Gottes Geldgeilheit treibt Gottlosigkeit in die Höhe

Glauboli: Wer meint, „den Glauben“ gäbe es lediglich in dem Menschen verträglichen homöopathischen Dosen, der irrt gewaltig. Bei der Kirche gibt es noch sehr viel mehr „Nichts“ für erheblich mehr Geld. Grund genug sich einmal ernsthaft mit Gottes Geldgeilheit auseinanderzusetzen. Zumal es auch Regionen auf diesem Planeten gibt, bei denen derselbe Glaube, an denselben Gott erheblich preisgünstiger zu haben ist. In noch anderen Regionen kann man schnell mal mit dem Leben für seinen Glauben bezahlen. Wobei der Gott immer noch derselbe ist. Was für ein böser Schabernack und vor allem, was für ein armer, kranker, perverser und gestörter Gott muss jetzt dahinterstehen.

Die unterschiedliche Auspreisung eines Produktes, je nach Regionen, gibt es also bereits seit Apple (und der Schlange im Paradies). Mithin ist beim göttlichen Vermarktungskonzept schon sehr viel länger der regionale Kaufkraftbezug etabliert. Da wäre auch noch die unrühmliche Sache mit der Osterweiterung. Dank der von Gott im Jahre des Herrn 2005 gesendeten Angela-Merkel-Plage, schreitet selbst in dieser Gegend die Verelendung der Bevölkerung nach göttlichem Ratschluss voran. Offenbar ging es Gott nicht schnell genug mit dem „läuternden Elend“ in Deutschland. Jetzt kommen immer mehr Menschen in Gewissensnot. Ein Großteil von ihnen kann sich „den Gott“ einfach nicht mehr leisten.

Irgendwie gebricht es den Menschen an der nötigen Erfahrung, dass man von geistiger Nahrung auch physisch satt werden kann. Selbst wenn Jesus alsbald wiederkehrte, dürfte es mit seinen Wundertaten nicht mehr weit her sein. Dazu müsste er wenigstens schon mal einen Tropfen Wasser haben (der nicht bei Nestlé ist), um ihn in Wein verwandeln zu können. Oder auch einen Krümel Brot bräuchte er, um es dementsprechend endlos mehren zu können. Wenn rein gar nichts mehr da ist, geht also auch mit Jesus Wunderkräften rein gar nichts mehr.

Inwieweit da noch ein himmlischer Disput zwischen Jesus und seinem Alten auszutragen ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Die Sachverhalte sprechen jedoch für einen offenen Konflikt mit seinem Erzeuger. Im Gegensatz zu seinem Junior, der locker als frommes Lamm durchgehen kann, ist der Alte wohl immer noch der üble Haudegen von früher. Wie heißt es doch: „An den Früchten werdet ihr sie erkennen„. Das gilt natürlich auch für die Stellvertreter Gottes auf Erden, da weiß man sehr schnell wer der Herr ist.

Das alles führt jetzt vermehrt zu Kirchenaustritten, wie wir hier in Erfahrung bringen: Umfrageergebnis … [Kirchenaustritt]. Die ergänzende Grafik, von derselben Seite, veranschaulicht darüber hinaus die Gründe für die jeweiligen Kirchenaustritte. Vordringlich, bei fast der Hälfte aller Fälle, ist der elende Mammon, in Form der Kirchensteuer, das ausschlaggebende Argument. Die Unzufriedenheit mit der Kirche hingegen landet bereits deutlich abgeschlagen bei knapp über 30 Prozent.

Selbstredend gibt es beim Anblick von Angela Merkel Grund genug vom Glauben abzufallen! Das sind aber nur rund 7 Prozent, die sich derart von ihr erschrecken lassen. Besonders bemerkenswert ist die Gruppe (mit nur 2 Prozent), die glaubt einen anderen Gott gefunden zu haben. Die letzten beiden Gruppen sind für Gott natürlich kein ernsthaftes Problem. Schließlich werden in anderen Regionen diese Gestalten kurzerhand enthauptet oder anderweitig zu Tode gebracht. Und schon ist damit die Welt wieder in ihrer göttlichen Ordnung. In Deutschland haben wir noch ein paar Jahre gut zu tun, damit diese Form der Problemlösung, bei Abtrünnigen, auch hier wieder in der Form praktiziert werden kann. Vor einigen Jahrhunderten ging das schon mal. Verfügte der Vatikan bereits heute über eine vergleichbare Reputation, wie die Scheinkonkurrenz vom Islam, würden die Einnahmen garantiert um einiges üppiger sprudeln.

Alles in allem eine ziemlich bedenkliche Tendenz, denn so geht der vatikanische Konzernumsatz mächtig in die Knie. Dabei hat sich Gott im Jahre 1933 noch die Mühe gemacht (über seinen Prokuristen) mit Adolf Hitler einen Pakt zu schließen. Den Adolf hat er inzwischen in die Wüste geschickt, das Geld sprudelt allerdings noch immer in Form der Kirchensteuer. Und vertragsbrüchig ist der alte Zausel darüber hinaus wohl auch noch. Was will ein allmächtiger Gott den Menschen nehmen, was er sich nicht selber erschaffen könnte? Hier kommen wir abermals bei der göttlichen Perversion raus. Die größere Freude scheint darin zu bestehen, die Menschlein ordentlich zu knechten und sie in ihren Qualen vergehen zu sehen.

Was will uns das alles bedeuten

Die Interpretationsmöglichkeiten dieser Geschichte sind stark begrenzt. Ganz offensichtlich ist, dass sich Gott-Junior, der Jesus, mit seinen erheblich weniger profitorientierten Ansichten in dem Konzern einfach nicht durchsetzen konnte. Allem Anschein nach gilt er sogar in der Konzernführung nicht mehr als ein „Hampelus„, eben ein nützlicher Idiot für den goldenen Zweck. Der Vorstandssessel ist immer noch anderweitig besetzt. Demzufolge hat der alte Rache-Gott, wie wir ihn aus dem Alten Testament, der Tora und dem Koran kennen, die Führung des Konzerns noch nicht abgegeben. Oder aber der seinerzeit von Jesus verkündete „Liebende Gott“ ist noch immer mit seinem Mittagsnickerchen befasst.

Fest steht definitiv, dass man Jesus bis heute nicht zu einer weiteren Tempelreinigung vorgelassen hat, was immer uns dies zu bedeuten hat. Zumindest scheut man wohl die Verwüstung in Mammons heiligen Hallen. Derweil könnte sich Satan ein wenig in der Konzernführung verdingt haben. Für letztere These spricht, dass Mammon nicht nur im Vatikan das Zepter in der Hand hält. Die Verbindung von Glauben und der Abschöpfung von Kaufkraft zur Erhöhung der Leiden des Pöbels hat doch zugegebenermaßen irgendetwas teuflisches an sich, oder?

Die Verwirrung um die Akteure

Bei Lichte betrachtet macht es tatsächlich erheblich mehr Sinn, wenn sich jeder für sich allein auf die Suche nach der Quelle macht. Jesus sagt man nach, das er, abweichend vom Konzern, auch allzeit unentgeltlich ein offenes Ohr für aufrichtig Suchende hat. Der Vatikan mit seinen vielen Irrlichtern, Ablenkungen und seiner Geldgeilheit, die wir zwangsläufig dessen Dienstherrn zurechnen müssen, ist da wenig zielführend. Den Menschen Seelenheil verkaufen zu wollen grenzt an Betrug, wenngleich das eine sehr lange Tradition hat. Aber genau solches Verhalten darf man vornehmlich dem Gott mit dem Klumpfuß und den Hörnern zutrauen. Na, dann wollen wir doch mal sehen wann der Alte endlich wieder aus seinem Mittagsnickerchen erwacht und den Satan endlich zum Teufel jagt. Bis dahin kann man aber getrost auf die Entrichtung der Kirchensteuer verzichten, es sei denn, man glaubt ernsthaft an die Geldgeilheit Gottes.