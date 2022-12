Die eindeutige Botschaft lautet: „Wir sind die Guten”

BRDigung: Wir sind und bleiben unumstößlich die Weltmeister, wir sind die Guten, daran kann es keinen Zweifel geben. Vor lauter Wokeness, Klimarettungsphantasien und einem neuartigen Verständnis der erst jüngst entdecken unzähligen Geschlechter, können wir vor rot-grün-deutscher Kraft kaum mehr stehen. Dazu entspinnt sich eine vergessen geglaubte gerechte Kriegsgeilheit, bei der man unerschütterlich davon ausgeht, mit noch mehr Waffen und Geld endlich den Weltfrieden herbeibomben zu können und unsere moralische Überlegenheit gegenüber dem Rest der Welt ist einfach unerhört. Aber wir werden es der Welt schon zeigen. Alles gipfelt in dem Streben die Menschheit vor allen Unbilden zu retten. Das alles leistet Deutschland gerade, ohne dabei einen wirklichen Konsens in der Bevölkerung dazu zu haben.

Um ja keinen Schwächeanfall bei diesem Mammutprogramm zu erleiden, haben sich bereits alle Staatsgewalten vereinigt, um, wie in fortschrittlichen und gutmenschlichen Diktaturen üblich, nur keine „frische Luft“ an die zentralen Themen kommen zu lassen. Eine „Doppelmoral“ erkennen dabei nur noch Menschen die nicht mehr „alle Latten am Zaun“ haben oder per se bereits als „Systemgegner“ erkannt und ausgemustert wurden. Auf diese Gruppen kann nach Erkenntnis der politischen Führung gut verzichtet werden, da sie genau genommen nicht mehr Bestandteil der Gesellschaft sind.

Mitten drin in der orwell’schen Dystopie, aber wir sind die Guten

Hört sich die vorstehende Beschreibung jetzt doch etwas zu düster an? Naja, es gibt schon noch Stimmen, die das sehr direkt thematisieren. Es sind aber Menschen, die in der Regel bereits aus dem Mainstream verbannt wurden. Da muss man schon wieder auf „Feindsender“ zurückgreifen, die entweder anderen Wertvorstellungen folgen oder sich vielleicht doch noch mit einem etwas wertfreierem Journalismus befassen. So genau kann man das in diesem 1984er Streifen, den wir gerade in der Realität leben, wohl nicht auseinanderhalten. Zumindest ist es eine Bereicherung dazu abweichende Ansichten überhaupt noch vernehmen zu können. Hier ein interessanter Beitrag dazu, in dem Dr. Paul Brandenburg seine Ansicht dazu kundtut. Wer nach ihm googelt, wird schnell bemerken, dass er bereits als Systemfeind gehandelt wird.

Reklame für den besseren Zweck Jetzt ist alles vorbei … hier die Merkel-Gedenk-Postkarte! Die Merkel-Ära ist vorüber, der Ruin wieder ein Stück näher gekommen? Passend zum einstigen Zirkus-Maximus ihres Regimes, hier ein letzter Gruß. Die einzig wahre Erinnerungs Devotionalie an Deutschlands schönste, intelligenteste und ruinöseste Kanzlerin aller Zeiten. Eine bleibende Erinnerung und unverzichtbares Sammlerstück für die Überlebenden und Folgegenerationen. Die Postkarte wird bereits in wenigen Jahren eine echte Rarität sein. Schlagen sie jetzt zu, das 50er-Bündel hier im Bauchladen … solange der Vorrat reicht (limitierte Auflage).



Eine der beliebtesten Methoden ist, die Realität so gut es geht auszublenden. Hier kann man den Grünen eine führende Rolle bescheinigen, aber wenn der gesamte Staatsapparat bereits erfasst ist, haben selbstverständlich auch die übrigen Parteien daran ihren Anteil. Solche Zustände, wie wir sie jetzt erleben, kommen eben nicht aus heiterem Himmel, sondern haben eine längere Entwicklungsgeschichte. Dank der inszenierten Dauerkrisen, deren tiefgründige Aufarbeitung gar nicht gewünscht ist, kommen wir aus diesem Modus vermutlich nur durch einen Zusammenbruch der Gesellschaft raus.

Und nach einem Zusammenbruch sind noch größte Zweifel angebracht, dass es dann menschlicher wird, denn es stehen genügend Kräfte zur Verfügung, die meinen, dass sie die Rettung der Menschheit nach einem Kollaps mit faschistischen Methoden bewerkstelligen können. Einer dieser Phantasten ist Klaus Schwab mit seinem Weltwirtschaftsforum, der den Kollaps geradezu als Chance herbeiphantasiert, um seine seltsamen Vorstellung zur neuen „Sklavenhaltung“ der Menschen realisieren zu können. Ein Großteil der Menschen hat bereits, wie die Gegenwart zeigt, vollends kapituliert.

Qpress direkt folgen auf: Telegram | VK.com | Pinterest | Tumblr | MeWe