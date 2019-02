Trump ist schuldig … im Zweifel auch ohne Beweis

Waschen & Schminken: Um in dieser Narren-Republik ein guter und vollends verwertbarer Mensch zu sein, ist es besser, wenn man seinen Verstand an der Garderobe, noch besser beim Mainstream abgibt. Denken und Analysieren darf man getrost den Konzernmedien überlassen. Die sind nämlich per Gesetz total unbefangen und völlig frei von eigenen Interessen. Zumindest der Theorie nach. Donald Trump ist übrigens immer wieder Lieblingsobjekt dieser Medien, allerdings selten in einem positiven Sinne. Jüngst hat sich „Der Lügel“ einmal mehr erbarmt, alle die seit Jahren auf dem Tisch liegenden Verdächtigungen ein wenig aufzuwärmen.

In diesem Beitrag geht es erwartungsgemäß einmal mehr so richtig knackig zur Sache, wie man das von guten Propagandablättern erwarten darf: Russlandermittlungen US-Senat findet vorerst wohl keine Beweise gegen Trump. Allein die Überschrift strotz nur so vor Resignation auf der einen Seite und der unauslöschlichen Hoffnung, in den kommenden Jahrhunderten vielleicht doch irgendwann noch den an sich längst „herbeifabulierten Beweis“ zu finden. Nur daran, dass Russland den Trump zum Präsidenten gemacht hat, sollte man lieber keine Zweifel aufkommen lassen. Gerade dann nicht, wenn nach Jahren der Ermittlung noch immer die belastbaren Beweise fehlen. Ein schöneres Beispiel für das „Prinzip Hoffnung“ kann man vom Mainstream nicht serviert bekommen. Ist das nicht mitfühlend?

Wahlmanipulation ist und bleibt Wahlmanipulation

Auch der Anrisstext des Artikels lässt es an Eindeutigkeit nicht mangeln: […] Und bisher gibt es offenbar keinen klaren Beweis, dass US-Präsident Trump an einer mutmaßlichen Wahlmanipulation durch Moskau beteiligt war. […] Was soll man da noch sagen? Zwar ist die Wahlmanipulation immer noch mutmaßlich, aber Wahlmanipulation bleibt nun einmal Wahlmanipulation, da beißt keine Maus den Faden ab. Deshalb darf die Vokabel „Wahlmanipulation“ auch im Folgeabsatz nicht fehlen.

Um sich keine Verleumdungsklage einzufangen, natürlich wieder sorgsam mit dem wiederholten Zusatz „mutmaßlich“ bunt garniert. Für die „Psychologie der Massen“ ist lediglich wichtig, dass die Wahlmanipulation nicht aus Versehen aus den Köpfen der Leser verschwindet. Das wäre das Schlimmste was passieren kann, denn ohne diese „schreckliche Tat“ könnte der „Blödmann“ den Leuten gar noch sympathisch werden. Genau das muss „unabhängiger Journalismus“, der eine knallharte Zielrichtung hat, um jeden Preis verhindern.

Ja … aber die Russlandverbindungen …

Nachdem nun über zwei Absätze etwas widerwillig klargemacht wird, dass es einfach keine Beweise gibt und die ganze Chose sich dem Ende nähert, kann man endlich wieder mit der nächsten Zwischenüberschrift punkten: […] Sehr viele Russlandverbindungen aus Trumps Wahlkampfteam […]. Da lässt man dann die Demokraten zu Worte kommen, die Einräumen, dass man den mit Blut unterschriebenen Vertrag zwischen Donald und Wladimir wohl nicht finden werde. Aaaaber an der Schuld Trumps hege man „generell und eigentlich“ nicht den geringsten Zweifel.

Und jetzt bläst der Lügel zum Finale: […] Und auch ohne klaren Beweis für die Beteiligung an einer Manipulation durch Russland dürfte der Abschlussbericht Trump weiter unter Druck setzen. Demokraten des Komitees sagten NBC, der Bericht werde nicht gut ausfallen für den Präsidenten. […]. Das klingt „irgendwie“ logisch. Beweise gibt es nicht, da aber Trump ein Schurke ist, kann ja der Bericht gar nicht positiv ausfallen. Damit sollte das allgemeine Stimmungsbild, den Donald Trump betreffend, nun korrekt bei den Lesern des Lügel angekommen sein. Genau so geht halt echter Journalismus, der wirklich nur der wahrhaftigen Sache verpflichtet ist … oder war es doch eher die Sache des Leibhaftigen?

Neue Beweisführung … neuer Journalismus

Die hier aufgezeigte Vorgehensweise belegt einmal mehr ziemlich drastisch, dass wir zur Rettung von Freiheit und Demokratie (für die Konzerne) ganz dringend die sogenannte „Beweisumkehr“ benötigen. In etwa so, wie die Schubumkehr beim sicheren Landen von Düsenfliegern. Da muss dann der „mutmaßliche Delinquent“ eindeutig seine Unschuld beweisen. Unter solchen Vorzeichen hätte Donald Trump sicherlich längst verurteilt und aus dem Amt gejagt werden können. Warum hätte es ihm besser ergehen sollen sollen als der immer noch im Nebel herumstochernden „Müller-Kommission“? Keine Entlastungsbeweise wären somit der ultimative Schuldbeweis.

Selbst wenn man sich der Lügel-Meinung anschließen wollte, dass Donald Trump ein unangenehmer Typ ist, dass er unberechenbar und streckenweise fürchterlich ekelig ist, rechtfertigt das schon diese „neuartige Form des Journalismus“? Das ist einzig(un)artig und erstmalig, wie man es niemals zuvor gegenüber einem US-Präsidenten erlebt hat. Letztere Tatsache spricht dafür, dass er mit seinem Verhalten an der ein oder anderen Stelle dem sogenannten „tiefen Staat“, den doch niemand kennt, gefährlich zu werden droht.

Ist Trump die Spaßbremse bei der Globalisierung

Man darf getrost unterstellen, dass diese konsortial aufheulenden Postillen ein Teil dieser lobbygestützten Schattenregierung und des Globalismus sind. Donald Trump ist mit seinen nationalistischen Ambitionen vielleicht sogar ungewollt der größte Gegner der „Eine-Welt-Regierung“ und somit der Globalisierung. Vielleicht ist ihm das nicht einmal bewusst, dass er ausschließlich deshalb so sehr gehasst wird. Hätte man ihn diesbezüglich doch nur mal belehrt. Wunschtraum der Globalisten ist es, abermilliarden Nutzmenschen bequem und einheitlich von einem zentralen Punkt dieser Erde aus dirigieren und ausbeuten zu können. Genau das Gegenteil davon steht auf Trump seiner Agenda, der setzt mehr auf nationale Ausbeutung.

Warum sonst sollte so ein Medium wie „Der Lügel“ einen so überaus intensiven Mutmaßungs-Journalismus betreiben? Da bewahrheitet sich ein ums andere Mal das alt bekannte Sprichwort: „getroffene Hunde bellen“. Und der Lügel kann verdammt laut bellen und dazu ein Scheinheiligen-Gesicht aufsetzen, soweit es um die richtig fetten Pfründe geht.