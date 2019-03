Gefängnisplanet Erde: Man muss die Feste einfach feiern wie sie fallen, vor allem aber, solange wir dazu überhaupt noch in der Lage sind. Spätestens wenn man uns die Erde unterm Hintern wegfetzt, ist Schluss mit lustig und allen Partys. Haben wir das Armageddon bislang nur den himmlischen Kräften zugetraut, kommen wir mehr und mehr dahin, uns dieses frohlockende Ereignis selbst besorgen zu können. Warum sollten also gute Atheisten auf den Weltuntergang verzichten müssen? Dank unserer Fähigkeiten und unseres Intellekts können wir uns das doch selbst besorgen?

Das ganze buchen wir heute mal unter dem Label Fortschritt. Die NASA forscht seit Jahren an der sogenannten Asteroiden-Abwehr und will dazu im kommenden Jahr einen ersten Feldversuch im All durchziehen. Etwas detailreicher und mit positiverer Konnotation wird das ganze an dieser Stelle beschrieben: Die Nasa versucht 2022, einen Asteroiden aus der Umlaufbahn zu werfen … [Business Insider]. Gerade wenn so ein Medium wie Business Insider darüber berichtet, müssen sofort alle Alarmglocken schrillen und es sind sofort intensive Recherchen anzustellen, wo da jetzt das „Geschäftsmodell“ verborgen ist. Selbiges Betriebsgeheimnis erschließt sich aus dem Artikel allein leider nicht. Hier eine kurze Animation des geplanten Coups.

Militärisch denken hilft weiter …

Wir wissen, dass alle guten Erfindungen des Menschen zunächst vom Militär geprüft werden müssen. Die checken, inwieweit selbige sich eignen unliebsame Menschen massenhaft umzubringen. Weiterer dringender Gesichtspunkt des Militärs sind die sogenannten „Costs per Kill“, die es zu senken gilt. Das ist quasi ein leidiges Dauerthema der Berufsmörder, die gehalten sind preisgünstig die Massen-Mensch-Massen zu vernichten, die der Gegner ihnen in den Weg stellen könnte. Gerade letztere Größe gilt immer noch als der ökonomische Meilenstein des Militärs. Der Traum ist es, die Menschheit mehr oder minder zum „Nulltarif“ ausrotten zu können. Damit dürfte sich dann jedes Militär stark fühlen, nicht nur das der USA. Wenn die hier beschriebene Mission der NASA gelingt, darf man davon ausgehen das Polen endgültig offen ist. Die Jubelfeiern des Militärs werden nicht mehr abreißen.

Wenn das, was zur Abwehr des Planten dient, ebenso seinen Dienst tut, wenn man diese blaue Murmel verschrotten möchte, ist ein wesentliches Ziel des Militärs bereits realisiert. Anders als bei den Atombomben, deren Herstellung unseren Planeten enorm mit radioaktivem Abfall belastet, kann man hier auf ganz natürliche Ressourcen zurückgreifen. Das Universum hat genügend große Trümmer anzubieten. In Größenordnungen, die die Erde recht umweltschonend und in einem Durchgang zerdeppern können. Ganz ohne zuvor unsere Lebensgrundlagen bereits irgendwie geschädigt zu haben. Das möchte auch verlockend für „Die Grünen“ sein, soweit sie in der Zukunft mit ihren Vernichtungs-Phantasien, á la „Deutschland verrecke“, mal über das Lokalstadium hinauskommen. Warum um Himmels Willen, sollte man nicht besonders kostengünstig die Ablenkung solcher Asteroiden in Richtung Erde eigens hierfür initiieren? Der Zweck heiligt beakanntlich die Mittel, wie bei allen anderen „guten Bomben“ auch.

Hilfsweise werden sich, wie in den billigsten Science-Fiction Romanen schon genug hirnkranke Bösewichte finden, die diese Methode auch gern zu Geld machen möchten. Spac-X oder andere private Weltraumpiraten dürften das Ereignis als auch das Ergebnis mit Spannung verfolgen. Sollte sich beispielsweise die weltweite CO2-Abgabe aufgrund neuerlicher Erkenntnisse nicht wie gewünscht monetarisieren lassen, kann man ja auch zu einer offenen Erpressung der Menschheit übergehen, indem man von ihr Lösegeld dafür abverlangt, eben keinen Riesenbrocken auf die Erde umzuleiten.

Immer diese Spinner …

Ja sicher, dass ist alles Utopie und kranke Phantasie, wie der außerordentliche Weltuntergang 2016, trotz des allerschönsten Programms. Bedauerlicherweise sind aus ganz anderen Utopien schon richtige üble Dinge hervorgegangen. Denken wir an die viel gepriesene friedliche Nutzung der Kernenergie. Wie viel Atombomben grinsen uns derweil weltweit offen ins Gesicht? Bei der Lasertechnik und in vielen anderen Bereichen ist das nicht viel besser. Sobald eine Erfindung oder Fähigkeit des Menschen auf seinen Nutzen hin zu prüfen ist, ist das Militär sofort zur Stelle. Zuerst wird recherchiert wie man damit seinen Mitmenschen schaden kann. Aus Sicht dieser Personengruppe liegt nur darin der eigentliche Segen menschlicher Fähigkeiten und Kreativität … möchte man meinen.

Ein realistischen Umdenken, Richtung Steigerung des Gemeinwohls der Menschheit ist da nahezu ausgeschlossen. Derlei Attribute gibt es nur dann zum Kauf, wenn es um offene Spendenaufrufe geht. Hier geht es um sehr viel mehr. Das kann man nicht einfach der Menschheit überlassen. Genau damit muss man sie ausplündern und auspressen. Genau wie dies bis heute mit den Atombomben und der Hochrüstung auch schon passiert. Natürlich lässt sich am Ende mit Asteroiden auch der Hunger bekämpfen, nur nicht so, wie die Hungrigen sich das möglicherweise vorstellen. Die endlos gierigen Menschen haben da so ihre eigene Vorstellung davon, sich vor Hunger und schlimmer Armut zu bewahren. Also dann, freuen wir uns auf die Ergebnisse der NASA und ihres Asteroiden-Ping-Pong nebst der ersten großen Lösegeldforderung in gar nicht so ferner Zukunft.