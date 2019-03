Greta 2.0 – alle Macht den Doofen

Die Verdummung unserer Kinder ist Programm. Millionen Deutsche können nicht richtig denken. Schäme Dich nicht, denn Du bist nicht alleine! Mein Enkel geht in die 2. Klasse. In der 1. und 2. Klasse gibt es keine Noten. Unsere Kinder dürfen ja nicht unnötigem Stress ausgesetzt sein. Schließlich kann das Kind durch die Konfrontation mit den ungenügenden Leistungen, dauerhafte Schäden davontragen. Was ist aber mit den Kindern, die für ihre guten Leistungen keine sichtbare Anerkennung mehr bekommen? Ist Leistung nicht mehr erwünscht? Haben wir uns etwa von der Leistungsgesellschaft verabschiedet?

Schon wird an neuen Veränderungen gebastelt. Die Schreibschrift soll abgeschafft werden! Kinder lernen bis zur 4. Klasse nur die Druckschrift. Am Ende der 4. Klasse muss erst verbindlich die Schreibschrift gelehrt werden, so die Vorgaben. Es gibt schon jetzt einen Flickenteppich von Bundesland zu Bundesland. Wozu aber noch Schreibschrift? Jeder hat ein Smartphone mit Tastatur und glotzt eh den ganzen Tag auf seinen „Screen“, Stichwort „Smombie“. Wissenschaftler warnen, denn Schreibschrift fördert das Denken im Zusammenhang. Schreiben ist ein Bewusstseinsprozess, der den Gedankenfluss fördert.

Auch auswendig lernen gilt inzwischen als antiquiert. Schauspieler sind also stupide Maschinen, die nicht mehr assoziieren, was ihnen die Rolle vorgibt. Besser, man muss sich nichts mehr merken in diesem Leben. So vergisst man schnell die Wahlversprechen der Politiker und die vielen unsinnigen Prognosen, mit denen man uns vor einer düsteren Zukunft gewarnt hat.

Mathematik und Deutsch sind im Abitur bald nicht mehr prüfungsrelevant. So zumindest eine weitere Idee, die derzeit ernsthaft in der Diskussion befindlich ist. Aber schon jetzt kann man sich in einzelnen Bundesländern an Mathe oder Deutsch vorbei mogeln. Wozu brauchen wir denn auch Deutsch? Wir sollten lieber Türkisch oder Arabisch lernen, damit wir auch morgen noch mit unseren Nachbarn kommunizieren können. Und wozu Mathematik, schließlich gibt es den Taschenrechner und der ist heutzutage in jedem Smartphone. Der Taschenrechner ersetzt das Kopfrechnen, so denkt niemand mehr über die Finanzjongleure nach.

Und jetzt auch noch Freitags schulfrei, Fridays for Future! Sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank Walter Steinmeier jubeln. Endlich gibt es einen Grund, einmal wöchentlich nicht in die Schule zu müssen. Unser neues Schulsystem ist dafür in Zukunft voll vegan und glutenfrei, halt Greta 2.0.