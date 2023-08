Sind sie bereits für die 5. Spritze gerüstet?

Impfland: Die Vermarktung der COVID-19 Spritze ist noch nicht durch. Es liegt von dem Zeugs noch so viel auf Halde, dass viele Menschen in den kommenden Jahren dafür noch die Ärmel hochkrempeln dürfen. Jede Spritze hilft … der Pharmaindustrie zu überleben. Gottlob wurden die Haltbarkeiten besagter Gentherapien nahezu ins unendliche verlängert, sodass die wertvolle Suppe nicht auch noch kostentreibend entsorgt werden muss, sondern stattdessen europaweit jeweils seinen Weg in die Oberarme der Rezipienten findet, jetzt aber wirklich freiwillig, was in den Jahren 2021+22 nicht so offensichtlich war.

Belgien ist schon einen Schritt weiter

Ausweislich dieser Quelle sind die Belgier ganz vorne mit dabei: Kommt im Herbst eine 5. Corona-Impfung? Wenn ja, mit welchem Impfstoff? … [VRT]. Der letzte Teil der Frage ist vermutlich nicht ernstgemeint, eher rhetorisch. Das was auf Halde liegt muss weg und so werden die Empfehlungen ausfallen, damit nichts von dem edlen Zeugs unnütz verkommt. Die Berichterstattung ist so beherzt, dass wir daraus gleich mal ein paar Passagen zitieren, um ein Fahrgefühl dafür zu bekommen, wo uns der Karl Lauterbach noch hinführen wird.

In der kommenden Woche werden sich die Gesundheitsminister aus Bund, Ländern und Regionen in Belgien zusammensetzen, um die Organisation dieser 5. Corona-Impfkampagne zu besprechen. Dass es eine weitere Impfung geben wird, steht bereits fest, doch wer diese Auffrischung des Schutzes gegen das Coronavirus bzw. seiner aktuellen Variante(n) bekommen soll ist ebenso unklar, wie die Frage, wo sie gesetzt werden soll oder ob sie kostenlos sein soll, wie die bisherigen Impfungen. […] Der Hohe Gesundheitsrat wird bald eine Empfehlung geben, wie breit diese 5. Impfung angeboten werden soll oder kann. Aber, so breitgefächert, wie die ersten 4 Kampagnen wird diese Impfrunde wohl nicht angesetzt werden. Also Impfzentren werden nicht eingerichtet. Für diese Impfung wird eher auf die Apotheken und auf die Hausärzte gesetzt. Der Virologe Steven Van Gucht und Leiter des staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamtes Sciensano plädiert dafür, dass jeder selbst entscheiden soll, ob er sich impfen lässt oder nicht. Der Epidemiologe und Impfexperte von der Universität Antwerpen (UAntwerpen), Pierre Van Damme, sagte gegenüber VRT NWS: „Die heutigen Impfstoffe schützen nicht mehr so gut gegen diese Infektion.“

Was kommt auf Deutschland zu?

Wir können davon ausgehen, dass unser ministerieller Gesundheitsapostel Karl Lauterbach schon die neusten Erkenntnisse dazu besitzt, dass diese Gentherapien sogar einem Hitzetod in diesem verunglückten Sommer vorbeugen könnten. Uns fehlt nur noch der Begriff „Hitzeschutzimpfung“, aber der wird sicher bald nachgelegt werden, sobald sich die Sonne mal wieder blicken lässt. Zu dieser Thematik kann man hinsichtlich der Wirksamkeit getrost auf den Placebo-Effekt setzen. Irgendwer wird garantiert vor irgendwas geschützt, man muss es nur glaubhaft machen, denn die Not erfordert keine Beweise mehr.

Und damit sind wir schon bei einem spannenden Thema angelangt, welches teilweise schon im Beitragsbild thematisiert wird. Aber ist das wirklich so? Es gibt auch noch eine juristische Sicht auf die Dinge und nicht nur die der körperlichen Folgen. Diese Sicht lässt sich bei einem anständig korrumpierten Rechtsstaat bestimmt im Sinne der Pharma zurechtbiegen, aber zumindest gibt es jetzt einige theoretische Betrachtungen dazu, die man mit Blick auf die im Anflug befindlichen Spritzen (und auch der bereits verabreichten) nicht gänzlich auslassen sollte. Hier nun der Anriss zum überaus interessanten Reitschuster-Video auf Odysee, welches sich mit der juristischen Sicht zu den sogenannten Impfkampagnen auseinandersetzt. Für viele Spritzgeschädigte, die es zweifelsohne gibt, vielleicht eine interessante Hilfestellung.:

Ein Aufsatz zweier Juristen könnte die gesamte Rechtsgrundlage vieler Impfungen ins Wanken bringen. Abertausenden Ärzten würden dann Strafverfahren drohen – und Impfopfer hätten vor Gericht beste Karten. Warum das so ist, erklärt Mit-Autor Gebauer im Interview.