Maasvolle Meinungshygiene à la NetzDG: „Kanzlers Amtseid“ auf Facebook verboten

Bad Irrsinn: So langsam aber sicher geht es den Kichernasen, Polit-Spöttern, Sarkasten und Zynikern richtig an die Wäsche. Den Auftakt dazu macht das mustergültige und vorauseilend supergehorsame Facebook. Dabei mag dahingestellt bleiben, ob es sich um eine individuelle oder vollautomatisierte Entscheidung des “System Facebook” handelt. Im Rahmen der neuen bundesdeutschen Meinungshygiene, der neuen Wort-Rassegesetze à la NetzDG, veranlasst durch das maas’sche Wahrheitsministeriums, kommen die Einschläge dem “Kern der Meinungsfreiheit” immer näher. Nur bei der Ausdeutung von Schutz oder Zerstörung dieser Freiheit beißen sich die Beteiligten noch ein wenig.

Statt mühevoller Differenzierung und Bewertung von Inhalten, besser erst mal “killen“. Das entspricht der guten Wildwest-Tradition der USA: “Erst schießen, dann fragen“! Selbiges ist übrigens auch der Schwerpunkt der noch in Entwicklung befindlichen und autonom operierenden Tötungsvollautomaten. Solche High-Tech-Teile wünscht man sich künftig zur Beaufsichtigung der Menschen-Herde. Damit kann man die häufig sehr offensichtlichen Gewissenskonflikte des menschlichen Aufsichtspersonals besser vermeiden. Facebook scheint zumindest bei der Aussortierung von nicht systemkonformen Meinungen bereits auf “vollidiotische” Automaten zu setzen. Die Hinrichtung in der virtuellen Wellt lässt während des Experimentierens noch mehr Möglichkeiten. Die Masse der zu zensierenden Inhalte belässt keine Zeit für individuelle Betrachtungen komplexerer Sachverhalte, oder sie könnte das Billigpersonal total überfordern.

So ist beispielsweise die zeitgemäße Ausdeutung des Amtseides des Kanzlers / der Kanzlerin auf Facebook inzwischen ein absolutes No-Go. Dieser Artikel: “Kanzlers Amtseid in Klartext, der große Schwindel“, ist inzwischen 8 Jahre alt (Veröffentlichung 5. Juli 2010) und wurde in der gesamten Zeit bei rund 2.000 Teilungen auf Facebook nicht weiter beanstandet. Auch rund 40.000 Leser fanden bislang nichts unanständiges an der illustrierten Sichtweise auf das Dilemma. Das ist jetzt bedeutend anders. Der Artikel selbst hat sich nicht geändert, wohl aber die allgemeinen Zensurbedingungen seit dem 1.1.2018. So ist dieser Artikel seit ein paar Tagen auf Facebook nicht mehr zu teilen.

Je nachdem von wo aus man den Artikel zu teilen gedenkt, bekommt man unterschiedlichste Hinweise darauf, dass das leider nicht möglich ist. Was der finale Anlass für die Facebook-Sperre ist, bleibt ein “Betrübsgeheimnis” des aktienbasierten Wohlfahrtsunternehmens. Weder Formulierungen, noch enthaltene Links geben Aufschluss darauf. Allein ein Hinweis, dass die Inhalte von Nutzern gemeldet wurden, lässt auf postmoderne Blockwart-Aktivitäten schließen. Wenn es Spitz auf Knopf kommt, sind es selbstverständlich immer die allgemeinen Nutzungsbedingungen gegen die so ein Inhalt verstößt. Die können zwar nie konkret benannt werden, aber es ist für jede Sperre das beste Argument.

Selbstverständlich kann in Deutschland jeder sagen was er möchte! Nur hat eben niemand einen Anspruch auf Verbreitung seiner Weltsicht. So sozial sind die Netzwerke nun auch wieder nicht. Das widerspricht zwar der Grundidee solcher Einrichtungen, aber wenn man sich eher als mediale Weltmacht, denn als soziales Netzwerk begreift, dann wird zumindest das gelebte Zensurkonzept dahinter etwas transparenter. Transparenz? Sicher nicht für die Gründe des Ausschlusses bestimmter Inhalte und Meinungen. Die bleiben am Ende stereotyp: “Verstoß gegen die AGB’s“.

„Sozial“ … muss sich lohnen

Hmm, was war da neulich noch bei Facebook? Die Überfrachtung der Nutzer mit Facebook Informationen oder das was man dort für wichtig hält. Die permanente Nötigung zur entgeltlichen Bewerbung eigener Inhalte gegen Bares. Firmenwerbung ohne Ende? Hat das nicht Mark Zuckerschnute selbst irgendwie festgestellt? Genau da braucht man keine konkurrierenden Inhalte, die nicht Mainstream sind und ggf. einer gesunden und geordneten Volksmeinung entgegenwirken. Lieber wieder mehr Werbung, das ist profitabler.

Ach ja, wir sprachen gerade über sozial … über Netzwerke! Aber wie sonst soll die Meinungsweltmacht namens Facebook existieren, wenn sie sich nicht asozial verhält? Da muss Kohle reinkommen, sonst ist das kein Geschäft. Nun, die Lösung des Spagats erleben wir gerade. Unschöne Dinge nachhaltig wegdrücken, ausblenden, sperren oder löschen, denn sie könnten “Teile der Bevölkerung verunsichern“, wie Thomas die Misere zu sagen pflegte. Lieber mehr Katzenbilder, die sind unverfänglicher. Und schon ist die Welt für alle “Social-Network-Benefitter” wieder vollends im Lot. Das ist sicher erst der Auftakt, da kommt demnächst noch einiges nach. Und ja, Zensur kommt da gar nicht vor, sondern nur “AGB’s“, nach der Privatisierung der Rechtsprechung in diesem Bereich durch das grundgesetzwidrige NetzDG.