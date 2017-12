Linksextreme unterstützen Import-Antisemitismus

BRDigung: Deutschland ist schon irgendwie lustig. Ohne aufrechten Antisemitismus, also einer ausgewachsenen Judenfeindlichkeit, ist es eigentlich gar nicht vorstellbar, zumindest in der Theorie. Im weltweiten Verständnis ist das derart manifestiert, dass jede andere Aussage zu Deutschland unglaubwürdig erscheinen muss. Antisemitismus ist quasi ein unauslöschliches Markenzeichen dieser Bananenrepublik, wie es die “Made in Deutschland” nach dem zweiten Weltkrieg wurde. Wer anderes behauptet, will nur etwas beschönigen oder gar schlimmeres verbergen. Von der Erbschuld bis in die Xte Generation, hin zu den unverwegenen Neon-Azis ist alles drin. Gerade letztere Gruppe ist stark dezimiert und derzeit zutiefst unmotiviert, sodass sie dringend der Verstärkung bedarf.

Dank Angela Merkels UN-konformer Neuansiedlungspollitik ist wieder ausreichend militante Verstärkung für diesen Fachbereich im Lande. Das ist nicht unbedingt immer schön, aber im Rahmen der bei uns verbriefen Gastfreundschaft scheinen auch die absehbaren Exzesse den Gesetzen der Toleranz zu unterliegen. Dagegen haben wohl auch die Linksextremisten nichts einzuwenden. Sofern es also importierte Antisemiten sind, kann man die nicht einfach für ihr Verhalten kritisieren. Schließlich ist Antisemitismus in ihrer originären Heimat (aus der sie fliehen mussten) überliefertes Brauchtum. Und “auf die Fresse“, gibt es außer bei Andrea Nahles sonst nur für “biodeutsche Neonazis“. Das wiederum ist hiesiges Brauchtum bei den Linken und deshalb auch nicht kritikfähig.

Für den friedliebenden und beschlafmützten Durchschnittsdeutschen, der weder linken noch rechten Krawall sonderlich schätzt, ist der Sachverhalt im ersten Moment ein wenig schwer zu durchdringen. Aber mit unerschütterlichem, gutmenschlichen Willen müssen wir den frisch importierten Antisemitismus natürlich gutheißen, um unseren Ersatzbürgern nicht unnötig vor den Kopf zu stoßen. Schließlich kritisiert man die so dringend hier benötigten Bestandserhaltungsmigranten nicht, sondern assistiert ihnen nach Kräften, damit sich die, die schön länger hier leben, ihnen leichter und schneller anpassen können.

Sicher, die extreme Linke ist noch ein wenig verunsichert. Sie getrauen sich aktuell noch nicht offen mit den zugewanderten Antisemiten gemeinsam zu skandieren. Von dieser Problematik berichtet hier ein Polizeigewerlschafter: Rainer Wendt: „Schwierige Ausländer reinlassen und dann verkünden, alles gegen Antisemitismus zu tun“ … [Epochtimes]. Aber das kann ja noch werden. Wenn es um Krawall geht, lässt sich die Merkel-Jugend für gewöhnlich nicht lumpen, sie wird schon zur “rechten” Zeit in die erste Randale-Reihe zurückfinden. Wie für alle Deutschen, ist so ein spontaner, von oben verordneter Sinneswandel zunächst eine große mentale Belastung. Aber wer die Führer wirklich liebt, macht jede ihrer Volten klaglos mit. Ihre Jugendorganistation darf hier als Vorbild gelten.

Was geht da noch bei der Selbstbekämpfung

Vielleicht ist ja mal ein weiteres Szenario denkbar, wo zunächst die Neu- und Alt-Antisemiten mit Verstärkung durch die linken Sturmtrupps gemeinsam israelische Fahnen verbrennen. Das erst würde den Neubürgern hier ein richtiges Heimatgefühl vermitteln. Wenn ihnen dann langweilig wird, oder sie ihre Feindschaft zu den Nazis plötzlich wiederentdecken, können ja die Import-Antisemiten gemeinsam mit den Linken den Bio-Nazis auf die Fresse geben. Man muss da einfach praktisch denken. Genau genommen ist die Ursache für den Krawall doch völlig unerheblich, Hauptsache die Randale findet statt. So entwickelt jede Gesellschaft eigene Party-Bräuche.

Wie dem auch sei. Vorerst unterstützt die extreme Linke den frisch importierten Antisemitismus noch krass-konkret durch vollständige Abwesenheit. Das muss aber nicht so bleiben. Es ist damit zu rechnen, dass die Merkel-Jugend, sobald sie die letzten Hemmungen nebst Meinungsdifferenzen in den eigenen Reihen erfolgreich niedergeknüppelt hat, sich eindeutig zu einer gewalttätigen Lösung des Problems bekennen wird.

Hier zeichnet sich endgültig die Überwindung der Hirn-Arm-Schranke ab (die Verlagerung der Hirnmasse in die Oberarme), die bei den Neonazis schon vor Ewigkeiten gefallen ist. Dabei ist es völlig unerheblich für oder gegen wen oder was die Richtungsentscheidung ausfällt. Entscheidend ist nur, das die Linke, zur Wahrung ihrer eigenen Identität eine gesicherte Position dagegen beziehen muss. Im Zweifel kann das einfach nur gegen Deutschland sein, das reicht schon völlig aus um Mutti zu imponieren. Nicht zuletzt ist diese Haltung bereits mit der Polizei vielfach prügelerprobt. Sie gilt als bewährt und erspart den Linken eine unsichere Argumentation in der Antisemitismus-Debatte.