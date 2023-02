Greifen die USA mittels Atombomben erzeugter Erdbeben die Türkei an?

Die USA konnten keine Wahlen gegen Erdoğan gewinnen und auch der Putschversuch scheiterte. Mit anderen Worten, künstliche Erdbeben durch Atombombenexplosionen im Untergrund zu verursachen, ist die letzte Methode des Krieges gegen die Türkei, ohne Krieg erklären zu müssen.

1. Diese Erdbeben sind künstlich!

Es ist kein Zufall, dass diese künstlichen Erdbeben während der Militäroperationen der Türkei in Nord-Syrien aufgetreten sind. Türkei, Russland und Syrien könnten gemeinsam den Aufenthalt der US-Streitkräfte in Nord-Syrien beenden.

Die USA verlieren gleichzeitig in Syrien und der Ukraine. Dies wird deren gesamte Geostrategie für Eurasiens ruinieren. Die Türkei ist das wichtigste Land in der US-Strategie;

wegen der Meerengen zwischen dem Schwarzen Meer und dem Mittelmeer,

der durch die Türkei verlaufenden Öl- und Gaspipelines und

den Straßen und Eisenbahnen durch den Bosporus zwischen Asien und Europa,

sowie neutralen Haltung gegenüber Russland und

wirtschaftlichen und militärischen Kooperation mit Russland und

dem Beginn der politischen Gesprächen mit Syrien.

Die USA konnten keine Wahlen gegen Erdoğan gewinnen und auch der Putschversuch scheiterte. Mit anderen Worten, künstliche Erdbeben durch Atombombenexplosionen im Untergrund zu verursachen, ist die letzte Methode des Krieges gegen die Türkei, ohne Krieg erklären zu müssen.

Die Verbreitung von unsinnigen und lächerlichen Geschichten über Erdbeben durch HAARP machen die Lügen zur Verschleierung der Atombombenexplosionen glaubwürdiger und lenken von deren Einsatz für das Fracking im Untergrund effektiv ab.

2. Diese Experten sind lausig!

Celal Şengör ist eines der sogenannten Experten mit Prof.Dr.-Titel, der glaubt, dass seine Sonne als Geologe infolge dieser Erdbeben aufgeht, weil er danach strebt, als Anführer der diplomierten Un-Wissenschaftler anerkannt zu werden!

Er und seinesgleichen verschleiern unwissentlich den feindlichen Angriff als Naturkatastrophe, indem sie die unvollständigen und falschen Kenntnisse, von denen sie sich selbst überzeugt zu haben glauben, als Wissen deuten. Das Merkmal der Unwissenheit liegt darin, dass unwissentlich das pseudo-wissenschaftlich verpackte Narrativ des Feindes vermarktet und von seinen mörderischen Taten gegen das eigene Volk und den eigenen Staat abgelenkt wird! Der Feind braucht also keine Verräter zu rekrutieren, sondern nutzt die künstlich idiotisierten Un-Wissenschaftler.

Die Spitze der intellektuellen Schande der Türkei sucht nach tektonischen Störungen, um die Aufmerksamkeit von den Atombomben abzulenken, die im Untergrund gezündet wurden. Diese Typen sind nicht sachkundig genug, um erkennen zu können, dass sie dem Feind dienen. Bitte nutzt den Auto-Translator von Youtube, falls die Bilder zum Verständnis des degenerierten Zustands dieser Leute nicht ausreichen.

Vom Türkischen: Wie wurde die Störung, die das Erdbeben verursachte, gebrochen? Der Geologe Prof. DR. Celal Şengör erklärte durchs Zeigen – Habertürk, Feb 8, 2023

Da die türkischen „Experten“ nichts anderes als Werbung der Fracking-Industrie kennen, wissen sie nichts Wahres und halten Lügen für Sachkenntnis. Das gilt genauso für „Experten“ in Deutschland den USA und sonstwo in der Welt. Damit verschwenden diese Menschen ihre berufliche „Bildung“ und den einzigen Sinn ihrer Existenz. Sie können nichts erkennen und prophezeien über tektonische Störungen genauso zuverlässig, wie wenn sie aus Handlinien wahrsagen würden.

Die absurden Äußerungen sogenannter Experten, allen voran Celal Şengör, in den türkischen Medien sind eine unerträgliche Schande. In den letzten Jahren habe ich viele Regierungs- und Wirtschaftsinstitute, Universitäten, einzelne Professoren und Doktoren sowie viele sogenannte Journalisten angeschrieben, darunter auch türkische, und mit wenigen gesprochen. Das Ergebnis ist NULL Reaktion und NULL Berichterstattung! Die Journalisten verweisen auf die „Experten“ und glauben selbst dumm bleiben zu dürfen.

Ich habe keine Ausbildung wie Celal Şengör, aber seine ist nichts als oberflächliches Auswendiglernen. Man muss kein Superhirn sein, um das PNE-Abkommen (Peaceful Nuclear Explosions Treaty) und andere Originaldokumente lesen und verstehen zu können.

3. Das Hauptziel ist Istanbul!

Die Informationen, die ich zum Nuklearen Fracking gebe, sind nicht geheim, sondern öffentlich. Wenn Şengör der intellektuelle Guru der Geologie dieses Landes ist, wehe dieser Gesellschaft. Die Un-Wissenschaftler und Un-Journalisten verfügen über kein konkretes Wissen und haben Angst, sich Wissen anzueignen. Sie schauen alle auf Selfmade-Unwissenschaftler wie Şengör.

Das ablenkende Gerede ist Teil der psychologischen Kriegsführung und bereitet die Bevölkerung auf das große nukleare Erdbeben vor, das schließlich Istanbul treffen wird. Wem dienen diese „Akademiker“?

Schon seit Jahrzehnten, insbesondere seit dem Erdbeben von 1999 in Istanbul wird die Bevölkerung der Türkei darauf getrimmt, von einem großem Erdbeben überrascht zu werden und diese nur als natürlich zu deuten. So wird die gesamte Gesellschaft auf Wehrlosigkeit konditioniert, denn auf natürliche Katastrophen kann sich niemand vorbereiten und der Staat brauch keine technische Messverfahren zur Ermittlung von künstlichen Erdbeben zu installieren.

Man stelle sich vor, der Feind legt die Bomben nicht in den Untergrund, um künstliche Erdbeben zu erzeugen, sondern umhüllt sie mit natürlichen Steinen, so dass jeder Atombombenabwurf als natürlicher Einschlag von Kometen gedeutet wird. So sind Türkei und Syrien schutzlos und wehrlos dieser Methode der Geophysischen Kriegsführung durch künstliche Erdbeben ausgeliefert.

Die gesamte mediale und soziale Aufmerksamkeit wird auf die Rettungsmaßnahmen und die „Hilfe“ gelenkt. Auch die angreifende Macht kann unter diesem Vorwand die Wirksamkeit seiner Angriffe vor Ort prüfen und die folgenden Schläge anpassen.

Nuclear Fracking Sounds (eine Animation)

from Enkidu Gilgamesh on Vimeo.

Die Angreifer können so ganze Industriezentren und Metropolen mit einem Schlag niederreißen!

4. Solche Erdbeben sind „friedlich“!

Erdbeben sind das schlimme Ergebnis, aber solche Praktiken sind unter dem Label „friedliche Atomexplosion“ erlaubt. Es muss also einen friedlichen, nicht kriegerischen Zweck geben. Dieser Zweck ist in der Regel der Abbau von Kohlenwasserstoffen (Erdöl, Erdgas, Kondensate), kann aber auch als „Exploration“ für andere Mineralien deklariert werden.

Wenn es eine „friedliche Erklärung“ gibt, dann wird sie irgendwie mit dem Staat des Landes koordiniert sein, in dem die Explosion stattgefunden hat, aber unter der Bedingung der Geheimhaltung, weil niemand über Atomexplosionen sprechen darf. Jedoch, wie im Fall von Haiti, kann nicht verschwiegen werden, dass nach einem schweren Erdbeben und Tsunami riesige Mengen an Öl und Erdgas gefördert werden können.

Wir wissen noch nicht, wie das in der Türkei verpackt wird und ob die USA es als PNE deklarieren werden. Die Deklaration ist nur gegenüber dem einzigen Vertragspartner des PNE, nämlich Russland, einzuhalten, bzw. reicht es, wenn Russland ermittelt, dass diese Atomexplosionen den Einschränkungen des PNE entsprechen. Solange eine sogenannte „friedliche“ Explosion vorliegt, wird Russland sie nicht öffentlich machen. Russland beobachtet alle nuklearen Explosionen und weiß, wer was tut.

Die Türkei ist kein Vertragspartner des PNE-Abkommens und muss deshalb nicht informiert werden. Es wird der türkischen Regierung kaum möglich sein, öffentlich dies als Erdbeben durch Atomexplosionen zu verkünden, da in dem Falle der Angreifer identifiziert werden müsste.

5. Vertrag über friedliche Atomexplosionen

In der Regel wird bei Bezug auf das PNE-Abkommen zwar recht ausführlich darüber berichtet, aber gesagt oder suggeriert, diese Methode sei aufgeben worden. Dies widerspricht der Tatsache, dass das Abkommen 1990 nochmal aufgefrischt wurde.

Friedliche Nukleare Explosionen

(Aktualisiert in Dezember 2018)

https://world-nuclear.org/information-library/non-power-nuclear-applications/industry/peaceful-nuclear-explosions.aspx

„Der Vertrag zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über unterirdische Nuklearexplosionen für friedliche Zwecke (der Vertrag über friedliche Nuklearexplosionen, PNET) war ein Begleitvertrag zum Vertrag über die Begrenzung unterirdischer Kernwaffentests, auch bekannt als das Threshold Test Ban Treaty (TTBT), um unterirdisch durchgeführte PNEs abzudecken. Der TTBT wurde 1974 unterzeichnet, aber erst nach der Vereinbarung des PNET 1976 ratifiziert. Obwohl beide Verträge erst 1990 in Kraft traten, einigten sich beide Parteien 1976 darauf, die Grenze von 150 Kilotonnen einzuhalten.„

Geehrte Leser, wenn Sie den Vertrag über Friedliche Nukleare Explosionen (PNE) lesen, werden Sie selbst sehen, dass die zulässige Sprengeinheit 150 KTN (Kilo-Tonnen TNT) beträgt. Zum Vergleich: Die Bombe von Hiroshima hatte 13 KTN.

Eine Gruppen-Detonation von 1500 KTN ist zulässig, solange jede Sprengeinheit 150 KTN nicht überschreitet und als solche erkennbar ist!

Um mehrere Explosionen als „Gruppe“ zu definieren, darf der Abstand zwischen einzelnen Explosionen 5 Sekunden nicht überschreiten. Einzelne Sprengkörper müssen aneinandergereiht werden. Die Entfernung zwischen einzelnen Explosionspunkten sollte 40 km nicht überschreiten.

Vom Englischen: VERTRAG ZWISCHEN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DER UNION DER SOWJETISCHEN SOZIALISTISCHEN REPUBLIK ÜBER UNTERIRDISCHE NUKLEAREXPLOSIONEN FÜR FRIEDLICHE ZWECKE

https://nuke.fas.org/control/pnet/text/pne2.htm

„

Artikel II

Für die Zwecke dieses Vertrags:

(a) „Explosion“ jede unterirdische nukleare Explosion von Einzelpersonen oder Gruppen zu friedlichen Zwecken;

(b) „Sprengstoff“ bezeichnet jede Vorrichtung, jeden Mechanismus oder jedes System zur Erzeugung einer einzelnen Explosion;

c) „Gruppenexplosion“ zwei oder mehr Einzelexplosionen, bei denen das Zeitintervall zwischen aufeinanderfolgenden Einzelexplosionen fünf Sekunden nicht überschreitet und bei denen die Einlagerungspunkte aller Explosivstoffe durch gerade Linienabschnitte miteinander verbunden werden können, die jeweils zwei Einlagerungen verbinden Punkte und von denen jeder 40 Kilometer nicht überschreitet.

Artikel III

2. Jede Vertragspartei verpflichtet sich, unter ihrer Gerichtsbarkeit oder Kontrolle stehende Orte zu verbieten, zu verhindern und nicht durchzuführen, und verpflichtet sich ferner, nirgendwo Folgendes durchzuführen, sich daran zu beteiligen oder dabei zu helfen:

(a) jede einzelne Explosion mit einer Explosion von mehr als 150 Kilotonnen;

(b) jede Gruppenexplosion:

(1) mit einer Gesamtausbeute von mehr als 150 Kilotonnen, außer in einer Weise, die die Identifizierung jeder einzelnen Explosion und die Bestimmung der Ausbeute jeder einzelnen Explosion in der Gruppe in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Artikel IV und dem Protokoll zu diesem Vertrag erlaubt;

(2) mit einem Gesamtertrag von mehr als anderthalb Megatonnen;

(c) jede Explosion, die keine friedliche Anwendung ausführt;

(d) jede Explosion, außer in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Vertrags über das Verbot von Kernwaffentests in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser, dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen und anderen internationalen Vereinbarungen, die von dieser Vertragspartei geschlossen wurden.„

Die beabsichtigte Tiefe nimmt mit der Kraft der Explosion zu. Gesprengt wird in der Regel zwischen 1 km und 4 km. Größere Explosionen werden tiefer lokalisiert. Allerdings nehmen Ausbreitung und Intensität des Erdbebens mit Tiefe und Explosionsstärke zu.

Vom Englischen: PROTOKOLL ZUM VERTRAG ZWISCHEN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DER UNION DER SOZIALISTISCHEN SOWJETREPUBLIKEN ÜBER UNTERIRDISCHE NUKLEAREXPLOSIONEN FÜR FRIEDLICHE ZWECKE

https://nuke.fas.org/control/pnet/text/pne3.htm

„Artikel I

1. Keine einzelne Explosion darf in einem Abstand von der Bodenoberfläche in Metern stattfinden, der weniger als das 30-fache der 3,4-fachen Wurzel seiner geplanten Sprengkraft in Kilotonnen beträgt.

2. Jede Gruppensprengung mit einer geplanten Gesamtausbeute von mehr als 500 Kilotonnen darf nicht mehr als fünf Einzelsprengungen umfassen, von denen jede eine geplante Ausbeutung von nicht mehr als 50 Kilotonnen hat.„

Vertrag zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über unterirdische Nuklearexplosionen für friedliche Zwecke (und Protokoll dazu) (PNE-Vertrag)

https://2009-2017.state.gov/t/isn/5182.htm

BÜRO FÜR RÜSTUNGSKONTROLLE, ÜBERPRÜFUNG UND EINHALTUNG

Unterzeichnet in Washington und Moskau am 28. Mai 1976

In Kraft getreten am 11. Dezember 1990

„Die Parteien behalten sich das Recht vor, Nuklearexplosionen zu friedlichen Zwecken auf dem Hoheitsgebiet eines anderen Landes durchzuführen, wenn dies verlangt wird, jedoch nur unter vollständiger Einhaltung der Ertragsbegrenzungen und anderer Bestimmungen des PNE-Vertrags und in Übereinstimmung mit dem Nichtverbreitungsvertrag .„

„ABSCHNITT XII. FREIGABE VON INFORMATIONEN

1. Keine Bestimmungen des Vertrags und dieses Protokolls berühren die Eigentumsrechte einer Vertragspartei an Informationen, die sie gemäß dem Vertrag und diesem Protokoll bereitgestellt hat, oder an Informationen, die der anderen Vertragspartei bei der Vorbereitung oder Durchführung von Explosionen offengelegt oder bekannt werden können . Ansprüche auf solche Eigentumsrechte stehen jedoch der Durchführung der Bestimmungen des Vertrags und dieses Protokolls nicht entgegen.

2. Die Veröffentlichung der gemäß diesem Protokoll bereitgestellten Informationen oder die Veröffentlichung von Material, das solche Informationen verwendet, darf nur mit Zustimmung der Vertragspartei erfolgen, die eine Explosion durchführt. Die Veröffentlichung der Ergebnisse von Beobachtungen oder Messungen durch benanntes Personal darf nur mit Zustimmung beider Parteien erfolgen.„

„ABSCHNITT XIII. INKRAFTTRETEN

Dieses Protokoll ist Bestandteil des Vertrags. Er tritt am Tag des Inkrafttretens des Vertrags in Kraft und bleibt so lange in Kraft, wie der Vertrag in Kraft ist.

GESCHEHEN zu Washington in zweifacher Ausfertigung, am ersten Juni 1990, in englischer und russischer Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen verbindlich sind.

Für die Vereinigten Staaten

von Amerika:

George Bush

Präsident der Vereinigten

Staaten von Amerika

Für die Union der Sowjets

Sozialistische Republiken:

Michael Gorbatschow

Präsident der Union von

Sozialistische Sowjetrepubliken„

