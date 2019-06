Die modern(d)e Nutzmenschhaltung fast am Ende

Laborplanet Erde: Sehr viele Menschen wollen lieber gar nicht erst darüber nachdenken. Ihnen reicht es, wenn sie ihren erweiterten Käfig haben, in dem sie friedlich herumlaufen, gackern, arbeiten und konsumieren dürfen. Man darf im engeren Sinn von einer neumodischen Selbstbeschränkung sprechen. Um ja nicht mit einem persönlichen oder erweiterten „Sinn“ des Lebens konfrontiert zu werden, gibt es gegen Zwangs-Entgelt (Propagandasteuer des Beitragsservice) auch ein maßgeschneidertes Unterhaltungs- bzw. Verblödungsprogramm zur Ablenkung. das schützt uns nachhaltig davor uns selbst zu erkennen und ggf. nachzuforschen „wessen Geistes Kind“ wir tatsächlich sind.

Damit dass alles nicht so auffällt, gibt es natürlich auch noch ein paar vermeintlich wissenschaftlich fundierte Thesen. Solche, die uns ergänzend davon abhalten, nach der Quelle zu suchen. Das wäre nämlich das natürlichste was einem Menschen passiert, sobald er sein eigenständiges Denken ernst nimmt. Die Evolutionstheorie erklärt uns aber erfolgreich, dass der Mensch von Haus aus ein Haufen Dreck ist, der mehr oder minder durch ein paar blöde Zufälle intelligent wurde. Jetzt ist er zwar intelligent, aber noch viel zu blöd, um die angeblich geistlose Natur und ihre Vielfalt zu erklären, geschweige denn in ihrer Komplexität zu erfassen.

Über den Spagat, das er selbst komplexe Dinge schaffen kann, die eine Menge Intelligenz erfordern, selbst aber nur rein zufällig intelligent gewordenes Stück Dreck sein soll, helfen uns sogleich wieder die bereits erwähnten Ablenkungen hinweg. Ablenkung und ausblenden sind die Mittel der Wahl, um diesen existentiellen Fragen erfolgreich auszuweichen.

Religion und Esoterik sind komplementäre Ablenkungen

Andere Menschen flüchten sich zu diesem Zweck in Esoterik und/oder Religionen. Das sind „komplementäre Irrwege“ zu den übrigen Ablenkungsprogrammen und werden deshalb toleriert oder gar per Gesetz geschützt. Stellenweise werden sie sogar für die Massen-Nutzmenschhaltung weiter kultiviert. In diesem Fall, um den Menschen zumindest von der Suche nach seinem wahren Selbst fernzuhalten. Das klappt bisweilen sehr gut. Und wenn man sich ansieht, das der IQ des Menschen bereits wieder rückläufig ist, muss man den Nutzmenschhaltern wahrlich gratulieren. Sie haben mit der erfolgreichen Verdummung der Massen ganze Arbeit geleistet. Dazu als kleiner Einstieg, zunächst ein filmsicher Beitrag, zu dem angekündigten, baldigen Ende der Nutzmenschhaltung.

Es ist so schön einfach den, den bequemen, uns immer wieder dargebotenen Lebenslügen zu folgen. Wer sich gegen den Strom stellt bringt sich mehrfach in Gefahr. Und sowas machen dann nur leichtfertige Leute, die sich ums Verrecken vorgenommen haben zur Quelle zu gelangen. Aber wir können das alles natürlich sehr viel eleganter haben. Einfach „mit dem Strom schwimmen“, sich allzeit konform verhalten und seine Lebensleistung und ganze Energie den „amtlich anerkannten“ Zielen widmen. Nur kein eigenes Süppchen kochen. Schließlich ist doch das Leben viel zu kurz und kostbar, um etwas anderes zu suchen als ein wenig materielle Erfüllung. Mein Haus, mein Auto … mein Luxus … was man eben so braucht … was ist Geist und Seele? Kennen wir nicht, alles nur ein Mythos.

Wir waren nie toter als heute

Jedenfalls hat das, was wir hier fabrizieren, mit dem „ewigen Leben“ rein gar nichts zu tun. Insoweit kann man besagte These durchaus so stehen lassen. Oder auch kategorisch ablehnen, weil es nach der Meinung einiger Menschen kein ewiges Leben geben kann/darf. Wäre dem so, würde es die Nutzmensch-Population vermutlich erst richtig durcheinanderbringen. Leider fehlt dieser Aspekt in dem Video völlig. Vermutlich, weil er sonst zu schnell als rein esoterischer Streifen abqualifiziert worden wäre. Wobei alle weiteren Sachverhalte sehr zutreffend dargestellt sind. Es ist halt immer noch nicht zeitgemäß, sich mit allen Aspekten des Lebens auseinanderzusetzen, das kann schnell als okkult vom Tisch gefegt werden.

Da wir aber durch Zufall, Blödheit oder Vorsehung, nun mal ein gewissen Quantum an Intelligenz abbekommen haben, sind wir somit befähigt dem Leben als auch den Nutzmenschhaltern ein entscheidendes Schnippchen zu schlagen … wenn wir es denn wollten. Es ist doch wirklich nicht nötig, nur um auf diesem Planeten einen Beitrag zur Humusbildung zu leisten, über Intelligenz zu verfügen. Was für eine Verschwendung seitens der Natur! Das ginge auch mit einem IQ = Null, einfach verrotten und fertig.

Zur Rettung des Planeten möchte man an dieser Stelle bereits den Grünen zurufen: „wartet nicht bis Euer Körper keine guten Energien mehr hat. Bringt euch noch heute um“. So könnten sie ihrem vermeintlich originären Zweck nachkommen, der Humusbildung. Auch könnten sie mit einem baldigen Suizid diesen Planeten vor weiteren CO2-Emissionen bewahren, was ja nach deren Meinung derzeit unser größtes Problem darstellt. Würden sich die Grünen zeitnah ausrotten, wäre womöglich der Planet löngst gerettet. Wer kann das wissen? Vermutlich möchten sie das nur nicht wahrhaben.

Die Sinnfrage für Realisten

Es stehen sich auf diesem Planeten generell zwei Fraktionen gegenüber. Die Fraktion um Goethe, der da sagte: „Ich war, ich bin, ich werden sein”. Damit dichtete er dem Menschen, zumindest dem Geist oder dessen immateriellem Teil einen Ewigkeitscharakter an. Dann gibt es noch die, die sich aufgrund ihrer durchaus unvollständigen Erkenntnislage für Realisten halten. Sie laufen in diesem Spiel unter dem Motto der Eintagsfliegen auf: „Sargdeckel zu, alles vorbei“! Da es sich hier um ein 50/50 Wahrscheinlichkeit handelt und weder die eine noch die andere Seite etwas „beweisen“ kann, ist die Gefahr groß, dass sich gewisse Kräfte diese konfuse Situation im Rahmen der Nutzmenschhaltung zunutze machen. Und wir dürfen sicher sein, das passiert tatsächlich. Der weiter oben gezeigte Film spricht dafür.

Die Querprobe zu diesem Geistesspagat ist zumindest für ansatzweise intelligente Menschen außerordentlich aufschlussreich. Wer also nach der Devise leben möchte, „Sargdeckel zu, alles vorbei“, der könnte sich doch angesichts des auf diesem Planeten herrschenden Elends gleich umbringen und somit aus dem Staub machen. Was würde er verlieren? Eine Menge Ärger und Leid vielleicht, die in aller Regel durch die paar materiellen Freuden gar nicht aufgewogen werden. Abgesehen davon sind so egomane Verhaltensweisen heute gar nicht mehr angesagt. Wer mit dieser Einstellung sozial denken möchte, der bringt sich besser heute als morgen um. Und um alledem noch den ideologisch richtigen Anstrich zu geben, tut er das heute selbstverständlich „zur Rettung des Planeten“.

Die andere Fraktion muss da schon umsichtiger zu Werke gehen. Wer für sich ein „ewiges Leben“ reklamiert, egal in welcher Sphäre, Dimension, Parallelwelt oder was und wie auch immer, der ist gut beraten bewusster zu leben. Das liegt an der Natur des Menschen, der sehr wohl weiß „wenn er Unrecht tut“. Um also Gewissenskonflikte jeder Art auch für die Ewigkeit zu vermeiden, macht es Sinn in jeder Hinsicht bewusster zu leben. Das schließt ein, auch zu erforschen, wessen Geistes Kind man im eigentlichen Sinne ist. Noch viel interessanter ist der Komplex, wie Denken überhaupt funktioniert. Das artet meist in so einer Philosophie aus, die besagt: „Lebe so, als lebtest Du nicht das letzte mal“.

Eine logische und schnelle Querprobe

Nachdem inzwischen bestimmt große Einigkeit darüber besteht, dass der Sinn des Lebens zumindest nicht „42“ ist, können wir eine weitere Möglichkeit ins Auge fassen. Vielleicht ist ist der Sinn des Lebens doch nur diese ko(s)mische Abfolge aus drei Buchstaben, die da wäre: „ICH“. Aber auch das kann bei der angekündigten Querprobe zunächst noch hinten anstehen.

Bewerten wir zunächst einen möglichen Irrtum der Fraktion „Sargdeckel zu, alles vorbei“. Sollten sich diese Menschen geirrt haben und tatsächlich noch etwas nach dem Leben kommen, auf einer anderen Ebene, wie und was auch immer das ist, dürfte das Gezeter groß sein. Spätestens wenn sie sinnbildlich bei ihrer Beerdigung neben ihrem Sarg stehen, werden sie erkennen, dass sie vielleicht doch das ein oder andere anders oder besser hätten machen können, um für die nun anbrechende unendliche Zukunft (die Ewigkeit) besser gerüstet zu sein. So mancher aus dieser Fraktion, wenn nicht total abgestumpft ist, möchte sich hernach womöglich über mehr oder weniger Begebenheiten seines abgelebten Lebens grämen.

Kommen wir jetzt zu den Geistern, die sich ewig lebend wähnen. Was passiert mit ihnen, wenn die körperliche Hülle ihren Dienst quittiert bzw. der Geist sein Werkzeug aufgibt. Nehmen wir jetzt den brutalsten Fall aller Fälle an: „Sargdeckel zu, alles vorbei“! Wenn das zutreffend ist, dann hat dieser Mensch/Geist nicht eine 10.000tel Sekunde Zeit sich über irgendwas zu grämen. Es ist schließlich alles vorbei. Das ist doch mal eine Ansage, oder? Für den Fall, dass seine Annahmen zutreffen, hat er vermutlich einen beträchtlichen Startvorteil für das Leben nach dem Leben. Er ist somit schon per Definition der Gewinner dieser seltsam anmutenden 50/50 Wahrscheinlichkeit.

Göttlich-köstliches Fazit

Wer also nur gegen die Zeit und den „Sargdeckel zu“ auf diesem Planeten anlebt, der verfällt schnell den nicht minder vergänglichen Freuden des Leben und klammert sich nicht selten an rein materielle Dinge. Welche andere Perspektive sollte sich ihm nach seiner Meinung auch bieten? So jemand hat das Zeugs dazu, ein ausgesprochen wertvollen Nutzmenschen abzugeben, den man ganz nach Bedarf manipulieren kann, in der Hoffnung, dass er sich nicht zu früh verabschiedet. Dass man aus ihm das Maximum herausholen kann, ohne dass er es bemerkt.

Wer allerdings so lebt, als würde er „ewig leben“, der ist nicht mehr so gut auf diese Form der Nutzmenschhaltung zu sprechen. Er fängt innerlich an rebellisch zu werden. Das ist eine unvermeidliche Nebenwirkung der Bewusstheit. Der kümmert sich vermehrt um seinen Ursprung und lebt in seiner persönlichen Erkenntnis erheblich zufriedener und selbstbestimmter. Selbst was das Verständnis für die Mitgeschöpfe anbelangt, wird er erheblich empathischer.

Genau diese Erkenntnissituation ist es auch, die der aktuellen Nutzmenschhaltung immer mehr zu ernsthafte Sorgen bereitet. Das Nutzvieh, welches aufgrund eigener Erkenntnisse einfach nicht mehr Nutzvieh sein möchte und stattdessen einen nachhaltigeren Weg fürs diesseitige Leben sucht. Einen Weg, der nicht den Materialismus, sondern das Geistesleben oder hilfsweise den Humanismus in den Vordergrund stellt. Es würde überaus Sinn ergeben, wenngleich es einige Leute verschreckt, das Video um diese Aspekte zu ergänzen.