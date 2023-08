ZDF Klimahysterie trotz Kältesommer voll im Plan

BRDigung: Selbst die Klimahysterie benötigt einen gewissen Vorlauf, damit die allgemeine Panikmache nicht aus dem Ruder läuft. Für den Sommer 2023 stehen nun einmal Hitzerekorde und Dürre auf dem Propagandaplan. Wenn die Realität all diese schönen Planungen sicht- und fühlbar zunichte macht, ist das für die öffentlich-restliche Propaganda kaum der Rede wert. Warum sollte man sich von der Realität beeindrucken lassen, schließlich machen die Staatssender das Programm und nicht Petrus.

Abgesehen davon ist der überalterte Petrus lediglich für das Wetter zuständig und keinesfalls für so komplexe Dinge wie das Klima, welches vom IPCC, vielen Mathematikern und Klimasimulanten als auch von den CO2-Zertifikatehändlern langfristig vorherbestimmt wird. Nachdem der „Hitzesommer 2023“ weiträumig ins Wasser gefallen ist, wird schnell auf das Ersatzprogramm umgestellt: Dürre und Bodenfeuchte in Karten • Wo dieser Sommer immer noch zu trocken ist … [ZDF]. Jetzt vermarktet das ZDF die schlimme Dürre, um auch weiterhin das Narrativ der Klimakatastrophe nicht aufgeben zu müssen. Hilfsweise kann man noch auf andere Kontinente schauen, wo tatsächlich gerade große Hitze herrscht. Das war früher auch so, aber heute ist man in der Berichterstattung konsequenter, wenn des denn den anvisierten Zielen dient.

Schon mal über den ZDF-Tellerrand geschaut

Für nasskalte Sommer, wie den im aktuellen Sommer 2023, gibt es an sich bessere Erklärungen als ausgerechnet über den Klimawandel zu sinnieren. Hier ein interessanter Aufsatz dazu: Die NASA weiß, warum das Wetter so seltsam ist … [Anderwelt-online]. Langfristiger Wassermangel in bestimmten Gebieten kann durchaus andere Ursachen haben. Da müssten wir dann eher über Umweltschutz und Wasserentnahmen reden. Dass darüber hinaus im Rahmen eines natürlichen Klimawandel solche Verschiebungen vorkommen können, ist durch die Klimahistoriker ebenfalls gut belegt. Nur wäre das „Geschäftsmodell Klimawandel“ schnell erledigt, würde man diese Tatsachen so würdigen wie sie korrekterweise zu würdigen wären. Und zwar so, dass es zu allen Zeiten Klimawandel gab, der gerade nicht vom Menschen verursacht worden sein kann, es sei denn, man belügt uns auch noch nach Strich und faden, was die Geschichte der Menschheit anbelangt. Selbst das ist letztlich nicht wirklich auszuschließen.

Wer das Klimawandel-Narrativ in Frage stellt ist ein „Klimawandel-Leugner“. Dabei leugnet eigentlich niemand den Klimawandel, nur sind die „Klimawandel-Jünger“ nicht in der Lage mental die Dinge auseinanderzuhalten. Wie im religiösen Eifer, muss alles niedergemacht werden, was nicht dem Menschen die Schuld am Klimawandel zuweist. Genau genommen sind wir wieder im Mittelalter angekommen, nur haben wir die zu verteufelnden Hexen inzwischen ganz modern durch das lebensnotwendige CO2 ersetzt.

Menschengemachte Hitzerekorde statt Klimahystrie

Und wenn wir schon nach Ursachen für all die Kapriolen suchen, die uns angeblich das Wetter so fabriziert, dann darf man auch hier einmal hinschauen: Atlantik-Hitzerekord menschengemacht – durch Umweltschutz … [TKP]. Woher wollen und sollen wir ausschließen, dass da längst ausgedehnte Wetterkriege toben? Es ist kaum anzunehmen, dass die unzähligen anerkannten Patente zur Wettermanipulation keine Anwendung finden. Und diese Manipulationen mit ihren kapriziösen Auswirkungen kann man im Rahmen der neuen Klimareligion selbstverständlich als menschengemachten Klimawandel verhökern. In diesem Fall ist es sogar so. Nur sollte man dann diese Manipulation ganz offen benennen, satt die Folgen pauschal dem CO2-Einfluss zuzuschreiben.

Kurzum, die ganzen Halbwahrheiten sind heute nicht mehr das Mittel der Wahl bei der bissigen Satire, sondern der Grundstoff zur Manipulation durch die öffentlich-restlichen Staatsorgane, die sich nicht scheuen stumpf einer suspekten Agenda zu folgen, statt sich intensiver einer dezidierten Wissenschaft hinzugeben, um Fakten von Fiktionen zu trennen. Der IPCC ist nicht wissenschaftlich, sondern ein Mathematik-Club mit religiöser Ausrichtung, der versucht mit über 30 Variablen Klimamodelle zu errechnen, die einzig die Bösartigkeit des Menschen belegen zu belegen haben, aber mit den realen Einflüssen auf das Klima kaum mehr etwas gemein haben. Unter diesem Aspekt ist natürlich auch das ZDF richtig en vogue, um den Schuldkomplex auf die erwähnt mittelalterliche Art zu vertiefen.