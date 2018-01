Draghische Nähe der EZB zur Finanz-Mafia

Big-Money-Hole: Nicht gänzlich zu Unrecht ist der Kosmos der Banken für viele Leute nicht nur ein Buch mit sieben Siegeln, vielfach ist es für sie ein völlig fremdartiges Universum. Im Reich des sich selbst vermehrenden Geldes werden märchenhafte Wünsche wahr. Und damit das auch weiterhin für die ganz schön reichen Leute so bleibt, muss man den großartigen Akteuren dieser Show dafür regelmäßig den passenden Dank abstatten. Vorzugsweise die Investmentbanker bekommen dann immer eine Portion Extra-Schmerzensgeld in Form sogenannter Boni.

Diese Spezialisten brauchen das. Schließlich ist ihnen bewusst, dass Sie diese Schein-Geld-Welt letztlich auch nur mit Lug und Trug aufrecht halten können. Und hat man dem Teufel erst mal seine Seele verhökert, kann man das Gewissen gut und gerne hinterherwerfen. Das ist in dem Metier mehr oder minder obligatorisch. Zu diesem erlauchten Kreis der Banker gehört Mario Draghi … [Wikipedia]. Er hat lange genug für Goldman & Sachs angeschafft, bevor er, der Bock, sich zum EZB-Gärtner küren ließ.

Selbst wenn man die Jobs wechselt wie die Unterhosen, bleiben ungeduscht meist immer noch unansehnliche Reste der Stoffwechselendprodukte am Körper kleben. Das ist gerade bei Bankern ganz normal und hat sehr viel mit dem legendären Stallgeruch zu tun … ohne dass die sich dabei beschissen fühlten. Dieser Duft ist fast unvergänglich, nebst der exquisiten Verbindungen in den Nachbarstall, zur Politik. Die finden meist dieselben Sachen witzig. Sobald sich jemand an dem Begriff Mafia in der Überschrift stört, kann der hier und jetzt gedanklich gerne durch “Lobby” ersetzt werden. Die G 30 ist so eine Lobby, in der sich die führenden Groß-Banker dieses Planeten die Hände schütteln und regelmäßig ein Stelldichein geben. Seitdem Mario Draghi der EZB Gärtner ist, sollte er eigentlich in dieser Lobby besser fernbleiben.

Lobby ist nicht jedermanns Sache

Außer Lobbycontrol, wie hier nachzulesen: EU-Bürgerbeauftragte ♦️ EZB-Chef Draghi soll Lobbygruppe G30 verlassen … [Lobbycontrol], haben sich bislang wohl auch andere Leute mal dafür interessiert. Offenbar sind da diverse Anläufe gemacht worden, Mario Draghi, als nunmaligen Vertreter der EZB, aus dieser Lobby zu isolieren. Ohne Erfolg. Vermutlich sieht Draghi seinen Job auch eher politisch als kriminell. Aber unter Bankern und Politikern versteht man sich halt bestens und daher hat sich bislang niemals die Notwendigkeit ergeben hieran etwas zu ändern. Der oben bereits beschriebene Stallgeruch ist meist sehr viel intensiver und bindender als jedes andere Eau de Klo was man diesen Herrschaften noch verabreichen könnte. Das hat einen guten Grund.

Wer eindeutig mit dem Teufel im Bunde ist, kann keine Interessenkonflikte mehr haben. Das ist schon dem Wesen nach ausgeschlossen. Dessen ungeachtet hat sich aber die Bürgerbeauftragte der EU, Emily O’Reilly, tatsächlich der Meinung von Lobbycontrol angeschlossen und nunmehr Draghis Mitgliedschaft in der elitären G30 moniert. Das will am Ende nichts heißen, macht aber den Betrachtern zumindest mal ein etwas besseres Gefühl.

Dessen ungeachtet können die europäischen Bürger aber versichert sein, dass Mario Draghi das Maximum für die ganz Großen der Geldindustrie herausholen wird. Er wird seinesgleichen garantiert nicht vergessen, geschweige denn im Stich lassen. Eher noch werden ihm 500 Millionen nutzlose Europäer durchrutschen. Abgesehen davon wissen wir natürlich schon seit längerem, dass unser gesamtes Wohl ausschließlich von den Banken abhängt. Angeblich sind wir ohne Banken gar nicht mehr überlebensfähig. Deshalb haben die auch so viel “Sozialhilfe” seit der Bankenkrise bekommen. Dann verbleibt uns nur noch, Mario Draghi einen allzeit entspannten und angenehmen Aufenthalt in der Lobby zu wünschen.