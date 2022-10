Arges Wehklagen über hohe Gaspreise der „Freunde“

Da klaffte die ewige Verständnislücke zwischen der Kriegs- und der Nachkriegsgeneration. Hier ein weiteres Dokument zur Schließung der Lücke. Wie konnte sich so ein brutaler Faschismus im letzten Jahrhundert nur in Deutschland breitmachen, bei dem die Mehrheit der Menschen still folgte. Die Jahre 2020 und folgende geben uns die Antwort darauf. Ob und wann wir aus dieser Nummer wieder herauskommen, steht noch nicht fest. Eigentlich soll der nächste Faschismus von Dauer sein. ❖ weiter ►