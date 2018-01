Geklärt: Nestlé für Klimawandel verantwortlich

Kalif-Ornien: Das Gezeter und Gezerre bezüglich der Klimaerwärmung ist groß. Die hat man wegen der Ungewissheit ihrer Verlaufsrichtung vorsorglich in Klimawandel umgetauft. Und genau der scheint endgültig seinen Verursacher gefunden zu haben. Über Jahrzehnte hinweg wurden Ammenmärchen verbreitet, wonach die Sonne bedeutenden Einfluss auf das Klima des Planeten Erde haben solle. Heute sind wir, dank einer ausgeklügelten Propaganda, mit unseren Erkenntnissen zu der Thematik und den wirkungsvollsten Gegenmaßnahmen beträchtlich fortgeschritten.

Die wichtigste Gegenmaßnahme ist zunächst einmal der Handel von CO2 Zertifikaten. Damit ist dem Klimawandel, nach Auskunft vieler beteiligter Banken, schon ein beträchtliches Maß seines Schreckens genommen. Das zentrale Element dabei, wie in jeder plausiblen Religion, ist der Glaube an die Wirksamkeit. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass diese Religionsgruppe, neben dem Islam, den weltweit größten Zulauf zu verzeichnen hat. Diese ersten erfolgreichen Gegenmaßnahmen dürfen uns nicht davon abhalten, weiter zu forschen, was bei der Vermarktung der Ressourcen dieses Planeten noch klimaschonend oder klimaschädlich hinzuzurechnen ist.

Wie es aktuell aussieht, können wir neben den vielen armen “Wasser-Schluckern” dieses Planeten endlich einmal einen veritablen Konzern zur Rechenschaft ziehen. Auch wenn der Zusammenhang im ersten Moment nicht so sehr ins Auge sticht, sollten wir die Gelegenheit nicht auslassen den Nestlé-Konzern für seine Machenschaften ordentlich zur Kasse zur bitten. Wie es aussieht ist ganz Kalifornien vor Gram über diese maßlose Geschichte zumindest geistig schon völlig verdorrt: Kalifornien reagiert auf Nestlés Wasserraub: Milliarden Liter illegal abgepumpt, Kalifornien vertrocknet! (Videos) … [Die Unbestechlichen]. Es ist besonders wichtig, gerade jetzt einen potenten Verursacher zu finden, damit der Umwelt-Rubel weiter rollen kann.

Aus US-amerikanischer Sicht und dem dort von Trump wiederbelebten Credo: “Me First“, ist es ein Segen, dass es sich dabei um einen Schweizer Konzern handelt. Da weiß man, dass solvente Banken im Hintergrund stehen. Das bürgt für eine gute Kompensation der Umweltschäden in barer Münze aus einer exterritorialen Volkswirtschaft. Das ist ein lohnendes Geschäft. Selbstverständlich ist dieser Wasserraub überhaupt nicht schön, wenngleich die dahinter stehende Philosophie völlig normal und akkreditiert ist. Genau dafür muss Nestlé dann finanziell richtig an der Lebensader gepackt werden. Jede Milliarde Schweizer Franken, die so aus dem Konzern “herausgesprudelt” werden kann, wird den Klimawandel dieses Planeten auf wundersame und positive Weise abmildern. Wie das genau geht, ist natürlich ein Betriebsgeheimnis, analog zum Erlösungswerk der Kirchen, die das ebenfalls nach gut gefülltem Klingelbeutel leichthändig vollbringen.

Gott sei Dank ist der Klimawandel von Menschen gemacht

Generell ist dabei zu beachten, dass das Überleben der Konzerne die höchste Priorität hat. Ohne Konzerne können Menschen nicht (über)leben. Und wenn es einen Gott gäbe, der das alles zu verantworten hätte, würden ja die Menschen reihenweise vom Glauben abfallen. Insoweit wird alles nichts daran ändern, dass Wasser ein Konzernrecht bzw. Konzerneigentum bleiben muss. Die Überlassung des Wassers an alle Menschen wäre eine maßlose Verschwendung. Angesichts der knappen Ressourcen und nach Aussagen des Nestlé Konzernchefs, können wir uns das aber nicht mehr leisten. Mit dieser Meinung steht er beileibe nicht alleine da. Der überwiegende Teil der “1-Prozent Elite” dieses Planeten, dass sind die, die im Geld ersaufen, vertritt denselben Standpunkt.

Aber für die breite Masse dürfte es nunmehr ein beruhigender Umstand sein, endgültig zu wissen, dass der Klimawandel eben nicht gottgewollt ist. Das es sich dabei lediglich um ein Abfallprodukt der endgültigen Verwertung dieses Planeten handelt, muss man ja nicht jedem auf die Nase binden. Soweit also die Erde nachhaltig und energieeffizient zu verheizen ist, ist das alles hinnehmbar, solange der Profit stimmt. Die Mindestanforderung ist, das die Aktion dass Säckel von einigen wenigen noch richtig zu füllen vermag. Das erst bringt die positive, sprudelnde Lebensenergie in unser Leben, die wir so dringend benötigten, wenn mwir den Rest des Planeten so richtig vera®schen möchten. Lokale Umweltkatastrophen, der Plastikmüll in den Weltmeeren und die radioaktive Verseuchung der Erde haben dagegen einfach kein Marktpotential. Gut das es den Klimawandel gibt!