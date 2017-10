In nur 20 Tagen zum vollwertigen Kanonenfutter

Land der Mörder und Henker: Ja schon recht, einstmals war es die stolze Nation der “Dichter und Denker“! Aber das ist halt nicht mehr so zeitgemäß und gehört deshalb schleunigst in den grimms’igen Bereich der überwundenen Märchenwelt entsorgt. Die schöne neue Welt, sprich die aktuelle Realität, muss da ganz anderen Erfordernissen genügen. Eben solchen Werten, die weit höher angesiedelt sind als Kultur und Bildung. Man kann das kurz und präzise mit dem Wort “Profit” umschreiben. Andere reden etwas gemäßigter von “Wirtschaftlichkeit”.

Dauerte zu Zeiten des kalten Krieges, die Grundausbildung … [Wikipedia] für die Verwendung bei den Berufsmördern, zumindest mehrere Monate, geht das alles heute ggf. schon mal im Schweinsgalopp. Dazu muss man wissen, während des kalten Krieges gab es so viel nicht zu schlachten. Da sind die Erfordernisse heute wiederum ganz andere. Die Mädels und Jungs von der Truppe müssen zunehmend raus in die große weite Welt, um unseren neuen Weltmachtanspruch zur Geltung zu verhelfen. Vorzugsweise wenn wir solches Treiben heute “humanitäre Mission” oder “Friedenseinsatz” nennen. Nur gut, das Adolf früher nicht auf solche Tricks verfallen ist. So ist zumindest gewährleistet, dass diese neue Marketingstrategie noch nicht in Verruf geraten ist.

Zeitaufwändige und damit teure Grundausbildungen kann man sich heute nicht mehr leisten. Dazu kann man den IQ der Truppe ein wenig absenken, das Lernpensum erheblich straffen und parallel dazu die Ansprüche insgesamt um einiges vermindern. Unter solchen Voraussetzungen soll zukünftiges Kanonenfutter bereits nach 20 Tagen schlachtfertig bereitstehen. Hier mehr zu diesen Eilausbildungen: Pilotprojekt „Soldat in 20 Tagen“ – In Bayern schon Realität … [Augen geradeaus]. Am Ende drängt sich der böse Verdacht auf, dass man möglicherweise das Geschäft über die Masse und nicht mehr über die Klasse (Qualität) machen möchte.

Im Zuge der ehrgeizigen Rationalisierungsmaßnahmen, von der auch die Bundeswehr nicht verschont bleiben kann, sind solche Gedanken nicht abwegig. Solchen einen Trend muss man sich leisten können. Vielleicht lässt sich das sogar statistisch untermauern, dass hier eine weitergehende Ausbildung unterbleiben kann und man parallel dadurch in diesem Bereich drastisch sparen kann. Denkt man daran, dass inzwischen die absolute Mehrheit aller Kriegsopfer Friedensopfer in aller Regel Zivilisten sind (85-90 Prozent aller weltweiten Kriegsopfer sind Zivilisten … [Versicherungsbote]), kann man davon ausgehen, dass es in den militärischen Einheiten sehr sicher zugeht und dort die Überlebenschancen um einiges größer sind. Womöglich spielte diese Überlegung bei der Verkürzung der Ausbildung zum Kanonenfutter in 20 Tagen eine entscheidende Rolle. Durch die Straffung des Programms lässt sich auf alle Fälle für das gleiche Geld erheblich mehr Kanonenfutter qualifizieren.

Freiwillige vor

Aufgrund der Abschaffung der Wehrpflicht ist ohnehin deutlich mehr Spielraum entstanden, um an frisches Menschenmaterial zu gelangen. Leute eben, die den Erfordernissen der Bundeswehr weit mehr entgegenkommen als es wilde Mischung der zwangsverpflichtete Rekruten jemals konnte. Vor nicht gar so langer Zeit dachte noch die Verteidigungsministerium (die Flinten-Uschi) darüber nach, den Dienst an der Waffe barrierefrei zu gestalten (O-Ton Audio-File). Auch intersexuelle Neigungen sind besser zu integrieren. Insgesamt kann sich damit die Truppe auch weiter für Randgruppen öffnen, das schließt Migranten mit ein. Schwule und Lesben müssen vermehrt Chancen bekommen, ebenfalls für das Land ihren A®sch hinzuhalten zu dürfen.

Alles in allem ist das keine Spaßveranstaltung und man kann heute seinen Kindern wieder ruhigen Gewissens empfehlen zur Bundeswehr zu gehen. Nicht zuletzt, weil die Überlebenschancen dort bei Friedenseinsätzen erheblich besser sind als im zivilen Leben. Somit ist nicht nur das Leben sondern auch das Überleben dort um einiges sicherer. Der Sold sichert darüber hinaus im “Erlebensfall” ein halbwegs würdiges Auskommen. Deshalb sollte sich niemand durch die arg verkürzten und fast schon privatisierte Ausbildung zum Kanonenfutter abschrecken lassen.