Endlich Klarheit: Putin schuld an Klimakatastrophe

Grünes Sibirien: Was den Ur-Grünen noch weit vor ihrer Existenz irgendwann einmal Grönland gewesen sein muss, wird den Russen in Zukunft ihr Sibirien. Wie immer hat jedes Ding mindestens zwei Seiten, so auch der vielbeschworene Klimawandel. Den nennt man so, weil man sich nicht auf die Richtung “kälter” oder “wärmer” festlegen will, wie man das anfangs mit der Klimaerwärmung tat. Während wir uns in Südamerika und anderen Regionen dieser Welt noch heftig bemühen die Wälder abzuholzen, damit ja das schöne CO2 nicht aus der Atmosphäre verschwinden kann, kalkulieren die Russen ganz anders.

Sie sehen ihr eisiges Sibirien bereits als das nächste große grüne Eldorado. Hier eine kurze Notiz von einem Feindsender dazu: Klimaforscher prophezeien „blühende“ Zukunft für Sibirien … [RT-Deutsch]. Jetzt kann man Klimawandel noch ganz anders begreifen, dass sich global auf dem Planeten einiges verschiebt, womöglich aber in Summe alles ziemlich gleich bleibt. Dann ist das alles schlimm für den Menschen, aber die Natur juckt das nicht sonderlich. Die passt sich für gewöhnlich recht schnell den Gegebenheiten an. An dieser Anpassungsfähigkeit scheint es dem Menschen zu mangeln. Stocksteif wie er ist, versucht der eher durch neue EU-Gesetze und Verordnungen die Naturgesetze auszuhebeln oder zu übertrumpfen.

Jetzt gibt es natürlich so schändliche Ketzer, die den gesamten Klimawandel bösartig auf den Kopf stellen. Das gipfelt dann in solchen Aussagen: Der CO2 Anstieg folgt der Erderwärmung und nicht umgekehrt … [Augsburger Allgemeine]. Ja also dann kann ja CO2 gar nicht der Übeltäter sein? Aber die verlinkten Argumente darf man natürlich nicht zur Kenntnis nehmen, weil diese der allgemein gut durchdachten Klimareligion widersprechen. Sollten sich so unartige Gedanken auch noch durchsetzen, könnte es den wunderschönen CO2-Zertifikatehandel empfindlich stören, sollte der sich dabei als Blase entpuppen. Das geht gar nicht, weil es ein wesentliches Zukunftsmarktsegment unserer Banken ist. Wer wollte schon unsere lebenswichtigen Banken in Bedrängnis bringen? Da gehen wir doch lieber die Urwälder weiter roden, denn damit lassen sich noch überlebenswichtige Profite generieren.

Eindeutig menschengemachte Katastrophe

Wenn also das CO2 (als Grundbaustein des Lebens) gar nicht so böse ist, wie die Klimareligion uns weismachen will, dann müssen wir dringend einen neuen Schuldigen finden. Ohne FeindBILD lässt sich nämlich schlecht Zwietracht unter die Menschen bringen. Suchen wir mal nach einem adäquaten Übeltäter. Genaugenommen müssen wir eingedenk der Faktenlage gar nicht suchen. Putin ist es! Immerhin hält die Fackel noch in der Hand, während der letzte Eisbär sich an die letzte Eisscholle klammert. Offensichtlicher geht’s nimmer. Die einfache Frage, “wem es nützt“, entlarvt ihn auf den ersten Sitz. Wenn Sibirien grün wird, während andere Landstriche verdorren, kann nur einer für diese Katastrophe verantwortlich sein. Du böser Waldimir, was machst Du nur mit dem Klima hier?

Immerhin hat Putin in den USA den Trump an die Macht gehackt, um Amerika von innen zu zerstören. Man weiß zwar noch nicht wie genau er das machte, das spielt aber auch gar keine Rolle. Entscheidend ist einfach, dass Putin so böse Sachen macht. Damit ist endgültig und schlüssig nachgewiesen, dass die Klimakatastrophe von Menschenhand gemacht wurde. Von Putins Hand mit der Fackel. Eine genauere Kenntnis zur Umsetzung des Klimawandels durch Putin ist da entbehrlich, weil offensichtlich (B-Weis durch Augenschein). Also braucht uns nichts mehr hindern, ihn dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Es kommt ohnehin immer mehr in Mode, dass Angeklagte ihre Unschuld beweisen müssen. Es ist einfach zu aufwendig ihnen jeweils die Schuld nachzuweisen.

Das knüpft nahtlos an die guten alten Traditionen zur Hexenbereinigung an. Konnten die Hexen nicht zweifelsfrei ihre Unschuld beweisen, waren sie im Nu verbrannt oder ersäuft. Die Klima-Prediger könnten sich zur Durchsetzung ihrer neuen und lukrativen Religion sicher aus dem Mittelalter noch einige Handlungsanleitungen für den Umgang mit Klima-Ketzern abholen. Mal sehen wann die ersten Klimajünger nach Putins öffentlicher Verbrennung schreien, für seinen Frevel einfach ein grünes Sibirien auf Kosten der Restwelt zu machen.