Greta, die Monstranz der heiligen Klima-Kirche

Endlich ist es raus – Greta Thunberg wird von 3 norwegischen Abgeordneten für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen … [FAZ]. Die Environmentalisten jubeln. Die Ikone der Klimahysteriker soll endlich heiliggesprochen werden. So kann sie nun, wie eine Monstranz zu den Prozessionen voran getragen werden und den Klimagläubigen ihren Segen spenden. Greta ist ein riesiger Propaganda-Coup. Das erinnert mich fatal an Malala Yousafzai … [Wikipedia] aus Pakistan. Auch sie wurde medienwirksam inszeniert und erhielt schließlich 2014 den Friedensnobelpreis in Oslo.

Jetzt also Greta Thunberg. Kinder scheinen besonders für den Friedensnobelpreis geeignet zu sein. Wie krank muss man eigentlich sein? Damit meine ich ausdrücklich diejenigen, die Greta dafür vorgeschlagen haben. Ja, ich weiß, Greta leidet am Asperger-Syndrom, einer Form des Autismus. Dafür kann sie nichts. Nur, Autisten leben in einer eigenen Welt, die für andere nur schwer begreifbar ist. Sie reden, wann sie wollen und über Themen, die sie selbst interessieren, ohne Anpassung an die Zuhörer. Weitere Symptome des Asperger-Syndroms sind ungewöhnliche ausgeprägte Interessen und Kenntnisse, oft in einem eng umgrenzten und teils wenig praxisrelevanten Bereich (Inselbegabungen). Die Betroffenen können so auf ein Interessengebiet fixiert sein, dass sie wenig Neugier und Aufmerksamkeit für anderes aufbringen.

Was haben Gretas Eltern damit zu tun?

Viel interessanter ist ein anderer Aspekt. Gretas Eltern sind in Schweden nicht ganz unbekannt. Der Vater, Svantje Thunberg , ist Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur. Die Mutter, Malena Ernman, ist eine bekannte Opernsängerin. Svantje ist zugleich Manager und Produzent seiner Ehefrau. Er ist Vorsitzender der Ernman Produktion AB und der Northern Grace AB, zwei börsennotierte Unternehmen. Zusammen haben die Eltern das Buch „Scener ur hjärtat“ (Szenen aus dem Herzen), im letzten Jahr veröffentlicht. Die Bekanntheit ihrer Tochter Greta, hat alleine durch die Buchverkäufe eine beachtliche Summe eingespielt und wirkt sich mit Sicherheit nicht negativ auf die Geschäftszahlen von Ernman Produktion AB und Northern Grace AB aus.

Wie unabhängig ist Greta wirklich? Oder dient sie einem ganz anderen Zweck, als Sie vorgibt? In Wirklichkeit ist die Klimahysterie reiner Populismus. Sie darf mit den Ängsten der Menschen spielen … und alle spielen mit. Es ist das gleiche Muster, wie bei der AfD, nur dass der Flüchtling hier Klima heißt. Angst und Panik sind nach wie vor keine guten Ratgeber.

Klimahysterie ist vor allem eins, nämlich verlogen! Für ein Windkraftwerk werden Tonnen von Beton in den Boden gepumpt, der dann landwirtschaftlich kaum nutzbar ist. Natürlich werden auch Bäume abgeholzt, wenn sie im Wege sind. Hier ist es plötzlich egal. Da kommen keine Aktivisten, die Baumhäuser besetzen. Täglich sterben Vögel und Fledermäuse in den Rotoren der Windkraftwerke. Dagegen klagen die Umweltaktivisten gegen jedes größere Bauvorhaben, weil dort die äußerst seltene „Pinselohrlaus“ brütet. Auch über den Schlagschatten spricht man nicht gerne und die Fläche für riesige Solarfelder steht der Landwirtschaft auch nicht mehr zur Verfügung.

Fakten oder Glaubenssätze?

Die meisten wissen gar nicht, was Klima überhaupt ist und verwechseln es mit Wetter. Erst eine Periode von mindestens 30 Jahren kann Auskunft über das Klima geben, denn das Wetter schwankt stark zwischen kalten, schneereichen Wintern, wie 1978/79, 2009/2010, 2018/2019 und wärmeren Wintern. Dasselbe gilt auch für heiße Sommer. Die Ausreißer bei den Temperaturen in einem Sommer nach oben, wie 2018 ist noch kein Hinweis auf eine globale Erwärmung, genauso wenig, wie der diesjährige kalte und schneereiche Winter. Wie treffend meine Aussage ist, kann man selbst ablesen, wenn man sich einen Artikel des Spiegels aus dem Jahr 2000 anschaut.

Es ist auch Aufgabe der Wissenschaft, Thesen und Ergebnisse anzuzweifeln und alternative Erklärungen anzubieten. Das heißt nicht, dass die Alternative der Wahrheit entspricht. Aber nur durch die Auseinandersetzung nähert man sich der Wahrheit an. Alternativlosigkeiten bringen uns nicht voran.

Gerne werben die Environmentalisten mit einem Diagramm der Erderwärmung. Die Kurve steigt seit 1880 steil an. Schaut man aber genau hin, sieht man, dass sich dieser „rasante“ Anstieg lediglich im Bereich von 1°C bewegt, denn der Maßstab wurde so verschoben, dass es dramatisch aussieht. Ob 1880 die Messmethoden schon so zuverlässig, wie heute waren, steht auf einem anderen Blatt. Die Erde ist in dieser Zeit verdammt stabil.

Anders sieht es aus, wenn man den Zeitraum seit der kleinen Eiszeit im 16./17. Jahrhundert betrachtet. Hier sieht man ein ständiges auf und ab bei den durchschnittlichen Temperaturen. Es ist also normal, dass sich die Temperaturen auf der Erde ändern und beachtlichen Schwankungen unterliegen (Vortrag Prof. Horst Malberg, ehemals Leiter des Instituts für Meteorologie an der Freien Universität Berlin … Film unterhalb).

Liebe Greta, geh zurück nach Bullerbü und lerne für das wahre Leben. Vielleicht merkst Du irgendwann, dass Du für einen zweifelhaften Zweck missbraucht wurdest.