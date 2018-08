Russische Raketenabwehr auf Kuba gegen ukrainische Bedrohung

Balla-Balla: Wer Krieg spielen möchte muss allzeit unauffällig zündeln. Das ist eine hohe Kunst und wird offenbar immer weniger beherrscht. Soweit bereits in der Vorbereitung Fehler gemacht werden, besteht größte Gefahr, dass der ersehnte Konflikt nicht stil- und zielsicher in Gang zu bekommen ist. Manchmal wird bei solchen Spielchen die Logik arg strapaziert, was aber nicht weiter schlimm ist, solange die heimische Propaganda das noch wieder ins rechte Licht rücken kann. Im Zweifelsfall kann man ja die Feindsender verbieten, damit das für die Schlacht benötigte Dumm-Volk nicht übergebührlich in die falsche Richtung indoktriniert wird.

Aus Sicht Russlands muss man zweifelsfrei zugestehen, dass die Errichtung einer Raketenabwehr auf Kuba, gegen eine übermächtige ukrainische Bedrohung, sehr viel Sinn ergibt. Zumal jetzt auch die Krim intensiviert geschützt werden muss. Nicht nur die USA, die gesamte NATO hätte dort gerne eine Schwarzmeerflotte stationiert. Blöderweise waren die Russen schon da. Aber das kann man ja langfristig nochmal korrigieren, sei es mit Gewalt. Der positive Nebeneffekt russischer Raketen auf Kuba, ist rein zufällig die räumliche Nähe zum Allzeit-Lieblingsfeind USA. Mit dem legt man sich eigentlich nur ins Bett wenn es mit vereinten Kräften gegen Deutschland gehen kann.

Was auf Kuba so alles geht

Zurück nach Kuba. Wichtig ist ja nur die korrekte Deklaration der dort stationierten Waffensysteme, sodass der Defensivcharakter zu jeder Zeit korrekt durchscheint. Wenn dann mal ein paar Batterien ballistische Raketen dazwischen stehen, kann man das als Versehen, Versprecher oder nachrangigen Ausrutscher deklarieren, bevor man böswillig von Angriffswaffen spricht. Und das die Russen das Zeugs jetzt auf Kuba stationieren, macht sehr viel Sinn. Erstens hat die Ukraine nicht die Waffen, diese Raketen auf Kuba zerstören zu können und die Russen haben eine entspannte Vorwarnzeit, die ausreicht noch einen Tee zu trinken, bevor man die Ukraine einäschert. Soviel zur Logik bewaffneter Konflikte und vorausgehender Bedrohungspotentiale.

Ja, die Russen müssen die Ukraine schon ernst nehmen. Die dortigen Oligarchen verdienen nach dem durch die USA inszenierten Regime-Change gar nicht so schlecht. Das Geschäft läuft um so besser, desto mehr sie die Ukraine zum Aufmarschgebiet der NATO gegen Russland umbauen können. Das lassen sich USA, NATO und EU allerhand kosten, auch wenn sie es vorsorglich etwas anders deklarieren. Diese Geschichte ist quasi Garant dafür, die gesamte Region irgendwann einmal einäschern zu können. Aber solange sich noch wer daran bereichern kann, ist auch das immer wieder ein lohnenswertes Geschäft. Gerade die Ukraine liegt zwar wirtschaftlich total am Boden, aber um so interessanter ist es, die Region für „höhere Ziele“ herzurichten. Und das wäre die Funktion eines Stoßkeils gegen Russland.

So dumm kann doch niemand sein

Naja, womöglich ist das mit Kuba jetzt leicht übertrieben, aber die interessante Nähe zu den USA ist keinesfalls zu übersehen. Vielleicht sind die Russen wirklich nicht so blöde. Aber die NATO und allen voran die USA sind sich für vergleichbare Blödheiten offensichtlich nicht zu schade. Die NATO baut gerade eine Raketenabwehr in Rumänien, also eine defensive Einrichtung. Bei der weiß man allerdings nicht so genau welches Süppchen die USA nebenher für sich köcheln. Immerhin geht es da um eine Bedrohung mit einer Sorte Raketen durch den Iran, über die der (noch) gar nicht verfügt. Das nennt man übrigens weitsichtig.

Damit das alles nicht so absurd klingt, hat man schnell noch die „nordkoreanische Bedrohung“ nachgeschoben. Die kann man auch dann noch gelten lassen, selbst wenn sich Kim und Trump bereits in den Armen liegen. Wir wissen, das will nichts heißen, wenn der nächste US-Präsident wieder ein „heißer“ ist. Bei diesem Feindsender gibt es noch mehr dazu zu lesen: Stationieren die USA nukleare Mittelstreckenraketen in Rumänien? (Teil I) … [RT Deutsch]. Es ist äußerst interessant, warum die NATO-Abwehranlagen gegen „alle Welt“ immer irgendwie in der Nähe russischer Grenzen errichtet werden müssen. Nun gut, das wird ein militärstrategisches Geheimnis bleiben, in das man uns Laien besser nicht einweiht.

Die Schrecken der Geschichte niemals aus den Augen verlieren

Die gesamte Menschheit erinnert sich immer wieder mit großem Schrecken an den letzten Überfall Russlands auf Europa und somit die ganze Welt. Leider kennt niemand mehr das Datum, wann das genau war. Aber die Bedrohung ist allgegenwärtig und somit ziemlich real. Da kann und muss man schon mal ein wenig tricksen. Was mag man da einer „echten Friedensmacht“, wie den USA nur entgegen, die noch nie ohne Not ein anderes Land überfallen und dem Erdboden gleichgemacht hat. Was machen da ein paar vertragswidrige ballistische Raketen in Rumänien schon für einen Unterschied, zumal die ja auch längst dementiert sind?

Gerade wir Deutschen sollten uns überglücklich schätzen Nutznießer der „Nuklearen Teilhabe“ zu sein. Eine wunderbare und klinisch saubere Umgehung des Atomwaffensperrvertrages, der uns garantiert, auch weiterhin bei den Russen nukleares Erstschlagziel sein und bleiben zu dürfen. Quasi die Opferanode der USA. Was für eine Ehre. Eine höhere Auszeichnung und Startposition in den „ewigen Frieden“ kann es gar nicht geben. Da mag man der NATO und den USA nur noch (freude)strahlend und überschwänglich zurufen „nur weiter so“.

Am Ende aller Zeiten zählt nur eines … das ist der Endsieg … und der ist inzwischen längst amerikanisiert. Selbst wenn die Verhältnisse nicht den aktuellsten Stand abbilden, so ist jedoch gewiss, dass die USA nach einen nuklearen Schlagabtausch den Endsieg davontragen. Etwas älteren Zahlen zufolge sind sie in der Lage diesen Planeten rund 52 Mal in Schutt und Asche zu legen. Die Russen, so wird kolportiert, können das nur rund 50 Mal. Damit steht fest, wenn wir die Erde 102 mal in Schutt und Asche gelegt haben, dass die USA Sieger nach Punkten sein werden. Zum Feiern wird sich dann wohl kaum noch etwas vorfinden, aber das ist nachrangig … Hauptsache „Sieg“. Deshalb sind wir gut beraten bereits jetzt einwenig vorweg zu feiern. Soviel zur Logik in Sachen Angsterzeugung, Massenunterdrückung und Massenvernichtung.

