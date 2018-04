Ist die Atomic Lady May doch lernfähig?

E-Skala†ion: Die Situation ist anhaltend giftig. Am meisten Gift und Galle spuckt derweil Donald Trump nebst seinem aktuellen Eskalationsberater, John Bolton. Inzwischen hat er seinen Twitter-Account so arg aufgerüstet, dass er allein damit schon die Welt vernichten kann … zumindest in seiner bescheidenen Vorstellungswelt. Aber auch le petit EmmaNull Macron, der unentwegt über die Seine hüpft, möchte gerne einmal ganz groß mit Bomben rauskommen. Nur Theresa May hält sich derzeit beim Gift spritzen in diesem Trio mehr als auffällig zurück, trotz ihrer Bereitschaft auch als erste Atombomben zu werfen. Sollte sie tatsächlich in Salisbury den Umgang mit Giftstoffen gerade ganz neu erlernt haben? Soweit sich das bewahrheitet, ist es definitiv die frohe Kunde des Tages.

Aktuell geht es darum, die Schar der Willigen für eine anspruchsvolle Bombenrunde in Syrien zu sammeln. Es gibt genügend Altbestände an selbstfliegenden „Riesenböllern„, die im Falle ihrer Nichtverwendung zuhause teuer entsorgt werden müssten. Da ist es geradezu ideal, wenn sich Baschar al-Assad mit seinem Land als Entsorgungsplatz dafür anbietet. Alles deutet darauf hin, dass sich ein überaus mächtiges Feuerwerk anbahnt, zumal die Russen unmissverständlich angekündigt haben, unter allen Umständen und mit allen Mitteln mitspielen zu wollen. Kann man hier nachlesen: Bei US-Angriff in Syrien: Russland wird Raketen abfangen und Feuerquellen attackieren … [Sputnik]. Eine Ausdehnung der Feuerlichkeiten bis aufs Mittelmeer, so richtig mit Schiffe versenken und allem Pi Pa Po, ist somit nicht ausgeschlossen. Alle anderen Weiterungen, einschließlich der Verlagerung der Festspiele nach Europa, natürlich auch nicht.

Deshalb passen Theresa Mays Bedenklichkeiten so gar nicht zu der aufkommenden Bombenstimmung. Noch weniger passt diese Meldung ins Bild der hiesigen Presse: „London braucht Beweise“: May lehnt Militärschlag gegen Syrien ab – Times … [Sputnik]. Unsere Presstituierten geben sich bislang noch recht wortkarg zu dem Vorgang. Wobei dieser Feindsender, der sich auf die Times bezieht, unter den Feindsendern nicht der einzige ist. Auch RT-Deutsch hat das berichtet. Womöglich werden inzwischen sämtliche Strippen gezogen, um die britische Primeuse doch noch mit ins völkerrechtswidrige Angriffsboot zerren zu können.

Weltkrieg ohne Deutschland?

Wäre es nicht wunderschön, wenn man sich in der erprobten Konstellation, England, Frankreich und USA auf den russischen Bären werfen könnte? Traditionell fehlt natürlich Deutschland, denn ein Dritter Weltkrieg ohne Deutschland geht nicht. Das geht allein schon wegen der gewerblichen Schutzrechte nicht, Weltkrieg® ist und bleibt ein deutsches Markenzeichen. Blöd nur, wenn man sich das jedes Mal von außen aufzwingen lassen muss. Sofern Angela Merkel zu ihren markigen Worten steht, könnte sie Theresa May bei den anstehenden Syrien-Feuerlichkeiten durch die Bundeswehr vertreten lassen. Nachdem inzwischen auch die Umstandsuniformen für die schwangeren Soldatinnen eingetroffen sind, sollte die Bundeswehr für jedweden Einsatz gerüstet sein. Ob man die Kindertagesstätten, für den familiengerechten Krieg, in der Nähe des Kriegsschauplatzes, noch bis Kriegsbeginn fertig gestellt bekommt, ist keineswegs gewiss.

Das Ende der Lernfähigkeit

Nennen wir dieses feierliche Bekenntnis aus London, nebst dem unerhörten Ruf nach Beweisen, einfach mal „May-Day“. Unbestritten hat das einen friedenssichernden Charakter. Denn im Gegensatz zu den USA haben die Russen bei ihrem Kriegsmaterial offenbar nicht einen so hohen Entsorgungsdruck. Das Material scheint alles neueren Datums zu sein. Sollte Theresa May diese Linie durchhalten und weiterhin Beweise für den Einsatz von Giftgas in Syrien verlangen, gebührte ihr dafür allen Ernstes einiger Respekt. Vermutlich wird sie es nicht durchhalten, weil sie von genügend wohlmeinenden Kriegstreibern umgeben ist: Blair wirbt für Krieg: „Premierministerin braucht für Syrien keine parlamentarische Zustimmung“ … [RT-Deutsch]. Die werden sie schon zu jeder Zeit daran erinnern, was ihre Funktion in diesem Spiel ist. Dann war es das leider mit der Lernfähigkeit und alle üben sich weiter im Leiden, weil, das mehr Umsatz macht.