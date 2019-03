EU-Flugzeugträger muss „Angela Merkel“ heißen

EUbsurdistan: Natürlich wird es ein EU-Flugzeugträger, selbst wenn Deutschland den am Ende allein bezahlt. So ein rein deutscher Flugzeugträger würde, gerade nach zwei brutalen Weltkriegen mit deutscher Alleinschuld, einfach viel zu bösartig gegenüber der Restwelt rüberkommen. Da ist es schon gut, wenn wir das „Tausendjährige Reich“ nunmehr auf Basis der EU realisieren. Ein Tausendjähriges Reich kann aus Prestigegründen allerdings nicht ohne solche schwimmenden „Mega-Särge“ namens Flugzeugträger auskommen. Das hat inzwischen wohl auch die CDU begriffen.

Diesmal durfte die zur CDU-Vorsitzenden mutierte Lehrerin, Annegrätsche Krampe-Karrenhauer, den Karren zuerst in den Dreck fahren und dieses neue Projekt medienwirksam dem Zahlmeister, also dem Steuerzahler, offerieren. Flankierend wurde dieser überaus sensible Vorstoß sanft von der beliebtesten Bundeskanzlerin aller Zeiten (Angela Merkel), wohlwollend auf EU-Ebene teleportiert. Wie es scheint, hat die Presse die neuen, militärischen Bruttoregistertonnen auch schon lieb gewonnen: Milliardenprojekt: Merkel will eigenen Flugzeugträger … [Morgenpost]. So etwas kommt dabei heraus, wenn einer Nation, oder einer Gruppe von Nationen, mal wieder ernstlich langweilig wird. Regelmäßig endet derlei Treiben bei humanitären Abräumphantasien.

Wenn es um humanitäre Projekte geht, bei denen kräftig geballert und marschiert werden darf, ist Deutschland mit seiner Bundeswehr allzeit an vorderster Front dabei. Nicht weil wir besonders scharf drauf wären. Nein, weil wir unseren besten Freunden helfen müssen ihre Rohstoffe in fremden Landen zu verteidigen. Eines dieser Positivbeispiele ist Afghanistan. Vor der humanitären Intervention war die Drogenproduktion im Jahre 2000, unter den Taliban, vollständig zum Erliegen gekommen. Inzwischen ist Afghanistan, wie vor den Taliban, wieder auf Platz Eins der Drogenproduzenten. Um das Marketing kümmert sich seither sehr erfolgreich die CIA und so läuft dann das Geschäft wieder sauber rund.

Neue Flugzeugträger-Klasse

Die EU braucht dringend eine eigene, hochmoderne Flugzeugträger-Reihe, die der Gerald R. Ford- oder Nimitz-Klasse der USA den Rang ablaufen kann. Die sollte aus nachvollziehbaren Gründen späterhin als „Merkel-Klasse“ die Weltmeere dominieren. Ersten Utopien folgend, wird sie die wesentlichen Eigenschaften ihrer Namensgeberin verkörpern. Was bedeutet, dass sie unendlich Schaden anrichten kann und quasi unsinkbar ist. Zumindest solange sie nicht angegriffen wird oder auf einen Eisberg zusteuert. Als noch erheblich sicherer gilt die Merkel-Klasse, soweit sie das Trockendock gar nicht erst verlässt, zumal die zu erwartenden Baukostenüberschreitungen, allein aufgrund der „Geldnachdruckzeiten“ wohl jede BER-Dimension sprengen dürfte.

Wie allerdings zurecht in dem verlinkten MoPo-Artikel angemerkt wird, handelt es sich überwiegend um ein Prestigeprojekt. Das liegt schon daran, dass die potentiell als Feindnationen infrage kommenden Staaten über Abwehrmethoden verfügen, die mit einem relativ geringen monetären Aufwand so einen schwimmenden Sarg tatsächlich binnen Minuten versenkt bekommen. Gegen Geschosse, die mit Mach 25 ankommen, kann man nicht einmal mehr ein Stoßgebet auf den Weg bringen. Aber was soll’s, die Dinger sehen gut aus und solange man mit den Stahlsärgen noch Eindruck schinden und Zeremonien abfeiern kann, sollte uns das schon mal diverse Milliarden Euro wert sein. Vermutlich kann man die mit leicht gestrafften Hartz-IV Sanktionen locker wieder hereinholen.

Der größte Flugzeugträger der Welt heißt USS-Europe

Solange Donald Trump in den USA regiert und Captaine Murksel hier, müssen wir dringend irgendwie dagegenhalten und besonders als Europa Flagge zeigen. Über die Folgekosten eines solchen Projektes sollte man auch nicht ernsthaft debattieren. Als Beispiel sei vielleicht nur einmal nachgefragt, welche Flugzeuge auf dem Teil starten und landen sollen? Um die A400M kann es dabei wohl nicht gehen. Derweil hat Europa mit Bezug auf die USA nahezu alles verpennt. Den größten Flugzeugträger aller Zeiten haben die USA just in den letzten Jahren gegen Russland in Stellung gebracht und unsere EU-Volldeppen haben es nicht einmal ansatzweise bemerkt. Es geht um die USS-Europe, das Schiff ist so unbeschreiblich groß, es fängt irgendwo bei Lissabon an und endet nach heutigem Kenntnisstand bei Tallinn. Und die Russen wissen auch schon genau wie sie das Teil versenken werden.

Um also die Welten-Panik nicht abklingen zu lassen, ist dieser EU-Flugzeugträger wirklich unentbehrlich. Sowas kann man auch nicht im Wege demokratischer Volksentscheide regeln wollen. Schließlich würde das alle Kriegsplanungen der Elite von vornherein vereiteln. Und anders als für Renten und Kinder wird auch hier zu jeder Zeit genügend Kleingeld vorhanden sein, um den Wahnsinn weiter voranzutreiben. Dieses Spektakel in wenigen Worten zusammengefasst würde vermutlich lauten: „Die Menschheit hat fertig“!