EU erhält in den USA Status einer Bananenplantage

Waschen & Schminken: Die Herabstufung der EU-Botschaft in Washington zu einer x-beliebigen Bananenplantage hat einige Vertreter der EU düpiert. Das liegt daran, dass diese eitlen Gockel jetzt nicht mehr so stolz an vorderster Front aufmarschieren dürfen. Sie müssen sich diplomatisch ausgedrückt, jetzt wie „Nichtse“ ziemlich weit hinten anstellen, da wo irgendwelche internationalen Lobby-Organisationen rangieren. Außenstehende können den Vorgang vermutlich relativ lockerer nachempfinden. Dessen ungeachtet gibt es genügend Wichtigtuer bei der EU, die das für dramatisch halten.

Für Donald Trump offenbar eine Routineangelegenheit, sofern ihm niemand hinreichend erklären konnte, was denn die Vereinigung EU nun konkret sein soll. Immerhin ist es kein Land und sie vertritt letztlich auch nicht die Gesamtheit ihrer vermeintlichen Mitgliedsstaaten. Deshalb haben ja die einzelnen EU-Nationen immer noch ausnahmslos ihre Botschaften in der US-Hauptstadt. Ergo hat Trump diese „Ischias-Truppe“ zutreffend als das bewertet bewertet, was sie eigentlich ist, ein schwankender Haufen überteuerter Mitesser bei Gala-Veranstaltungen.

War Jean-Clown Juncker Stein des „Anstoßens“

Kenner der Materie munkeln da was ganz anderes, etwas, was diese Postille ganz nonchalant übergeht: EU wehrt sich gegen diplomatische Abwertung durch die USA … [Lügel]. Dabei könnte es sich um eine der letzten Begegnungen zwischen Jean-Clown Juncker und Donald Trump bei einem NATO-Gipfel-Fressen gehandelt haben. Da geriet nämlich der „Tunkenbold“ und Büffet-Spezialist Juncker in den Hinterhalt einer Ischias-Attacke und schwankte in deren Folge ein wenig zu mächtig durch die Veranstaltung. Das wiederum könnte der ungebildete Trump für Ausfallerscheinungen eines überzogenen Alkoholkonsums gehalten haben.

Folgt man exakt diesem Elendspfad, dann wird die Aktion um einiges verständlicher. Das macht die Sache darüber hinaus natürlich allerdings auch noch anrüchiger. Es steht zu vermuten, dass der Präsident der USA mit derlei ernüchternden Maßnahmen die Ischias-Kranken der EU aus seinem Blickfeld verbannen wollte. Dafür spricht in jedem Fall auch ein Hinweis den der Lügel bringt. Der Einfachheit halber zitieren wir besagte Passage:

„Zwar war der EU-Botschafter David O’Sullivan eingeladen, jedoch wurde er nicht, wie eigentlich üblich, als einer unter den ersten 30 Botschaftern aufgerufen – sondern als letzter. Es sind solche Anlässe, bei denen eine Änderung der Rangfolge auf der Protokollliste überhaupt sichtbar wird. Die Liste bestimmt, in welcher Reihenfolge sich die Diplomaten bei Empfängen vorstellen oder wie die Sitzordnung bei offiziellen Anlässen aussieht.

Folgen dieses Diplomatendramas

Einmal mehr bewahrheitet sich, dass Beerdigungen besonders gute Indikatoren sind. Positiv formuliert hat Donald Trump auf diese Weise vielleicht verhindert, dass ein behinderter EU-Vertreter versehentlich mit in eine Gruft fällt. Aber auch bei so einem Begräbnis hinterbleiben immer wieder verstörende Fragen. Vornehmlich, was für ein Konstrukt diese EU jetzt völkerrechtlich tatsächlich darstellt. Vielleicht kann man die treffender mit einer „Lobby-Vereinigung“ gleichsetzen. So eine Zusammenrottung von Leuten, die gegen Entgelt bestimmte Interessen bei x-beliebigen Regierungen manipulieren. Die Tatsache, das der Verein auch noch Gurkenkrümmungsgrade normiert, macht sie auf diplomatischem Parkett nicht attraktiver.

Ergo kann man auf diese diplomatisch Herabstufung der EU in den USA getrost pfeifen. Um allerdings in den Gefilden ihrer Mitgliedsländer keinen Gesichtsverlust zu erleiden, werden sie sicherlich noch eine Weile keifen, wie eine Ansammlung wütender Spatzen. Womöglich kommt Trump auch auf die Idee, die Entfernung der EU aus seinem Blickfeld zu revidieren, sobald der Juncker erfolgreich seinen Ischias auskuriert hat.