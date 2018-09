Hans-Georg Maaßen erhält Bundesverdienstkreuz

+++EIMELDUNG+++ BRDigung: Ist es nicht wundervoll, einmal live Zeuge eines totalen Staatsversagens werden zu dürfen? Wenn sich Propaganda und Glaubwürdigkeit der Führerin paaren und dies in der Entlassung von kritischem Spitzenpersonal gipfelt? In diesem Fall erwischte es Hans-Georg Maaßen, bis vor kurzem noch Präsident des Verfassungsschutzes. Nun bekommt er das Bundesverdienstkreuz … allerdings erst nach dem Ende des Merkel-Regimes. Das kann also noch ein wenig dauern, denn die eigentliche Machtergreifung scheint sich gerade erst zu vollziehen. Aber das Bundesverdienstkreuz kann man ja auch posthum erlangen und Steinmeier, dieser rote Lump, muss auch noch erst weg, damit es mit dem Kreuz was werden kann.

Gibt es eigentlich noch mehr Leute, denen Parallelen bei der Demontage des Rechtsstaates auffallen? Das sind ja Zustände wie bei Adolf, möchte man meinen. Die Staatsräson ist insbesondere in Diktaturen unerbittlich, das ist gemeinhin nichts neues. Da fragt man sich, warum Wahlen in Syrien als undemokratisch gegeißelt werden, wenn hier teilweise dasselbe abgeht und am Ende immer nur Merkel rauskommt. Es darf also gewählt werden was das Herz begehrt, das war schon in der fortschrittlichen DDR so. Inzwischen gibt es in Deutschland wieder, nach fast 30 Jahren Abwesenheit, sowas wie eine Einheitspartei. Wer hätte das gedacht … und dazu mit gelerntem DDR Spitzenpersonal in der obersten Führungsetage.

Notfalls muss man eben nachhelfen

Einzig die Gewalt fehlt noch, um die verbliebene Opposition, wenn sie es nicht von alleine einsieht, zum Schweigen zu bringen. Erste zag- wie pöbelhafte Ansätze dazu zeigen sich ja bereits im Bundestag. Dazu muss man sich nur mal die Ausfälle des SPD Personals antun, speziell Martin Schulz und Johannes Kahrs. In Verbindung mit der „Merkeljugend“ sollte es kaum eine Hürde darstellen, soviel Gewalt auf die Straße zu bringen, dass dann am Ende der Polizeistaat ausgerufen werden kann. Übrigens, die Merkeljugend (Antifa-Zeckenbiss) lieferte den umstrittenen Streifen, über den Maaßen nun nach oben stolpern musste. Insoweit ist Merkels „Durchgreifen“ auch ein selbstgerechtes Retten ihrer Nachwuchsorganisation.

Maaßen erster echter Widerstandskämpfer gegen Merkel

Mit dem heutigen Tage fiel er, leicht angeschlagen und verbeult, eine Etage nach oben. Mal sehen ob er dort die Schnauze halten kann? Immerhin kommt er durch den Posten als Staatssekretär wohl in eine höhere Besoldungsgruppe. Ob das als Schweigegeld ausreicht? Für gewöhnlich schon. Wollen wir mal hoffen, dass das nicht Schule macht. Nicht dass sich die Merkel-Nörgler auf diese haarsträubende Art und Weise ihren Ekel vergolden lassen.

Die durch Maaßen entstandene Krise war besonders groß, weil die SPD die Entlassung Maaßens forderte und nicht Merkel. Das will was heißen. Demnach funktioniert die Arbeitsteilung zwischen SPD und CDU besser als offiziell verlautbart wird. Die SPD traute ihm nicht mehr zu, die Demokratie energisch genug gegen rechte Attacken zu schützen. Nun, das ist die halbe Wahrheit, denn bislang hat Maaßen den Staat ja auch erfolgreich gegen linke Attacken geschützt. Die Aktion über die er stolperte war eine der Antifa, wie weiter oben bereits erwähnt. Und auf die kann sich auch die SPD ganz gut verlassen. CSU-Chef Seehofer sprach ihm öffentlich sein Vertrauen aus, was jetzt offensichtlich erst einmal zum Fall in höchste Höhen führte. Nun, wenn sich die Bürger schon nicht auf Seehofer verlassen kann, so jedoch dass hochrangige Personal. Wer weiß wann es dem Chef nochmal den Arsch retten muss?

Das Ende des Merkel-Regimes fulminant verfehlt

Hätten Seehofer, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Chefin Andrea Nahles sich nicht geeinigt, wäre ein Koalitionsbruch denkbar gewesen. Schade, denn dann hätte der böse Spuk bereits heute ein Ende finden können. Aber offensichtlich mochte man die neue Einheitspartei Deutschlands jetzt noch nicht gefährden, da ja auch Linke, Grüne und FDP gegen Maaßen mit von der Partie waren, kann man zutreffend von einem sicheren Bündnis gegen Deutschland ausgehen. Soviel Einigkeit in der Politik kennt man tatsächlich nur von der Einheitspartei.

Aber vielleicht haben sich ja auch besagte Parteien einhergehend darauf verständigt die einzig verbliebene Opposition jetzt vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen, während die Merkel-Jugend deren Nester ausräuchert. Wie dem auch sei. In der aktuellen Geschichtsschreibung musste sich Maaßen jetzt dem „Fall nach oben“ beugen, aber für seine initiale Unbeugsamkeit gebührt ihm langfristig schon das Bundesverdienstkreuz und sei es nur wegen der Vorbildfunktion, für die mittleren und höheren Chargen im öffentlichen Dienst, ab und an doch noch mal das Maul aufzumachen, bevor Mutti alles platt gesessen hat.