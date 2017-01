Wahrheitsministerium ante portas auf Basis der EMRK

BRDigung: Immer heftiger wird aktuell darum gestritten, wer die Lufthoheit bezüglich der “richtigen Wahrheit” in Deutschland innehaben soll. Natürlich ist die Bestimmung dessen eine echte “Volksaufgabe” (leitet sich von “Volk aufgeben” ab). Bekanntlich haben wir derzeit nur ein einziges Volk und das ist Merkel. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Wahrheitsministerium endlich seine Arbeit aufnimmt. Um sich nicht peinlich berührt geben zu müssen, wird man es logischerweise nicht so nennen, wie es im Jahre 1948 der weitsichtige Romanautor Georg Orwell bereits tat.

Aber in letzter Konsequenz wird es genau das sein. Zurecht muss sich die Merkel-Junta mehr und mehr fürchten, dass auch ganz andere Wahrheiten ans Tageslicht kommen, außer den “regierungsamtlichen Falschmeldungen“, die natürlich per Gesetz schon Wahrheit sind. Unliebsame Wahrheiten werden im Mainstream (Truth-News) bereits seit geraumer mit dem Anglizismus “Fake-News” in die richtige Ecke manövriert. Freuen wir uns also auf die bereits in Planung befindliche neue Errungenschaft unserer Führung: Bundesregierung plant „Abwehrzentrum gegen Desinformation“ … [WSWS]. Wenigstens hat man noch ein deutsches Wort dafür gefunden. Natürlich ist der Begriff “Abwehrzentrum gegen Desinformation” ein wenig lang, weshalb sich im Volksmund “Wahrheitsministerium” viel schneller etablieren wird.

Ausweislich des zuvor verlinkten Berichts haben sich genügend Verantwortliche bereits Gedanken darüber gemacht, wie man der richtigen Wahrheit zum Sieg verhelfen möchte. Vornehmlich in dem man unkorrekte Wahrheiten vom Volk fernhält. Und wie sich das für angehende Diktaturen nun mal ziemt, kann man auch dafür passende Rechtsgrundlagen ausfindig machen. Der Einfachheit halber beziehen wir uns in diesem Text auf die folgende Norm: Art. 10 Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) … [Presserecht]. Um es noch weiter zu vereinfachen, zitieren wir sogleich den ersten Satz, der sich wunderbar liest und der vermuten lässt, dass man sich in Europa in einem geistigen Schlaraffenland befindet:

1. Jedermann hat Anspruch auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit der Meinung und die Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten oder Ideen ohne Eingriffe öffentlicher Behörden und ohne Rücksicht auf Landesgrenzen ein. Dieser Artikel schließt nicht aus, daß die Staaten Rundfunk, Lichtspiel- oder Fernsehunternehmen einem Genehmigungsverfahren unterwerfen.

Na, sind wir doch mal ehrlich, das geht runter wie Butter und freiheitlicher könnte man dergleichen kaum formulieren. Danach dürfte sogar der letzte Husten ungefiltert seine Meinung von sich geben. So stellt man sich gemeinhin das Ideal der Meinungsfreiheit vor. Gottlob haben wir aber noch einen zweiten Teil, der sehr viel interessanter ist und der unserer Merkel-Junta mehr Spielraum als erwartet lässt, ungesunde Volksmeinungen auf dem Meinungsbasar rasch auszuradieren:

2. Da die Ausübung dieser Freiheiten Pflichten und Verantwortung mit sich bringt, kann sie bestimmten, vom Gesetz vorgesehenen Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen unterworfen werden, wie sie vom Gesetz vorgeschrieben und in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen Sicherheit, der territorialen Unversehrtheit oder der öffentlichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der Ordnung und der Verbrechensverhütung, des Schutzes der Gesundheit und der Moral, des Schutzes des guten Rufes oder der Rechte anderer, um die Verbreitung von vertraulichen Nachrichten zu verhindern oder das Ansehen und die Unparteilichkeit der Rechtsprechung zu gewährleisten, unentbehrlich sind.

Es ist auf den ersten Blick schon zu erkennen. Die Ausübung der Meinungsfreiheit kommt jetzt mit ihren Pflichten und der Verantwortung um die Ecke. Dann kommen noch bestimmte Formvorschriften, sofern irgend ein Gesetz das vorsieht und auch andere Bedingungen, Einschränkungen und Strafandrohungen dürfen selbstverständlich nicht fehlen um der Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen. Das war auch unter Adolf schon so. Sie müssen nur vom Gesetz korrekt vorgeschrieben sein. Dann kommt noch die “nationale Sicherheit” hinzu, ein Steckenpferd, welches wir aus den USA bereits hinreichend kennen. Und wenn das nicht langt, muss noch die territoriale Unversehrtheit herhalten oder gar die öffentliche Sicherheit.

Auch die Aufrechterhaltung der Ordnung ist ein weites Feld. Noch interessanter wird es bei der Moral und der Gesundheit. Demnach wird die Regierung bestimmen was moralisch ist und was nicht. Die Gesundheit wird nicht bei der physischen enden. Künftig werden wir wieder über die geistige Gesundheit reden müssen und wie man dann gegebenenfalls politisch psychisch frustrierten Menschen mit der Psychiatrie weiterhelfen kann. Auch das wäre geschichtlich gesehen nur eine Wiederholung von Nazi-Deutschland und der DDR-Polit-Psychiatrie, aber genau so etwas lieben wir doch alle so sehr hier in Deutschland, oder?

Alles Dinge im übrigen, die der George Orwell klar vorhergesehen hat. Und wem ist dieser kleine Wink mit dem Zaunpfahl jetzt entgangen, wo über die Verbreitung von “vertraulichen Nachrichten” referiert wird? Richtig, damit ist künftig dann auf alle Fälle ausgeschlossen, dass solche Bösewichte und Nestbeschmutzer wie Julian Assange oder Edward Snowden jemals wieder ein Bein an die Erde bekommen. Die meisten Regierungsverbrechen und auch der Staatsterror sind nämlich vertraulich. Das ist in der Bananenrepublik Deutschland nicht anders als in den USA.