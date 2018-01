GroKo Sondierung wird jetzt bis 2021 fortgesetzt

B-Ware: Angela Merkel erliegt aktuell ziemlich starken emotionalen Schwankungen. Einerseits möchte sie den “Aussitz-Weltrekord” für deutsche Kanzler|innen einstellen, speziell den ihres Ziehvaters Helmut Kohl. Anderseits lockt das politische luxuriöse Exil auf Steuerzahlers Kosten, irgendwo in Südamerika. Trotz des psychischen Drucks schmeißt man bei einem so heiklen Thema, wie “Aus- und Todsitzen”, natürlich nicht einfach mal so hin. Da muss unbedingt noch irgendwas gehen. Das kann es doch noch nicht gewesen sein, nicht für Angie!

Diesen Sachverhalt sollte inzwischen selbst die SPD zutiefst verinnerlicht haben. Ebenso, dass für die Steigbügelhalterfunktion keinesfalls mehr als ein jämmerlicher “Vize” aus Jackpot herauszuholen ist. Leider, aber Gott sei dank für Angela Merkel, ist die SPD derzeit noch mit der Erarbeitung diverser Selbstvernichtungskonzepte vollauf ausgelastet, sodass sich der SPD der vorgenannten Zusammenhang im Moment nicht mental erschließen kann. Wie es aussieht, haben sich alle anderen Optionen für Merkel, das anvisierte Ziel zu erreichen, bereits mit “Jamaika” im FDP-Drogen-Rausch aufgelöst.

Hinzu kommt, dass man die Verhandlungen zu GroKo sowieso noch eine Weile verschleppen muss, um den Ausgang der richtungsweisenden Wahlen in Italien abzuwarten. Die finden am 4.3.2018 statt. Auch dort könnte es einen mächtigen Rechtsruck geben. In Italien geht es derweil so heftig zu, das manche Politiker schon weit mehr als nur 5-Sterne sehen. Sollte genau das der Fall sein, könnte Merkel fix auf die Kombi AfD/FDP umschwenken. Erste öffentliche Anzeichen, für Merkels alternativlosen Zugriff auf die Rechten lassen sich bereits erkennen. Unterdessen dürfte sich die SPD weiter vom Mutti-Schrecken erholen und Merkel selbst bei den regelmäßigen Beleibtheitsumfragen wieder an Umfang gewinnen.

Immerhin ist Merkel aktuell die Kanzlerin für Deutschland. Zwar ist sie im Moment nicht gewählt, aber auch kommissarische und Interimszeiten müssen am Ende für ihre zu beurkundende “Aussitzschaft” hinzugerechnet werden. Nur das zählt! Was spricht also dagegen, diesen Status quo einfach solange aufrecht zu halten, bis sowieso wieder gewählt werden muss? Das ist im September 2021 der Fall, sofern die Bude dann noch steht. Billiger gehts nimmer. Immerhin kosten auch die “Scheinwahlen” jedes mal ein irres Geld. Da kann Mutti Merkel mal bei ihrem schwäbischen Hausmann, früheren Finanzminister und aktuellen Bundestagspräser, Wolfgang Schäuble, um Kostenverhütung nachfragen. Der weiß da ziemlich genau was Phase ist … zumindest bis Angela verboten wird.



Ohne Regierung ist wie immer

Die tagtäglichen Erfahrungen des Schlafmichels, nach 4 Monaten ohne gewählte Regierung für die 19. Legislatur dieser Bananenrepublik, belegen doch, dass Bundes-Mutti das alles ganz alleine schafft. Da braucht es das “wir schaffen das” schon lange nicht mehr. Das sagen Mütter ihren Kinder immer nur, um deren Selbstwertgefühl zu manipulieren steigern. Sie muss lediglich das machen, was Kohl 16 Jahre lang als Intensivtäter betrieb. Volle 12 Jahren hat sie ja schon durchgehalten. Eben aussitzen, was der Hosen(anzug)boden so hergibt. Nimmt man den Kanzler der untätigen ruhigen Hand, Gerhard Schredder mal aus, dann sind das schon 28 ruhmreiche Jahre totalen Stillstands, allein für die CDU/CSU. So eine geniale Tradition darf Merkel nicht einfach ohne Not aufgeben.

Natürlich darf man die großartigen Vorzüge der GroKo-Sondierungsverlängerung bis 2021 für die SPD nicht verschweigen. Mal ehrlich, ist das nicht ein unterhaltsames, einer Bananas-Replik würdiges Gespann? Von unseren allzeit gut uni(n)formierten Greisen wissen wir einmal mehr verlässlich, dass man dort neben der psychologischen Sondierungsaufarbeitung auch an einer genialen und neuen Selbsterfindung arbeitet. 150 Jahre erfolgreicher Arbeiterverrat seien doch schon ein wenig angestaubt. Es schreit förmlich nach einer neuen “Volksbetrugsmasche” durch die SPD. Also alles in allem kann die politische Landschaft Deutschlands mit dieser Maßnahme nur gewinnen. Was für die noch-Volksparteien eine Win-Win-Situation ist, bleibt für den Pöbel die traditionelle Lose-Blues-Folklore. Also Angela: Du schaffst das!