft, angeführt von den USA, ist es niemandem gestattet eigene Interessen zu verfolgen.

Mit diesem Ansatz ausgerüstet musste nunmehr seitens der G7 ein Exempel statuiert werden. Das soll ab dem 5.12. darin bestehen, dass man Russland Preisvorgaben für seine Ölexporte macht, um die große Energienot im Westen kostenschonend zu Lasten russischer Erträge zu lindern. Wer mehr als 60 Dollar pro Barrel für russisches Öl bezahlt oder sich an dessen Export beteiligt, muss mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. Derjenige wird dann absprachegemäß von der Wertegemeinschaft gedisst. Ach was, das war jetzt nicht ganz korrekt dargestellt. Es ging eigentlich nur um eine pädagogische Lektion, die den Russen lehren soll, dass sich selbst „Marktpreise“ nach dem Willen und den Erziehungsmethoden der G7 zu richten haben, zumindest soweit es sich um Ölexporte (per Schiff) aus Russland handelt.

Russland gibt sich wenig amüsiert

Seltsamerweise freut sich Russland gar nicht über diese „atypische Lektion“, wirkt ein wenig eingeschnappt und deutet an, einfach nicht mehr an jene Länder liefern zu wollen, die sich an dieser pädagogischen Maßnahme beteiligen wollen. Die Kehrseite der Medaille könnte bedeuten, dass demnächst auch noch die Ölpreise weltweit durch die Decke schießen. So genau kann das niemand vorhersagen, sodass diese Aktion mehr einem Hornberger Schießen nachempfunden zu sein scheint. Schließlich kostet der Export russischer Energien in Drittländer auch allerhand, wenn selbige dort erst zu „Friedensenergie“ umetikettiert werden müssen, um anschließend über diesen kostentreibenden Umweg dennoch in die EU zu gelangen. Wichtig an dieser Stelle ist es den Anschein zu wahren, koste es was es wolle.

Für Flüssiggas klappt das bereits teilweise. Aber das Umladen von Erdöl auf hoher See ist ebenso kostentreibend wie gefährlich für die Umwelt. Unter dem Radar • Wie der Westen heimlich russisches Öl kauft … [Manager-Magazin]. Wenn es die Ideologie aber nun gebietet, müssen dieserlei Themen selbstverständlich hintanstehen. Der wichtigste Aspekt all dieser pädagogischen Maßnahmen ist vermutlich, dass dem Weltpolizisten das Ruder bei den Energiepreisen nicht gänzlich aus der Hand gleiten soll und die USA zu jedem Zeitpunkt als erste in das weltwirtschaftliche Rettungsboot hüpfen können, noch weit bevor andere Nationen auch nur „Hilfe“ schreien können.

Polen und Ukraine wollen noch weniger für Russenöl bezahlen

Jetzt gibt es einige Länder, denen der Preisdeckel, den wir schon von woanders her kennen, nicht weit genug ging. Unter anderem Polen und die baltischen Staaten, als auch die Ukraine sind sehr unzufrieden mit der Festsetzung von 60 Dollar pro Barrel für russisches Öl. Sie hätten es gerne für 30 Dollar oder noch weniger, um so ihre darbenden Wirtschaften wieder anständig in Schwung zu bringen. Dieses märchenhafte Ansinnen ist gut nachvollziehbar, zumal der Ölpreisdeckel sowieso ein utopisches Wunschkonzert von Phantasten ist. Zu geringe Ölpreise würden allerdings ebenso den hegemonialen Interessen der USA zuwiderlaufen und deshalb wird auch dieses Märchen niemals wahr werden.

Niemand könnte wollen, dass sich besagte Staaten am Ende wieder einen Kostenvorteil dabei herausschinden. Die Einzigen, die das geschafft haben, sind die Ungarn. Ungarn will weiter russisches Öl beziehen … [Süddeutsche]. Sie haben lang genug mit der EU gepokert, um am Ende doch noch Öl aus Russland zu den gängigen Konditionen beziehen zu können. Dafür gibt es allerdings innerhalb der westlichen Fressgemeinschaft Dauerschelte, wegen des asozialen ungarischen Sonderweges, der darauf abzielt die eigene Bevölkerung und Wirtschaft wegen des Krieges in der Ukraine gerade nicht schädigen zu wollen.

So viel Nationalismus und Renitenz gehört auf lange Sicht selbstverständlich bestraft. Man darf sicher sein, dass die EU dieses unsolidarische Verhalten nicht einfach stillschweigend auf sich beruhen lässt. Sie wird schon noch nach Mittel und Wegen suchen die Ungarn bei den Eiern zu packen. Auf der anderen Seite war es der EU nachgelassen, Ungarn vollständig für den entstehenden Schaden zu kompensieren. Das wiederum war nicht gewollt, da das viele schöne Geld derzeit sehr viel dringender zur Aufrechterhaltung des Krieges in der Ukraine benötigt wird, so möchte man zumindest vermuten.

Eine sinnvolle Pädagogik hat oftmals einen irrationalen Hintergrund

Gerade Deutschland und die EU sehen sich nunmehr aus Gründen einer unverzichtbaren Treue gegenüber dem „Weltprügel“ in der einmaligen Position den Preis für diese neuartige Pädagogik zahlen zu dürfen und zu wollen. Sie tun es gerne, ohne mit der Wimper zu zucken, weil sie wissen, dass es der einzige Weg ist die Potenz der ins Straucheln geratenen Weltmacht USA auf eigene Kosten zu stützen und zu schützen. Darüber hinaus ist es das angesagte Ergebenheitssignal, wie man es in einem funktionierenden Hunderudel erwarten darf, bevor eine interne Prügelei um den Chefposten das gesamte Rudel aufmischt.

Flankierend dazu haben die USA nunmehr ein beachtliches Wirtschaftsförderungsprogramm aufgelegt, fast eine halbe Billion Dollar, um die Rahmenbedingungen zur eigenen Reindustrialisierung zu schaffen. Das Anti-Inflationsprogramm der USA stellt die Unternehmen vor neue Schwierigkeiten. Manager fordern eine europäische Antwort auf den Subventionswettlauf … [Handelsblatt]. Das ist ein interessanter Schachzug, der zumindest die freundschaftliche Deindustriealisierung der EU überaus stark befördern kann. Außer ein paar notorischen Maulaffen in der EU wurde dieser Vorgang bislang wenig kritisiert, man weiß auch warum.

Weitere geniale Optionen

Will sagen, ganz so asozial wie die USA im ersten Moment erscheinen, sind sie nicht. Damit bieten sie der europäischen Industrie eine neue Heimat an, deren Zukunft sie gerade (unter aktiver Mithilfe der Betroffenen) für das amerikanische Allgemeinwohl verbaut haben. Die europäische Industrie muss lediglich noch Produktion und Personal in die USA verlagern und schon ist die Welt wieder in Ordnung. Das würde, wenn es denn zeitnah geschähe, sogar einen ausgedehnten Atomkrieg in Europa ermöglichen, um endgültig den Westteil Europas vom bösen Russland zu entkoppeln. Die Werte wären dann bereits in den USA gut gesichert, während Europa zum neuen Niemandsland umgestaltet würde.

Sicher, ein wenig weit hergeholt, aber man sollte die Vorzüge einer „europäischen Deindustrialisierung“, im Gefolge der noch immer nicht aufgegeben Globalisierung, frühzeitig zu schätzen wissen. Niemand wurde gebeten bei all diesen Maßnahmen nach Sinn und Verstand zu fragen. Im Gegenteil, die Aktionen sind ohne erkennbaren Nutzen zu loben. Das ist ein wenig so wie bei der Religion, da ist es lebensgefährlich ein mühsam errichtetes Dogma unautorisiert zu hinterfragen.

Der „Herr“ wird es schon wissen. Vielfach sind diese Dogmen soweit jenseits des gesunden Menschenverstandes angesiedelt, dass es ohnehin nur noch die direkten Nutznießer einer solchen Politik kapieren. Nur weil Otto-Normalverbraucher das einfach nicht einsieht, bedeutet es ja nicht, dass es irrational sein muss. Nichts von dem was auf diesem Planten geschieht, passiert ohne Grund.

Der richtige Deckel gehörte aufs Drecks-Fracking-Gas

Da muss im Zuge ideologischer Notwendigkeiten sogar der Umweltschutz mal wieder etwas kürzer treten. In dieser Hinsicht lässt sich die Rettung der Welt problemlos verschieben, da die kommerziellen Zwänge zur Einhegung Russlands aktuell dominieren. In so harten Zeiten wird der umweltbezogene Weltuntergang für gewöhnlich einvernehmlich ausgesetzt. Diese Versäumnisse lassen sich in den Folgejahren durch vermehrten CO2-Zertifikate Handel bequem kompensieren.

Unter dieser Prämisse wird schnell verständlich, dass man unbedingt das umweltschädliche Drecks-Fracking-Gas aus den USA einkaufen muss, weil dessen „freundschaftliche Eigenheiten“ wahrlich alles andere aufwiegen. Dies hat allerdings einen entscheidenden Nachteil, denn es kostet 4 bis 8 mal so viel wie das feindliche aber natürliche Russengas. Für die Menschen in der EU ist dies völlig unproblematisch, denn das Ziel der göttlichen Führung durch die USA zu folgen ist hierzulande das höhere Gut.

Um in dieser Sache die Europäer keinesfalls einer Wankelmütigkeit oder Gewissenskonflikten anheimfallen zu lassen, haben sich bestimmte Kreise erbarmt und sogleich die Nord Stream Gasröhren gesprengt. Vor so viel Selbstlosigkeit muss der kleine Mensch einfach in Ehrfurcht versinken. Dass bei besagter Sprengung der Röhren übernatürliche Kräfte am Werk waren, lässt sich daraus schließen, dass es heute bereits kein Thema mehr in unserer Debatte ist. Sowas passiert in der Regel nur bei Naturkatastrophen und direkten göttlichen Eingriffen in menschliche Lebensumstände. Andernfalls würden die Betroffenen vermutlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag wie die Rohrspatzen rebellieren.

Gottlob sind in den letzten Jahrzehnten sogar die Grünen in Deutschland zur Vernunft gekommen. Dies ermöglicht es ihnen den Umwelt- und Klimaschutz eine Weile in den Hintergrund und „sinnfällige Kriegsziele“ in den Vordergrund zu rücken. Dank guter Lobbyarbeit und grün getarnter Indoktrination haben sie erkennen dürfen, was die eigentlichen Ziele der Grünen in dieser Zeit sein sollten. Hätten also die G7 einen Preisdeckel auf dreckiges Frackinggas gelegt, wären all diese positiven Wirkungen mit Blick auf die anstehende Deindustrialisierung und Renaturierung Europas gar nicht zum Tragen gekommen. Wir reden immer noch über eine klassische Win-Win-Situation … zumindest für eine klitzekleine Minderheit von Menschen auf diesem Planeten.

