Trump plant ein „Deutschland 2.0“ für Korea

Hard and Seoul: Warum auch immer Donald Trump eine so offene Vorliebe für den asiatischen Raum hat, lässt sich, wie so viele anderer seiner Eigenarten, nicht auf Anhieb ergründen. Wie es ausschaut, findet er dort aber sehr schnell neue Freunde und Spielgefährten, die vergleichbaren Hobbys frönen. Das beliebteste Spiel dabei scheint zu sein, allen anderen Ländern mit der „totalen Vernichtung“ zu drohen, wenn sie sich nicht der erpressten Haltung anpassen. Darin sind sich die „dicken Freunde“ scheinbar unschlagbar einig. Und wenn die Restwelt zittert wie Espenlaub, dann erst steigt der Zufriedenheitspegel dieser schweren Jungs in Unermessliche.

Klar, solche Hobbys kann nicht jedermann haben. Die Inbrunst mit der Donald Trump dies betreibt ist schon erstaunlich. Und wenn er sowieso gerade in der Ecke rumdüst, warum sollte er nicht mal eben seinen Kumpel Kim besuchen? Halt für eine kleine Spritztour nebst Meinungsaustausch „on the fly“, mit welchen Sachen man demnächst die Welt noch schocken kann. Alles um ein wenig Abwechslung ins „dröge Business“ zu bringen. Übrigens, wenn Kim zu solchen Anlässen einen total zugeknöpften Eindruck macht, ist das nicht weiter schlimm. Fachleute sind sich absolut einig, dass das ausschließlich an seiner Art liegt, sich zu kleiden.

Vielleicht kann sich Trump auch deshalb so gut mit Kim verständigen, weil er ihn mit Strafzöllen gar nicht ärgern kann. Schließlich gibt es keinen nennenswerten offiziellen Warenverkehr mit Nordkorea. Weder seitens der USA, noch seitens der zu drangsalierenden US-Vasallen. Und China treibt weiter seinen Handel und Wandel mit dem Nachbarn, ohne sich übermäßig für die Sanktionen der „westlichen Wertegemeinschaft“ gegenüber Nordkorea zu interessieren. Die wenigen Luxusartikel, die Kim für sich persönlich benötigt, kann der Trump bei solchen Gelegenheiten locker im Zollfrei-Reisegepäck mitbringen. Dagegen verblasst jede einzelne Atombombe und lässt stattdessen den Kim erstrahlen.

Was macht Nordkorea so interessant

Immerhin ist Nordkorea bedeutungslos genug, als dass sich Trump diesen Spaß erlauben kann. Auch deshalb schon, weil Trumps Vorgänger das Land wie „die Pest“ gemieden und behandelt haben. Alles nur zur Pflege von Feindschaften in dem Raum. Das ist schon Grund genug irgendetwas anders zu machen. Und siehe da, Nordkorea hat allerhand Potential für „gute Deals“. Besonders wenn es um seltene Erden geht, ist das Land gut und reichlich mit solchen Stoffen gesegnet. Davon werden die USA in Zukunft noch allerhand benötigen. Oder sollte Trump inzwischen doch ansatzweise etwas von den Chinesen gelernt haben? Immerhin erobern die die Welt gerade mit wertlosen amerikanischen Dollarnoten, ohne dass für solche Übernahmen Gewalt anzuwenden wäre.

Was die USA bislang in die Zerstörung von Nationen mittels Bomben und Raketen und anderer Waffensysteme steckte, wendet China auf und kauft sich still und leise ganze Nationen in aller Welt zusammen. Ob Trump jetzt Nordkorea vor den Augen der Chinesen leerkaufen möchte? Ausschließen kann man natürlich auch das nicht. Vielleicht steckt aber ein noch sehr viel größerer Coup hinter dieser offensichtlichen „Reality-Soap“ in Fernost. Wie wäre es denn hiermit:

Trump plant ein „Deutschland 2.0“ für Korea

Na das wäre doch mal eine grandiose Nummer, sofern es nicht bei der reinen Werbetour für die Trump/Kim Münze bleibt, die man im Weißen Haus käuflich erwerben kann. Was als unausgesprochene Annexion der DDR durch die BRD funktionierte, müsste doch auch mit Korea irgendwie machbar sein, oder? Die DDR war ja auch mal ein eigenständiger Staat, den man locker mit der Banane an den Fliegenfänger brachte. Wie es sich für vollendete Annexionen gehört, wird das Volk eben nicht befragt, anders als auf der Krim, wo man diesen Gewaltakt versäumte. So ein Deal mit Korea wäre natürlich der Trump’sche Superhammer. Den hat bislang noch niemand offiziell einkalkuliert … außer qpress. Quasi Geschichtsschreibung als „Abstecher“. Dabei ist das alles doch ziemlich berechenbar, man muss nur hinsehen.

Wenn also Trump die „koreanische Wiedervereinigung“ hinbekommt, dann selbstverständlich nur mit dem Anschluss Nordkoreas an Südkorea. Siehe hierzu wieder das „Prinzip der Banane“ aus Deutschland. Ist das erst einmal vollbracht, kann wieder die typisch amerikanische Sicht zum Tragen kommen. Ab dem Zeitpunkt können die Raketen und Panzer direkt an der chinesischen als auch der russischen Grenze in Stellung gebracht werden. Schon ist man wieder ziemlich dicht dran, so wie nach der friedlichen Übernahme der gesamten Ostgebiete durch die NATO, nach der erfolgreichen DDR Annexion. Sich bis an diese Punkte vorzukämpfen, haben die Amis schon in den 50er Jahren, während des Koreakrieges, trotz enormer Verluste, nicht geschafft. Da ist das „Modell Deutschland“ der bessere Beschiss, den man China und Russland derzeit unterjubeln kann. Nur gut, dass China und Russland nicht das Geringste von Trumps Cleverness in Sachen „America first“ in Asien ahnen … oder wir von unserer eigenen Doofheit.