Menschheit braucht humanere Massenvernichtung

Tollhaus-Erde: Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Menschheit überwiegend der Meinung ist, ohne Mord, Totschlag und Massenvernichtung der menschlichen Konkurrenz nicht überleben zu können. Statt also den eigenen Geist auf Dysfunktion hin zu untersuchen, gilt es gemeinhin als erheblich sicherer und etablierter, doch besser Atombomben zu bauen. Ob nun mit oder ohne Sperrvertrag, Atombomben faszinieren nicht nur Despoten. Sogar zutiefst kranke Demokratien können von dieser abartigen Möglichkeit des Massenmordes nicht ablassen.

Für Deutschland ist der Massentod keineswegs bedeutungslos. Konnten wir sowas unter Adolf fast selbst vollenden, sind wir heute bezüglich dieser Thematik auf unsere besten Freunde angewiesen. Endlich kann der amerikanische Hund gegenüber dem bösen Russen-Bären zumindest heftigst mit dem deutschen Schwanz wedeln. Das ist großartig und so sind die Deutschen heute Nutznießer der sogenannten “nuklearen Teilhabe“. Letzteres Glück haben auch die Niederlande, Belgien, Italien und die Türkei mit ihren US-Leih-Atombomben, die sie nach Weisung der US-Freunde auf eigenes Risiko gegen den Feind schleudern dürfen. Das bedeutet konkret, Mitteleuropa wird halt als Erstschlagziel zuerst ausgelöscht. Wenn die “Großen” danach noch Lust verspüren, pusten auch sie sich noch gegenseitig das Licht aus.

Wenn sie aber das angerichtete Elend in Mitteleuropa so recht betrachten, werden sie sich den letzten Schritt vielleicht doch noch einmal reiflich überlegen und sich besser gegenseitig schonen. So kann Mitteleuropa, als potentielles Aschehäufchen, bereits heute pre-posthum ganz stolz auf seine friedensfördernde Leistung sein. Das ganze Elend, rund um die A-Bombe, kam jüngst bei der Verleihung des Friedensnobelpreises nochmals auf den Tisch. Hier ein großartiger Überblick über den grassierenden Wahnsinn: Pyrrhussieg oder Ermutigung? … [Rubikon]. Die Hauptlehre aus der vorstehenden Abhandlung ist die hohe Kunst der Vertragsaushöhlung bzw. deren geschickte Umgehung.

Die USA sind bislang die einzige Nation, die experimentell mehrere hunertausend Menschen mit Atombomben von diesem Planeten fegten. Eine militärische Notwendigkeit für Hiroschima und Nagasaki gab es nicht, aber einen erhöhten Wissensdurst bei unseren besten Freunden. Sie wollten zumindest einmal live miterleben wie gut und fix Atombomben Menschenleben auslöschen können. Seither wissen wir auch, sofern man nicht in den Genuss des atomaren Nullpunkts kommt (früher einmal Ground Zero genannt), wird es eine elende und langwierige Quälerei, bis man irgendwann total verstrahlt und verkrüppelt von diesem Planeten geht. Das gilt dann auch für den unbeteiligten Nachwuchs, der schon atomar verstrahlt und verkrüppelt das Licht dieser Welt erblicken darf. Hier sei nur am Rande an die so genannte DU-Munition (abgereichertes Uran in Geschossen) erinnert, was vergleichbare Erscheinungen verursacht.

Was also braucht die modernisierte Menschheit heute

Da ein Verzicht auf Massenvernichtungswaffen von vornherein ausscheidet, weil die Menschheit dauernd danach verlangt, wird nun jedem Leser einleuchten, dass es humanere Methoden für den Massentod braucht. Millionen von Menschen, wie früher, mühevoll mit der Keule zu erschlagen, ist zwar nebenwirkungsfrei aber hochgradig unwirtschaftlich. Die “Costs per Kill” Rate treibt jeden profitorientierten Kaufmann sofort Tränen in die Augen. Insoweit ist die Menschheit gut beraten jetzt die Köpfe intensiv zusammenzustecken. Eiligst gemeinsam neue Massenvernichtungsmethoden zu entwickeln, die den heutigen Bedürnissen gerecht werden.

Erstens müssen diese Methoden ökologisch vertretbar sein und deshalb anerkanntermaßen nebenwirkungsfrei bleiben. Auch die ökonomischen Gesichtspunkte sind nicht außer Acht zu lassen. Das muss erheblich preiswerter gehen, als das mit den bisherigen Atombomben heute möglich ist. Sind doch die Ziele hoch genug gesteckt. Tötungskosten von weniger als 10 $-Cent pro Mensch sind als realistisches Ziel ins Auge zu fassen. Mit Menschheitsvernichtungskosten von dann unterhalb einer Milliarde Dollar würde so ein Projekt sogar für private Milliardäre und Investoren interessant werden. Und sei es auch nur ein suizidaler Milliardär, der einfach nur alle seine lieben Mitmenschen mit auf seine Reise ins Nirwana nehmen möchte. Genau hier liegt die große Herausforderung für die Menschheit. Parallel dazu sucht sie gerade im Universum nach Intelligenz, weil auf dem Planeten Erde keine mehr zu finden ist.