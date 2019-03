Sind Palästinenser die besseren Versuchstiere?

C’est la vie | Tel Aviv: Menschenverachtung ist heutzutage lange kein Makel mehr, zumindest sofern man es anständig kaschieren kann oder über die Mittel verfügt, daraus resultierende, bösartige Meinungen unter Kontrolle zu halten. Vielmehr gilt sowas inzwischen als Gütesiegel. Zumnindest für all jene, die erkannt haben wollen, dass der Mensch tatsächlich nur ein nachwachsender Rohstoff ist. Genau so behandeln diese Leute die Menschen auch. Exakt diese Gestalten halten sich in aller Regel für etwas besseres und sehen sich selbst eher nicht so sehr als nachwachsenden Rohstoff. Lieber geben sie sich als Gebieter über selbigen, mithin als Herr über Leben und Tod.

Unabhängig von einer gewissen Gruppendynamik, entwickelt jeder Mensch auf diese Weise, für sich ganz persönlich, sein ureigenes Verständnis vom „Menschsein“. Besonders dem zionistischen Israel wird nachgesagt gar nicht so menschenfreundlich zu sein, wie sie es von aller Welt sich selbst gegenüber erwarten. Diese Meldung lässt diesbezüglich aufhorchen: Israel Big Pharma Firms Stopped Animal Testing; Now Testing On Palestinians … [NewsPunch]. Unter rein ökonomischen Gesichtspunkten fällt einem schon auf den ersten Blick auf: „das wird sehr viel günstiger“! Schließlich sind Versuchstieregar nicht so billig, wohingegen die hier erwähnten Versuchsobjekte in Massen und quasi kostenlos … überwiegend gut eingezäunt, in nächster Umgebung herumlaufen.

Da hat der Tierschutz ganze Arbeit geleistet

Folgt man dem verlinkten Bericht, dann hat sich „Big Pharma“ in Israel ganz erheblich von den Tierschützern einschüchtern lassen. Mit den Menschenschützen hat Israel sehr viel weniger Probleme. Vielleicht liegt es daran, dass man den Menschenschützen sehr viel effektiver mit einer „Nazi-Keule“ beikommen kann. Dieses Totschlag-Argument lässt sich bei den Tierschützern nur selten anwenden. Wie dem auch sei, am Ende des Tages und in einer gut durchkommerzialisierten Welt zählen natürlich nur die Kosten. Wenn man was billiger bekommen kann, was dazu noch erheblich aussagekräftiger ist, warum sollte man das nicht nutzen.

Im Brennpunkt dieser Aussagen taucht eine israelische Professorin namens Shalhoub-Kevorkian auf. Sie behauptete in einem Vortrag an der Columbia University in New York City, dass sie im Rahmen eines Forschungsprojektes für die Hebräische Universität in Israel, auf diese unmenschliche Praxis aufmerksam geworden sei. Nun ist es allerdings ziemlich ungünstig, über derlei Vorkommnisse öffentlich zu berichten. Das könnte Israel in ein üerbaus schlechtes Licht tauchen.

Alles nur Gerüchte

Dementsprechend fix gab sich nun auch die Hebräische Universität mit einem entsprechenden Dementi: Hebrew U: Prof. who claims arms tested on Palestinian kids doesn’t represent us … [Times of Israel]. Wer sollte sowas schreckliches schon glauben wollen? Das wäre ja ähnlich abstrus, als würde irgend jemand ernstlich behaupten Israel verfügte über Atombomben. Letzteres wird schließlich bis heute demntiert, dementsprechend wird Israel auch über keine verfügen. Auch die hier vorgebrachten Anschuldigen dienen nur der Stimmungsmache gegen Israel.

Selbst wenn es für die ein oder anderen Behauptungen Beweise gäbe oder sowas wie den Augenschein, so sind die derart marginal, dass man Israel diesbezüglich nicht in den Senkel stellen kann. Auch njicht, wenn die ab und an mal weißen Phosphor über ihren Testprobanden niedgehen lassen. Besser ist es, das alles zu ignorieren. Schließlich haben sie das mit dem Tierschutz doch wohl ernst genommen. Das muss einfach reichen. Getreu dem Motto: „Ziemlich beste Feinde“ wissen gerade wir Europäer, auf welcher Seite wir zu stehen haben, wenn mal wieder die Knochen gezählt werden. Kurz um, da kann man nur hoffen, dass dazu nicht noch mehr Abstruses ans Licht kommt, um kein böses Blut zu schaffen.