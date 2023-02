Krampf für Frieden und Freiheit … oder das Gegenteil

Der Krampf um „Frieden und Freiheit“ in Europa wird mit harten Bandagen und ohne Rücksicht auf Verluste geführt. Die Deutungshoheit dafür obliegt selbstredend dem Papst der NATO-Sekte in Washington, welche ihm seine gläubigen Vasallen in Europa von den Lippen ablesen. Jegliche Abweichung kommt einer Ketzerei gleich, ruft die Inquisition auf den Plan oder wird mindestens mit sofortiger Exkommunikation bestraft. Ganz wichtig dabei ist es, das Feindbild niemals aus den Augen zu verlieren.

Selenskyj, der Statthalter der USA und zugleich Friedens-Freiheitsfürst der Ukraine, war mal wieder zum Hausieren in Brüssel und wurde dort mit Handkuß und liebevoller Umarmung begrüßt. Das Titelfoto spricht Bände. Die ARD und die Tagesschau haben das Jahrhundertereignis gebührend gewürdigt. Holger Beckmann vom ARD-Studio Brüssel hat sich überschwänglich dazu geäußert:

Selenskyj in Brüssel – ein Kampf für Frieden und Freiheit

In Brüssel beschwört der ukrainische Präsident Selenskyj mal wieder den Kampf gegen die „größte anti-europäische Macht“. Er fordert mehr Waffen und will sich bei der EU einschleimen. Doch die Reaktionen machen klar: Der Weg zum Beitritt ist für die Ukraine noch lang. Vielleicht riechen die EU-Chargen doch irgendwie den vergifteten Braten, der ihnen von ihrem uneigennützigen Gönner jenseits des großen Teiches mit der Ukraine serviert wird. Wenn Selenskyj in der westlichen Welt unterwegs ist und auf die politisch Verantwortlichen trifft, dann nimmt das langsam wegen seiner eingeübten obligatorischen Beschwörungsformeln den Charakter einer spiritualistischen Sitzung an.

Reklame für den besseren Zweck Jetzt ist alles vorbei … hier die Merkel-Gedenk-Postkarte! Die Merkel-Ära ist vorüber, der Ruin wieder ein Stück näher gekommen? Passend zum einstigen Zirkus-Maximus ihres Regimes, hier ein letzter Gruß. Die einzig wahre Erinnerungs Devotionalie an Deutschlands schönste, intelligenteste und ruinöseste Kanzlerin aller Zeiten. Eine bleibende Erinnerung und unverzichtbares Sammlerstück für die Überlebenden und Folgegenerationen. Die Postkarte wird bereits in wenigen Jahren eine echte Rarität sein. Schlagen sie jetzt zu, das 50er-Bündel hier im Bauchladen … solange der Vorrat reicht (limitierte Auflage).

Mit seiner Schauspielerausbildung macht er die Nummer mit links. Nach seinen Besuchen in London und Paris ist das Treffen mit Michel und von der Leyen eine weitere Gelegenheit, um zu unterstreichen, worauf es ihm und „seinem“ Land ankommt: auf die weitere Unterstützung durch die EU – bedingungslos und bis zum St. Nimmerleinstag. Selbstverständlich mit allen dazugehörigen Konsequenzen: militärisch, finanziell und vor allen Dingen moralisch. Da lachen doch die Hühner: Habe ich da „MORALISCH“ gelesen?

Wahrheitsverdreher am Werk

Man muß sich den Wortlaut der sog. Analyse des Selenskyj-Fans Beckmann anschauen:

„Schon in seiner Rede vor dem Europäischen Parlament ließ Selenskyj keinen Zweifel daran, worum es aus seiner Sicht bei diesem Krieg geht: nämlich um einen Kampf gegen die größte anti-europäische Macht der Moderne, die auf die Zerstörung der, wie er es formulierte, „ukrainisch-europäischen Lebensweise“ setze. Dagegen kämpften die Ukrainer auf dem Schlachtfeld gemeinsam mit den Menschen in Europa – ein historischer Kampf. Selenskyj sprach in dem Zusammenhang auch von einem totalen Krieg.“

Eigentlich müßte ich sprachlos werden ob solcher Wahrheitsverdrehungen. Ich kann nicht anders, als sie nochmals hervorzuheben, wenn die Rede ist von:

„der größten anti-europäische Macht der Moderne“ (nein, er meint nicht die USA)

Zerstörung der „ukrainisch-europäischen Lebensweise“ (diese Existenz war mir bislang völlig unbekannt)

„einem historischen Kampf“ (kleiner geht nicht mehr)

Weiter im Text mit dem EU-Ratspräsidenten Charles Michel, der ebenfalls ein Prophet und Demagoge der „wahren Werte“ ist. Er betonte die große Einigkeit der Europäer in der Ukraine-Politik. Es gebe viel Geschlossenheit, weil man die Menschen dort unterstützen wolle, die sich für den Widerstand entschieden hätten. Und dafür, die Werte zu verteidigen, die auch für Europa das Fundament seien: Freiheit, Demokratie und die Würde jeder und jedes Einzelnen.

Frage:

Wie soll denn das funktionieren? Indem man Geschlossenheit zeigt mit einem, der sich entschieden hat, den Widerstand gegen die Demokratie, Freiheitsrechte und Menschenwürde zum Prinzip zu erheben und auf alles zu treten, was dem ukrainischem Volk nutzt? Hat sich überhaupt mal jemand von den geschwätzigen Wichtigtuern die Frage gestellt, wer denn eigentlich von wem befreit werden soll? Gab es dazu eine Volksbefragung? Ja in der Tat – auf der Krim und in den frisch von Russland übernommenen Teilen der Ukraine schon!

Der Führer ruft zu den Waffen – und alle müssen ihm folgen

Dann wollen wir doch endlich mal den selbsternannten Oberbefehlshaber des Verschwörungskrieges Selenskyj zu Worte kommen lassen. Klingt es nicht überzeugend, wie frech und dreist wenn er sein „Recht“ auf Massenvernichtungswaffen einfordert:

„Die Ukraine brauche Munition, moderne Panzer, Langstreckenraketen und Kampfflugzeuge. „Ich habe nicht das Recht, einfach nicht das Recht, in dieser Frage ohne Resultat nach Kiew zurückzukehren. Für unsere Verteidigungsfähigkeit und für mich selbst ist das von entscheidender Bedeutung. Das mag penetrant erscheinen, aber für uns ist das einfach pragmatisch – und nicht zynisch“, sagte Selenskyj. Er ergänzte noch, dass man diese Waffen brauche, um zu überleben.“

Diese verkrachte Existenz aus der Mottenkiste der Komikerkaste maßt sich die Hybris und Chuzpe an, sich in Selbstüberheblichkeit das Recht zu verleihen, von aller Welt Milliardenhilfen und Vernichtungswaffen für lau einzufordern. Und nur damit er den braven Erfüllungsgehilfen von Uncle Sam spielen kann, um die Ukraine zu deindustrialisieren und seine Bevölkerung zu dezimieren? Und damit den USA mit der Opferung der Ukraine das Einfallstor zur Ausplünderung Rußlands zu öffnen? Wie lange kann ein solcher Irre und Psychopath sich noch in der frischen Luft halten, ohne ohne Bewährung eingebunkert zu werden?

Abgehalfterte Militärs erklären uns, wie man die Welt am schnellsten in Schutt und Asche legen kann

Auf NTV (unten verlinkt) habe ich noch den Senf eines abgehalfterten US-Generals gefunden, den er uns bei einem Interview mit der Deutschen Welle zu besagtem Thema aufs Butterbrot geschmiert hat. Er will uns zeigen, wie es funktioniert, die Welt schnellstens in Schutt und Asche zu legen. Denn die einfachsten Lösungen sind immer die effektivsten, das weiß doch schließlich jeder! Man brauche der Ukraine nur Kampfjets zur Verfügung zu stellen – und wie von Zauberhand wäre bereits Ende dieses Jahres ein ukrainischer Sieg zu feiern. Ja, der Einfältigkeit sind keine Grenzen gesetzt.

Zitate des Drecksperten von einfachen Lösungen:

„Drei bis fünf Jahre: So lange könnte der Krieg noch gehen, wenn die Ukraine nicht bald zusätzliche Unterstützung aus dem Westen erhält, sagt der ehemaliger US-General, Bed Hodges. Mit Kampfjets bestünde aber die Möglichkeit, schon Ende des Jahres einen ukrainischen Sieg zu verkünden.

Wenn die Ukraine gegen Russland gewinnen wolle, brauche das Land unbedingt Kampfjets, sagt der ehemalige US-General Ben Hodges in einem Interview mit der „Deutschen Welle“ (DW). Kämpfe die Ukraine mit der derzeitigen Unterstützung des Westens weiter, würde ein Sieg gegen Russland drei bis fünf Jahre dauern. Mit zusätzlicher Unterstützung könnte die Ukraine schon Ende des Jahres die russischen Streitkräfte aus ihrem Gebiet vertreiben, so Hodges gegenüber der Zeitung.“

„Je früher wir die Ukraine in die Lage versetzen, ein entscheidendes Ergebnis zu erzielen, desto früher könnte der Krieg zu Ende sein“, sagte Hodges der DW. Die einzige „rote Linie“, die für Washington wichtig sei, sei der Einsatz von Bodentruppen. Auch Bedenken hinsichtlich der Ausbildung und der Kompatibilität der Landebahnen würden es nicht unmöglich machen, Kiew die „Fähigkeit“ zum Einsatz von Kampfpanzern zu geben.“

Dazu fällt mir nur noch eine lakonische Bemerkung ein: TSCHINGDERASSA-BUM. Dann folgt der Große Zapfenstreich anläßlich der Welt-Beerdigung.

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/bruessel-selenskyj-101.html

https://www.n-tv.de/politik/Ehemaliger-US-General-Ukraine-braucht-Kampfjets-article23909899.html

Qpress direkt folgen auf: Telegram | VK.com | Pinterest | Tumblr | MeWe