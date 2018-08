Piraten weltweit drängen vor Deutschlands Gerichte

Deutsch-Absurdistan: Wer auf eine Karriere als Pirat auf den weiten Meeren dieser Welt verweisen kann, oder auch nur vor der somalischen Küste, der hat gute Chancen in Deutschland ein gesegnetes Leben in der Hängematte führen zu dürfen. Da wird das Piratenleben wieder schön und lohnenswert. Vor allem aber risikoloser. Im besten Fall winkt mit Familiennachzug und nahtloser Integration ins bundesdeutsche Sozialsystem, ein Leben im Trockendock. Vorausgesetzt der Pirat übersteht die teure Zeit im Knast einsichtig und reuig. Das ist inzwischen Ansporn genug für viele „gute Piraten“, etwas mehr für ihre Karriere zu tun. Ein einziger Überfall, auf ein von der Bundesmarine beschütztes Schiff dürfte völlig ausreichend sein. Wiederholungstaten, zur Untermauerung des Anspruchs, sind daher gar nicht nötig.

Das alles hört sich im ersten Moment ziemlich „irre“ an, aber genau dafür wird Deutschland weltweit so unendlich geliebt. Hier hat der Irrsinn quasi seine zweite, einzigartige Heimat gefunden und ist mittlerweile allgemein anerkanntes Programm. Derweil hat Deutschland den Vereinigten Staaten als „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ längst den Rang abgelaufen. Das gilt in der BRD umso verbindlicher, soweit man kein Bio-Deutscher ist und auch über keinen zu hohen Bildungsgrad verfügt, der die Integration in das deutsche Sozialsystem behindern oder ganz vereiteln könnte.

Manchmal wissen die Piraten die ihnen hierzulande erwiesenen Wohltaten nach der Vollversorgung im Knast nicht zu schätzen. Sie reisen dann freiwillig aus. Ganz ohne Not in einigen Fällen sogar nach Somalia. Andere wiederum scheinen sich in Schweden heimischer zu fühlen. Die Versorgung dort ist noch einen Tick besser als in Deutschland. Vielleicht gehen die aber auch nur nach Schweden, weil die mehr Küstenlinien haben. Das macht ein besser temperiertes Heimatgefühl. Für die Vollprofis unter ihnen, die ohne Papiere und somit ohne jegliche Identität zuvor die deutsche Gefängnislandschaft als echte Piraten bereicherten, ist und bleibt Deutschland das Land der Wahl.

Es geht um die richtigen Signal an die Welt

Das alles kann man hier nachlesen: Hamburg kann somalische Piraten nicht abschieben … [Welt]. Aber genau das zeichnet eine im Entstehen begriffene Bananenrepublik aus, wo das Recht immer mal hinter der Humanität zurückstehen muss … zumindest für die Gäste. Diese überaus gute und lobenswerte Behandlung von Piraten könnte ein durchgängig positives Signal nach Somalia und in die ganze Welt hinaus senden, an die Küsten, an denen Gelegenheit bestünde mal einen Frachter zu entern und eine Runde „Überfall“ zu schreien. Hält man als „guter Pirat“ mit weitergehenden Absichten die Schäden in Grenzen, winkt ein Hamburger Gericht mit einigen Jahren Vollpension nebst einem umfassend geschützten Deutschkurs in Hochsicherheitsumgebung, dann kann es auch etwas werden.

Das alles sollte ganz besonders für „Nachwuchspiraten“ in ihrer Orientierungsphase echter Ansporn sein. Wer sich schon früh im Leben zu einer Karriere als Pirat durchringen mag, hat das deutsche Glück schon so gut wie in der Tasche. Der kann aufgrund seiner Strafunmündigkeit von einer extremen Idealvoraussetzung für ein würdiges Leben in Deutschland ausgehen. Hier mehr zu den Nachwuchspiraten: Pirat darf in Deutschland Asyl beantragen … [HAZ]. Besonders die Gruppe der Nachwuchspiraten ist äußerst interessant für das überalternde Deutschland. Geben doch gerade sie einen schlagfertigen und entschlossenen Ersatz für die aussterbenden und mutlosen Deutschen, die unter der fachkundigen Leitung der kinderlosen Dauerkanzlerin, Angela Merkel, und unter größtem Beifall der Grünen, Gebrauch von ihrem Recht auf „Selbstgenozid“ machen. Es versteht sich von selbst, dass man die Ausgestaltung desselben nicht den Deutschen überlassen kann, solange sie noch zur Finanzierung ihres Ersatzes so bitter benötigt werden.