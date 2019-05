Facebooks privates Wahrheitsministerium in Irland

Irr-Land: Inzwischen scheint es amtlich zu sein. Das Wahrheitsministerium des Facebook-Konzerns wird vermutlich aus steuerlichen Gründen in Irland stationiert. Es soll verantwortlich sein für Schutz und Pflege der Wahrheit im „Namen des Volkes“. Schließlich sind ja diese Meinunsgkonzerne inzwischen via NetzDG verpflichtet keine Unwahrheiten mehr zu ins Netz zu lassen. Das ist eine harte Aufgabe, für die man bislang Juristen ausbildete und hoch bezahlte, um am Ende die Wahrheit zu finden. Aber auch das wird jetzt alles viel moderner.

Demnach könnte die „europäische Wahrheitsfindung“ in Irland auch total unterbezahlten Hilfskräften obliegen. Das macht aber nichts, denn auch in diesem Business gilt: „Die Wahrheit wird immer billiger“ und damit sind die Sachzwänge schon gesetz(t). Man kann es andersherum auch als Fingerzeig begreifen, dass wir in unserem überteuerten Justizsystem noch Optimierungspotential haben. Will sagen, von Billigkräften, Aushilfsjuristen bis hin zu Rechtsprechungsautomaten kann man sich da auf alle erdenklichen Szenarien einrichten, die am Ende eben mehr Profit bei marginal optimierter Wahrheit versprechen.

Die Kampfansage kann martialischer nicht ausfallen. Hier wird intensiv darüber berichtet: Europawahl und Desinformation • In diesem Abwehrzentrum will Facebook seine Nutzer vor Manipulation schützen … [Der LÜGEL]. Anders als das Vorbild dieser Meinungsbekämpfungseinrichtung in den USA, die sich „War Room“ nennt, will man die Europäer nicht unnötig verschrecken. In Irland soll sich die Einrichtung dann „Wahl-Integritäts-Operations-Zentrum“ nennen. Das hört sich nicht so brutal an wie in den USA.

Nur eine gelöschte Meinung, ist eine unschädliche Meinung

Die Bezeichnung lässt schon auf den Zweck schließen, nämlich ab sofort nur noch „Wahlmanipulation für die Guten“ zu betreiben. Im Zweifel sind das die Aktionäre, wie auch die Gesetzgeber, die Facebook und Konsorten das NetzDG zur Privatisierung des Rechts im Internet per Gesetz übergeholfen haben. Insbesondere also um Wahlmanipulationen durch Russland auszuschließen. Uns allen ist noch so schmerzlich in Erinnerung, wie Putin in den USA einfach so den Trump zum Präsidenten machte. Das ist zwar nicht wahr, aber in der medialen Aufbereitung ist das inzwischen die amtlich anerkannte Wahrheit die ins Gesamtkonzept passt.

Letzteres schließt nicht aus, dass man gleichsam Meinungen außen vor lässt, die zur Meinungsbildung bei Wahlen durchaus relevant wären. Blöderweise ist jede öffentlich präsentierte Meinung eigentlich auch eine Wahlbeeinflussung. Nur bei Kaninchen und Katzenbildern kann man da mal ein Auge zudrücken. Somit wird immer klarer, vor welchen Herausforderungen das neue private Wahrheitsministerium von Facebook steht, um nicht selbst von überteuerten Bußgeldern kleiner Maas-Juristen heimgesucht zu werden. Das könnte langfristig in dem dienstlichen Schlachtruf der Facebook-Lösch-Werker münden: „Nur eine gelöschte Meinung, ist eine unschädliche Meinung“. Da kann schnell jede gelöschte Meinung durch eine gut bezahlte Anzeige mit unverdächtigem Inhalt ersetzt werden. Na dann wollen wir mal sehen, was Facebook passend zur EU-Wahl als Wahrheit erkennt und was nicht. Der böse Putin dürfte diesmal wohl schon nicht mehr darunter sein.