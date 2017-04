Nordkorea rüstet für martialischen Trump-Empfang

Pschön-Jung: Man kann sich da nie so ganz sicher sein, wie die Protagonisten in diesem miesen Streifen nun wirklich heißen. Kim Jong-Trump und Donald John-un oder so ähnlich. Ist aber auch völlig egal, dass sind jedenfalls die vordringlich beteiligten Großmäuler, die in den kommenden Monaten für allerhand Wirbel sorgen. Das kommt eigentlich beiden Protentaten sehr gelegen. Der Trump kann sich weiterhin militärisch profilieren, wenn er mal nunmehr geruht ein weiteres Land aufgrund seiner präsidialen (Über)Macht und im Interesse der nationalen Sicherheit auszubomben. Und der kleine Dicke aus Nordkorea ist heil froh, endlich weltweit wieder die Schlagzeilen zu dominieren.

Oben im Bild (aus der nordkoreanischen Propagandaschau) sehen wir eine hochmoderne nordkoreanische Multifunktionswaffe, die direkt vom Acker weg, neben der Unkrautbekämpfung zur sofortigen Feindbekämpfung eingesetzt werden kann. Ob alle Kolchosen darüber verfügen, bleibt ein Militärgeheimnis der Volksreplik. Die USA zittern wie Espenlaub, weil ihnen derartige Waffensysteme überhaupt nicht geläufig sind. Letztlich ist dies der ausschlaggebende Grund dafür, dass die kommende “Demokratisierung” Nordkoreas überwiegend aus der Luft erfolgt.

Kommen wir jetzt zu den weniger bekannten Fakten. Den meisten Menschen wird wieder einmal glauben gemacht, dass sich die ganze Auseinandersetzung ursächlich um die Atombombe des kleinen Dicken rankt. Das ist wie üblich, in ähnlich gelagerten Fällen, vorgeschoben. Erinnern wir uns nur an die Massenvernichtungswaffen des Irak. Tatsächlich gibt es in Nordkorea so viel mehr zu befreien und zu demokratisieren, was uns bislang allerdings tunlichst verschwiegen wurde. Hier einige Hinweise dazu: Nordkorea sitzt auf einem riesigen Topf Gold ♦️ Innenansichten eines totalitären Staates … [3Sat]. Ein damit einhergehender Grund ist die totale Abwesenheit eines westlichen Bankensystems in Nordkorea. Das geht gar nicht, wenigstens bei den angesprochenen Werten und ist für sich genommen schon ein Befreiungsgrund.

Die Macht des Faktischen und reale Werte

Allein aus diesen wenigen Fakten kann man schließen, dass die Situation mit Nordkorea in Bälde weiter massiv eskaliert. Im Bedarfsfall wird man hier einfach etwas nachhelfen können, wie wir dies beispielsweise mit dem Giftgas in Syrien durchaus schon erleben durften. Entscheidend ist doch nur plausible Gründe für einen Militärschlag gegen das Land auf den Tisch legen zu können. Was sonst, als einen “big deal” sollte auch der Donald Trump im Schilde führen? Immerhin geht der zuvor verlinkte Bericht von zig-Billionen Dollar aus, die in Nordkorea noch in der Erde liegen und nur darauf warten für den “guten Zweck” geborgen zu werden.

L etzteres ist unbedingt eine massive Demokratisierung wert. Die Tatsache, dass sich Donald Trump selber um diesen “Mega-Deal” kümmert (Chefsache), zeigt schon, dass eine ganze Menge im Jackpot ist. Wir müssen uns jetzt ernsthaft überlegen, ob nicht die Völker- und Menschenrechte viel besser auf die weltweiten Bodenschätze zu übertragen sind. Faktisch ist das zwar schon so, nur formell eben noch nicht. Anders als die vielen Menschen, die sowieso nachwachsen wie Unkraut, sind diese seltenen Bodenschätze einmalig und deshalb ein Vielfaches mehr wert als alle Menschen zusammen die derzeit das Land bevölkern in dem diese Schätze gefangen sind. Alles andere wäre geheuchelt oder eine unzulässige Gefühlsduselei. (Prison-Planet Earth is business only)