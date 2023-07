G7 geben Eskalationsgarantien für Ukrainekrieg

Ukrabsurdistan: Es ist eine gängige und gewollte Übung den Krieg in der Ukraine erst ab dem 24. Februar 2022 zu betrachten, der gemäß dieser These dann mit einer Aggression Russlands gegenüber der Ukraine begann. Seither schwebt eine Friedenstaube über der Ukraine und lässt unentwegt Bomben fallen. Die knapp 15.000 Toten aus den Jahren 2014 bis 2022 in der „Ost-Kokaine“ (O-Ton Baerbock) sind außerhalb der Wertung zu sehen, gerade weil Russland immer wieder versuchte diese Opfer als Argument für den Einmarsch in die Ukraine zu instrumentalisieren.

Das Völkerrecht besagt verklausuliert, dass die Menschen das jeweilige Eigentum des Staates sind, in dessen Hoheitsgebiet sie sich aufhalten. Wenn sich in der Folge der betreffende Staat dazu entschließt einige Teile der Bevölkerung zu bekriegen oder gar komplett zu entsorgen, sowie in der Ukraine geschehen, dann ist das alles völlig in Ordnung und niemand hat sich zu beklagen. Das wollten allerdings die russischstämmigen Ukrainer im Osten des Landes „ums Verrecken“ so nicht anerkennen. Letzteres gibt ihnen selbstverständlich keine zusätzlichen Rechte, da selbiges im Völkerrecht nur vorgesehen ist sofern die USA das akzeptieren, wie beispielsweise auf dem Balkan.

Selbstbestimmung der Menschen ist nicht nur in der Ukraine verpönt

Wo kämen wir denn da hin, wenn die Menschen über sich selbst bestimmen wollten? Sowas können auch die G7 nicht zulassen. Es wäre das Ende aller Staatlichkeit und wohlwollender Korruption. Es bedeutete quasi Anarchie. Genau hierfür steht die hochgelobte Ukraine. Sie verteidigt Freiheit und Demokratie bestimmter Machtzirkel, indem man dort schon mal die böse Opposition verbietet. Zur weiteren Untermalung verbot man bereits vor Jahren die russische Sprache, zensiert die Presse und geht auch sonst ziemlich scharf gegen Menschen vor, die nicht die angesagte Staatsräson teilen und somit potentielle Wehrkraftzersetzung fördern. Um all diese essentiellen Werte geht es, wenn der Wertewesten sich hier vollumfänglich einbringt.

Die G7-Staaten sind von dieser Vorgehensweise so fasziniert und überzeugt, dass sie alles daran setzen den Konflikt in der Ukraine maximal zu verlängern. Immer mit dem Ziel im Hinterkopf Russland irgendwie zu zerstören oder aber maximal zu schaden. Das ist letztlich eine schwierige bis unmögliche Aufgabe, aber solange sich immer noch genügend sterbewillige Russen auf den beteiligten Seiten finden (die Ukraine hat dort tatsächlich ihre Wurzeln), haben die G7 Grund genug den Budenzauber in jeder Hinsicht zu unterstützen. Letztlich ist das alles Eigenschutz, nicht dass die Menschen, wie auf der Krim, noch auf die blöde Idee kämen sich ihre staatlichen Strukturen, innerhalb derer sie leben wollen, selbst auszusuchen.

Offiziell keine Rede mehr vom Sieg der Ukraine

Tatsächlich sind die NATO-Gipfel und die Anti-Russland Zauberformeln inzwischen mehr zu einem Ritual geworden, bei dem viel über die Hilfe für die Ukraine geredet wird, aber hinter den Gesprächen keine Substanz mehr steckt. Die martialischen Erklärungen über den bevorstehenden „Endsieg“ Kiews über Russland sind verstummt. Jetzt scheint es nur noch darum zu gehen, genau auszuloten wie viel Schaden man Russland antun kann, bevor der Iwan sich entschließt im Gegenzug doch einmal Westeuropa für ein Showdown zu besuchen.

Die USA sind entschlossen einen russischen Vormarsch in Europa gegebenenfalls nuklear zu stoppen. Wichtig ist nur, dass die USA dabei nicht draufgehen. Aber genau an diesem Punkt sind die USA ein wenig verunsichert, zumal Russland immer wieder betonte, das es genau wisse woher die Atombomben in Europa stammten und dies bei einer finalen Reaktion zu würdigen wisse.

Das alles kann und darf die Großmäuligkeit der G7 gegenüber Russland nicht hindern, wohlwissend, dass es reine Phrasendrescherei gegenüber der Ukraine ist, um dort die Blutströme nicht versiegen zu lassen. Hier ist es in einer systemkonformen Propagandaversion wunderbar zusammengeschrieben: G7 bringt Sicherheitsgarantien für Ukraine auf den Weg … [onvista]. Schon spannend welche Volten mit dieser Vokabel möglich sind, nachdem man im Dezember 2021 nicht ansatzweise verstand was Russland mit demselben Wort meinte und vom Wertewesten einforderte. Man kann es anders ausdeuten, wenn man feststellt, dass sich NATO und G7 damit alle Eskalationsstufen in der Ukraine gegenüber Russland vorbehalten. Sie sind sich nur noch nicht sicher was sie sich bis zum Ende der Generalabrechnung noch alles leisten können oder leisten wollen.

Und trotzdem den Krieg auf Hochtouren halten

Und um den Status-Quo mit Russland offen zu halten, bis es endlich in die Knie gezwungen ist, muss man die Ukraine maximal auf- und ausrüsten, damit das Blutbad in der Region nicht vorzeitig und schon gar nicht zugunsten Russlands endet. Das erfordert bereits seit Ende 2021 echte Kraftanstrengungen, als man Russland jegliche Sicherheitsgarantien verweigerte. Sicher nicht ganz ohne Bedacht, denn dann wäre der Stellvertreterkrieg in der Ukraine vermutlich gar nicht zu entfachen gewesen. Jetzt ist aber alles soweit in Ordnung und das Feindbild des Westens (selbst medial) behält seine scharfen Konturen.

Die Menschen, dies- und jenseits der ukrainischen Schützengräben, dürfen also gemeinsam weiter in der gebotenen Angst existieren, in der Annahme, dass die Situation jederzeit zum dritten Weltkrieg ausgebaut werden kann. Folgt man dem Wertewesten, dann scheint dort eine relativ große Bereitschaft zu bestehen diese Gelegenheit nutzen zu wollen, um mal wieder alles in Schutt und Asche zu legen, was bereits seit Jahrzehnten überfällig ist, um richtige Wirtschafts- und Umverteilungswunder in Szene zu setzen.

Dabei ist eine nukleare Eskalation allerdings weniger erstrebenswert, da dies die Schönen und Reichen auf lange Sicht ebenfalls träfe, wenn man die gesamte Natur damit grundlegend auf Jahrzehnte oder Jahrhunderte ruinierte. Aber ein ausgedehnter konventioneller Krieg, einmal so quer durch Europa, wäre schon ein tolles Ding sein … zumindest aus Sicht der Inselaffen und der USA. Dieser Sicht schließt sich die EU in der Regel blind an und Deutschland meist gar doppelblind. Mit den jetzigen Transatlantik-Flöten im Bundestag ist das auch gar kein Problem, da sie sehr wohl begriffen haben, dass besonders die Deutschen keine eigenen Interessen zu haben haben. Wer es noch baerbocksch übersetzt benötigt, bitte hier lang.