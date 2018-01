EU-Politiker “Health-Check” nach Trump Vorbild

Bad Ballerburg: Endlich hat die Welt Gewissheit, nachdem sie sich größte Sorgen um Donald Trump und dessen Gesundheit machte. Vornehmlich natürlich nur um seine geistige Gesundheit, die besonders in letzter Zeit vermehrt infrage gestellt wurde … im Zusammenhang mit dem Atom-Koffer. Jetzt ist es amtlich, er hat angeblich doch keinen Sprung in der Schüssel! Die körperliche Fitness interessiert heute keine Sau mehr, wo man doch auch aus dem Rollstuhl heraus regieren kann oder ausschließlich über Twitter. Derlei Petitesse rangiert dementsprechend eher unter Privatsphäre, wenngleich man Trump auch körperlich beste Werte für sein Alter bescheinigte.

Diese Gesund-Meldung des amerikanischen Präsidenten hat hierzulande sehr viele Medien stark irritiert oder sofar aus dem Konzept gebracht. Sie sehen sich in ihren eigenen Diagnosen zu Trumps geistiger Gesundheit völlig verkannt und unbestätigt. So etwas kann logischerweise nicht ohne allergische Reaktion abgehen: Test zur geistigen Gesundheit ♦️ Trump kann Löwe und Nashorn benennen … [SpeiGel auf Linie]. Das wiederum ist eine klare Eigenschaft an der es unserer Propagandaindustrie oftmals reichlich mangelt. Sie können Löwe und Nashorn nämlich oftmals nicht voneinander unterscheiden … oder sie wollen es einfach nicht. Sich über den “selfmade” Tollpatsch Trump lustig zu machen ist die eine Sache, offen gegen ihn zu hetzen die andere. Die Medien kennen vor lauter Blindwut vermutlich nicht einmal mehr den Unterschied.

Das Phänomen Trump-Bashing

Niemand ist gezwungen diesen Mann zu mögen. Dennoch ist er legitim gewählter Präsident der Vereinigten Staaten. Bei aller Härte und allen Schlammschlachten während des Wahlkampfes galt zumindest bis zum 44. US-Präsidenten (Barack Obama), dass diese endeten, sobald der Präsident gewählt war. Das ist bei Donald Trump bedeutend anders. Er ist jetzt bereits über ein Jahr im Amt und noch immer schießen die Medien aus allen Rohren, bis zur Besinnungslosigkeit auf ihn. Man kann stellenweise getrost von “blindwütigem Feuern” reden.

Kleinigkeiten, die bei seinen Vorgängern eher als kleine Peinlichkeiten unter den Tisch gefallen wären, werden hier als erkennbare Mückenreste dennoch zu publikumsträchtigen rosa Riesenelefanten aufgebläht. Die enormen Anstrengungen der Medien dabei sind gar nicht zu übersehen, wie der Schaum vor ihrem Maul, wann immer es um Trump geht. Ersetzen wir doch sogleich für die kleinen Dreckwerfer von der schreienden schreibenden Zunft noch “Löwe und Nashorn” durch “Mückenrest und Elefant”, die sie eben nicht voneinander unterscheiden können. Schon schließt sich der Kreis.

Alles in allem kann man diese inzwischen als “blindwütig” erkennbaren Schlammschlachten als Indiz dafür hernehmen, dass Donald Trump auf der anderen Seite in den richtigen Sümpfen rührt und das Geschmeiß aufschreckt. Da ist dann oftmals die Rede vom “tiefen Staat” oder auch von der “Schattenregierung“. Das ist der Filz, der die USA unter seinen Vorgängern, egal ob Republikaner oder Demokraten, niemals aus den Fängen gelassen hat. Das sind offenbar die Kräfte, die jetzt konsortial, mit allem was sie noch auftreiben können, auf ihn feuern. Egal wie peinlich das aussieht, Hauptsache man hat noch was zum Werfen. Mithin werden diese Medien von Tag zu Tag peinlicher und aggressiver als der naiv|dümmlich anmutende Donald Trump. Hat er es vielleicht doch faustdick hinter den Ohren?

Trump als Vorbild für EU-Politiker

Dadurch, dass Donald Trump in diesem Bereich so massiv aus Eigenantrieb vorpreschte, kommen nunmehr andere Politiker stark in Zugzwang. Auch sie sollten sich alsbald einem Gesundheits-Check unterziehen. Besonders die Überprüfung des Geisteszustandes von Politikern ist kein Ausnahmephänomen, welches sich auf die USA beschränken sollte. Nein, das wäre wirklich viel zu schade. Wir sehen hier ein enormes Potenzial für solche Tests. Um unseren Politikern zumindest geistige Dissonanzen zu bescheinigen, reicht ein kurzer Blick in die EU als auch in die Bananenrepublik Deutschland, wo es mit Merkel leider auch nur schrittweise vorangeht. Freuen wir uns auf die reihenweise Veröffentlichung der “Check-Ups” unserer Volksvertreter, nebst Attest zu ihrem Geisteszustand.