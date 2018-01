Muss sich Deutschland an Gewalt im Iran beteiligen?

USrael: Würde irgendjemand zur Gewalt und Bewaffnung eines Aufstandes gegen Israel aufrufen, so ist es nach hiesiger und nicht nur von Angela Merkel verkündeter Staatsräson, unsere Pflicht und Schuldigkeit, sich solchen Aktivitäten in den Weg zu werfen. Das sollte eigentlich für alle Ambitionen dieser Art gelten. Dabei möchte es dahingestellt bleiben, ob Dritte nun in Israel lebende Palästinenser bewaffnen wollten oder externe Kräfte, die ebenfalls das Ziel verfolgten, Israel zu zerstören. So weit, so gut! Die Frage, die im Raum stehen bleibt, ist die nach der Doppelmoral.

Kaum ein anderer Staat geht so offen feindselig mit seinen vermeintlichen Kontrahenten um wie Israel. Ohne Respekt vor Völker- und Menschenrecht oder anderen Gesetzen, wird da hinderliches Leben einfach ausradiert, Punkt. Natürlich stets ohne Konsequenzen! Mit den USA als Garantiemacht im Rücken, die es ähnlich brutal treiben, lässt es sich gut leben und noch besser andernorts sterben. In diesen Kanon gehören nicht nur die israelischen Präventivtötungen in aller Welt. Und wenn sich Israel nun aufschwingt, in verbrecherischer Art und Weise andere Völker zu destabilisieren, ist es dann unsere Pflicht und Schuldigkeit dabei mitzuziehen? Nun, wir liefern U-Boote zur nuklearen Bestückung an Israel. Somit sind wir bereits Teil israelischen Vernichtungsphantasien gegenüber anderen Völkern. Immer wieder grinst uns dabei die Doppelmoral an, aber wen soll das noch interessieren?

Wenn wir die Augen recht fest zudrücken, was wir zweifelsfrei sehr gut können, müssen wir uns das Elend nicht mit ansehen. Wir können es, wie immer, ganz kommod ausblenden. Und um den Freunden Israels bereits die richtige Keule in die Hand zu drücken, sei vorweg erwähnt, dass sowas natürlich nie Meinung eines offiziellen Israel ist. Das sind stets nur die Ansichten Einzelner. Meistens zwar wichtige und angesehene Persönlichkeiten, aber eben Privatmeinungen. Wenn es am Ende, oh Wunder, auch noch so praktiziert wird, dann ist es reine Zufälligkeit. Die Übereinstimmung der Ereignisse hat mit den hier veröffentlichen Forderungen selten etwas zu tun.

So forderte jüngst das renommierte Mitglied des BESA, der prominente israelische Politologie-Professor Hillel Frisch, ein Israeli, dass die USA die Protestierenden im Iran mit Waffen versorgen sollten. Die Forderung ist somit implizit auch an Deutschland gerichtet. Und damit die ganze offene Revolte im Iran effektiv durchgezogen werden kann, sollten Sie auch die Ausbildung an den Waffen gewährleisten. An dieser Stelle wird das in Deutsch zusammengefasst: Waffen aus den USA für die Protestierenden im Iran … [Infosperber]. Wer eine Vorliebe für das englische Original hat, der kann sich an dieser Stelle bedienen: The US Should Arm Iranian Protesters … [BESA Center]. “The Begin Sadat Center for Strategic Studies” (BESA) ist logischerweise eine nennenswerte wie ehrenwerte Einflussquelle, was die israelische Realpolitik anbelangt.

Das Erfolgsmodel “Regime Change”

Wir kennen das Modell “Regime Change” inzwischen sehr gut. Das wurde bereits vielfach erfolgreich praktiziert. Die namhaftesten und erfolgreichsten Ergebnisse solchen Handelns aus der jüngeren Vergangenheit nennen sich: Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien. Dort lassen sich bis heute die so angezettelten Wohltaten gut nachvollziehen. Ganz entscheidend dabei ist, dass man solche Vorgänge emotionslos be†rach†e†. Es wäre unnötig belastend, darauf zu schauen, was dort mit den Menschen passiert. Das ist im Sinne “eigener Interessen” auch völlig belanglos. Halt nur schade für die Menschen, die gerade im falschen Moment an der falschen Stelle im Weg stehen. Sie sind dann der Kollateralschaden, wenn sich Frieden, Freiheit und Demokratie nach US-Norm mit Gewalt den Weg bahnen.

Was derzeit noch die Privatmeinung eines einzelnen, eloquenten Professors des BESA-Centers ist, kann eingedenk der knappen Zeitfenster morgen bereits Wirklichkeit werden. Dann ist es doch nur konsequent, wenn wir im Sinne unserer inniglichen Freundschaft zu Israel, uns dem ordinären Verbrechertum anschlössen. Uns quasi entgegen dem Völker- und Menschenrecht an der Erweckung des hier postulierten Ansinnens aktiv beteiligten (Negativerklärung: Dieser Beitrag wurde nicht von Heckler & Koch gesponsert). Wir können unschwer erkennen, das hier noch eine ganze Menge UN-Recht auf uns und unsere Durchsetzungsfreude lauert. Das dürfen wir gemeinsam mit unseren besten Freunden aus Israel und den USA zum Leben erwecken. Immer in dem garantierten Wissen: “Wir sind die Guten“. Bestimmt möchte uns der hier erwähnte Professor Hillel Frisch jetzt freudig erregt nachsagen: „Moral ist etwas für Weicheier … aber nichts für Israelis“!