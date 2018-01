Rückkehr der Briten in die EU nach Merkel-Aus

Brexitanien: Wir wissen, dass außer Deutschland, viele Nationen eine mehrfache Gelegenheit bekommen sich zur EU zu bekennen. Für gewöhnlich werden in diesen Ländern so lange Volksabstimmungen zu einem Sachverhalt abgehalten, bis das Ergebnis hinreichend EU-konform ist. Danach sind derlei heikle Themen zumeist auch dort nicht mehr volksabstimmungfähig. Die letzte unliebsame Durchfallerscheinung auf EU-Ebene war der BREXIT. Wie sich nunmehr herausstellte gab es dafür offenbar eine deutsche Ursache namens: Merkel!

Jetzt besteht das Problem ursächlich darin, dass die Briten Angela Merkel nicht abwählen konnten. Dass ist ausgesprochen schlecht und hinderlich für eine EU mit Großbritannien. Hier wird das un s bislang unbekannte britische Dilemma näher analysiert: BBC-Moderator: “Viele sagten: Merkel ist der Grund, warum wir aus der EU rauswollen“ … [Huffington Post]. So stimmte man zwangsläufig auf der Insel für die Trennung von der EU. In Ermangelung der eigenen Merkel-Beseitigungsfähigkeit war der BREXIT somit schlicht alternativlos. Wer sollte das besser verstehen als ausgerechnet die Deutschen?

Wie wir erst im September 2017 schmerzlich erfahren mussten, bringen es nicht einmal die Deutschen selbst fertig das Murksel abzuwählen. Trotz der großen Verluste für die Große Koalition (satte 14 Prozent minus) klammert sich Merkel wie eine üble Zecke an die letzten erreichbaren Krampfadern Deutschlands, sprich eine GroKo von SPD’s Gnaden. Daraus können wir messerscharf schließen, dass eine nächste Volksabstimmung zwecks Rückkehr Großbritanniens in die EU, frühestens nach Merkels endgültigem Abgang stattfinden kann. Das ist übrigens eine ernsthafte Überlegung, der besonders die EU-vernarrten Sozialdemokraten mal etwas intensiver nachspüren sollten.

Globale Altlasten

Bei genauerem hinsehen stellen wir fest, dass Angela Merkel sicher nicht die einzige globale Altlast von fürchterlichem Ausmaß ist, die der Menschheit das Leben verdrießen. Nicht jede Nation kann sich solche Hausdrachen leisten. Gemeinsam mit ihrer kollegialen Bestie, Christine Lagarde, einer ähnlich dramatischen Plage der gesamten Menschheit, wird es für einen Fortbestand der Humanität immer enger. Darauf hätten allerdings auch vor dem BREXIT-Votum schon britische Psychologen kommen können. Dass genau diese Faktoren seitens der ängstlichen Wahlschafe nennenswert gegen den Verbleib in der EU sprechen. Im Gegensatz zu Angela Merkel ist Christine Lagarde allerdings immer noch weit genug weg für die Briten.

Offenbar hat das britische Verlangen nach deutschen Dominas in den letzten Jahren merkelig nachgelassen. Das Ergebnis spiegelte sich postwendend im BREXIT-Votum wider. Folgt man nun der Logik, könnten die innenpolitischen Ereignisse der nächsten Monate in Deutschland große Auswirkung auf Großbritannien haben. Wir rechnen daher nach dem verlässlichen Ende der Merkel mit einer erneuten Volksabstimmung der Briten zum Verbleib innerhalb der EU. Sollte eine entsprechende Volksabstimmung zustandekommen, kann man heute bereits als gewiss annehmen, dass die Briten in die EU zurückkehren. Für den Fall, dass Merkel hier überlebt und die Welt weiterhin in Schach hält, stellt sich ernsthaft die Frage, welche Nation, außer Deutschland, mit der Begründung “Merkel” als nächstes der EU den Rücken kehrt.