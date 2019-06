Betrachtet Jens Spahn „Menschenmaterial“ als exklusives Staatseigentum?

BRDigung: Ginge es nach dem kaufmännisch gut ausgebildeten Gesundheitsminister, wäre jeder mit „Personalausweis“ ein potentielles Rohstofflager für die Trans-Plantage-Mafia. Er hat zwar von seinem Ressort keine Ahnung, dafür umso mehr vom Geschäft. Letzteres ist in unserer modern(d)en Zeit allerdings wichtiger, da profitabler. Mit ein paar vorgeschobenen „humanitären Argumenten“ und ein paar gesetzlichen Regelungen, sollten die Zweibeiner im Ernstfall schnell zu Goldminen umzufunktionieren sein.

Dessen ungeachtet, finden sich zwischen den Lobes-Orgien auf die Zwangsverwertung der „Human Resources“ ab und an auch ziemlich ernüchternde Sichtweisen zum Thema: Von Spahns neuen Organspende-Regeln ist es nur ein Katzensprung bis zur Nötigung … [LOCUS]. Schließlich müsste man dazu auch noch das Grundgesetz, Artikel 2(2) aushebeln, […] das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit […]. Vielleicht sollte man diesen nicht ganz unerheblichen Punkt etwas intensiver erläutern.

Inzwischen bemüht man sich nach Kräften das Konstrukt „Hirntod“ weiter hoffähig zu machen. Nur ist und bleibt es ein rein „rechtliches Konstrukt“, um das Ausweiden „lebender, ohnmächtiger Menschen“ überhaupt erst zu ermöglichen. Solange der Körper, auch in Abwesenheit der Hirnfunktion, funktioniert, lebt der Mensch. Das ist unbestritten, ohne hier weiter auf die Definition und die Qualität des Lebens einzugehen. Erst mit der Entnahme der begehrten Organe wird dieser „ohnmächtige Mensch“ dann offiziell hingerichtet. Verzeihung, das war jetzt ein etwas übertriebener Begriff, wenn man eben Geist und Seele erfolgreich ausblendet. Der Körper wird lediglich für höherwertige Ziele, durchaus materieller Natur, endgültig abgelebt. Damit das medizinische Personal das Gezappel der nunmeher Todgeweihten nicht miterleben muss, sind die Organspender regulär zu betäuben, also ein „bisschen Mord unter Narkose“.

Nur Lebende kann man ausweiden … und dabei töten

Mit seiner Ausweidung werden quasi alle anderen, bislang noch intakten Körperfunktionen, so schwer gestört, dass man von bewusstem Töten reden kann. Deshalb auch das „Konstrukt Hirntod“, um das Grundgesetz an der Stelle aushebeln zu können. Wer weitere gute Argumente sucht, warum die Ausweidung eines lebenden Organismus weniger schlimm sein soll, der kann sich hier informieren: 10 Fakten zum Hirntod … [Telepolis]. Alles in allem behandelt das auch nur rein materielle Aspekte. Zur Inspiration einfach mal eine Preistabelle rechts, was sich auch mit „ungeborenem Leben“ bereits für hervorragende Profite einfahren lassen. Wir sind also um Verwertungsmöglichkeiten in keinem Falle verlegen.

Jetzt soll es durchaus Menschen geben, die zutiefst davon überzeugt sind, sowohl über einen „Geist“ als auch über eine „Seele“ zu verfügen. Manche gehen noch weiter und behaupten ergänzend einen Astral- als auch einen Ätherleib zu besitzen. Damit wären sie erheblich vielschichtigere Menschen, mit allen möglichen und unmöglichen daraus erwachsenden Konsequenzen. Gerade für die letzten vier Komponenten interessiert sich aber unser Rechtssystem in keiner Weise. Das macht es ziemlich schwierig und degradiert ganz besonders solche Menschen, die darin auch einige ihrer Werte wiederfinden.

Zwangsspender-Befürworter geistig, seelisch und juristisch minderbemittelt

Selbst wenn der Staat den Menschen eine Verneinung der Organspende zugestehen will, werden durch das Gesetz zunächst seine grundgesetzlichen Rechte eingeschränkt wenn nicht gar ausgehebelt, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er sie sich durch Widersprich wiederholt. Das kann per se nicht richtig sein. Aber von richtig und falsch hat sich insbesondere die Merkel-Junta über die letzten Jahre rein gar nicht beeindrucken lassen. Deshalb vermutlich auch in dieser Organ-Spende-Geschichte nicht. Bliebe nachzufragen, in welch ketzerischer Weise einige der beteiligten Parteien das Wort „christlich“ in ihren Namen integriert haben. Bei dem „missbrauchten Christus“ hätten sie noch beträchtlich mehr zu den Themen Geist und Seele erfahren können.

Komplizierter wird es bei Kindern und Jugendlichen, die als Ersatzteillager sogar noch sehr viel begehrter sind als die bereits ziemlich „verbrauchten Alten“. Wenn der Staat sie jetzt per Gesetz zu Organspendern bestimmt, sobald ihnen ein Ärztegremium den Hirntod attestiert, sind gerade sie völlig freie Verfügungsmasse. Erst ab 16 dürfen sie gemäß Jugendschutz eigenständig zustimmen und ab 14 Jahren ggf. aus religiösen Gründen die Organspende aktiv verneinen. Sind diese jungen Ersatzteillager also bis zum Alter von 14 Jahren in der „Hirntod-Falle“ oder dürfen die „Erzeuger“ dem auch widersprechen? Wenn nicht, wären sie bis dahin definitiv Staatseigentum und Nutzvieh.

Befragt man beispielsweise Menschen, die nach langer Komazeit wieder zu Bewusstsein gekommen sind, ergeben sich noch ganz andere und gravierendere Fragen. Stichwort Nahtoderfahrung. Solche Fragen, die wir aufgrund der schematischen Reduzierung auf die rein materielle Sicht der Dinge gar nicht erst stellen dürfen/sollen. Das fängt damit an, was „Bewusstsein“ ist, wie „Denken“ funktioniert und wo der „Sitz unserer Persönlichkeit“ ist. Was haben transplantierte Körperteile ggf. mit Geist und Seele zu tun? Kann man sowas auch transplantieren, obgleich man nicht weiß was das ist? Fragen über Fragen, die unbeantwortet bleiben müssen, um das massenhafte Spahn’sche Ausschlachten von lebendigen aber handlungsunfähigen Menschen nicht zu gefährden.

Hirnspender für die GroKo dringend gesucht

Um gewohnt ketzerisch zu enden, noch ein Nachsatz. Das nebenstehende Verbotsschild ist kein Hinweis darauf, dass im Bundestag irgendwo Hirn vorhanden wäre, welches nicht benutzt werden darf. Nein, es steht ja an den Zugängen zum Bundestag und soll verhindern, dass von außen Hirn dort eingeschleppt wird. Das ist die größte Sorge die in dem Haus umgeht, damit neben der rein materiellen Sicht auf die Dinge eben keine geistig- seelischen Komponenten die Spähren der Volksver†räter trüben könnten. Bleibt abzuwarten, ob das am Ende auch für das Höchstgericht gilt, sollte das Gesetz wie geplant verabschiedet werden. Dann müsste das BVerfG womöglich erst einmal klären was „Leben“ ist.